Derbyshire

Derbyshire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Akif Javed

Pakistan

Alexander Thomas Thomson

England

Allah Mohammad Ghazanfar

Afghanistan

Amrit Singh Basra

England

Aneurin Henry Thomas Donald

England

Anuj Dal

England

Benjamin William Aitchison

England

Blair Marshall Tickner

New Zealand

Brooke David Guest

England

Caleb Paul Jewell

Australia

Cameron Dean Fletcher

New Zealand

Daryn Dupavillon

South Africa

David Liam Lloyd

England

Fynn Jake Hudson-Prentice

England

Haider Ali

Pakistan

Harry John Killoran

England

Harry John Moore

England

Harry Robert Charles Came

England

Jack P Morley

England

Joe William Andrew Hawkins

England

Luis Michael Reece

England

Martin Kristoffer Andersson

England

Matthew Lamb

England

Matthew Montgomery

South Africa

MH McKiernan

England

Mitchell David Wagstaff

England

Mohammad Abbas Afridi

Pakistan

Mohammad Amir

Pakistan

Muhammed Yusaf Bin Naeem

England

Nicholas James Potts

England

Patrick Rhys Brown

England

Rory Owen Lewis Haydon

England

Ross Andrew Whiteley

England

Ryan Nathan Sidebottom

Australia

Samit Rohit Patel

England

Shoaib Bashir

England

Sufiyan Muqeem

Pakistan

Sufyan Moqim

Suzie Ljubojevic

Wayne Lee Madsen

South Africa

Yousaf Bin Naeem

Zachariah John Chappell

England

Zaman Khan

Pakistan

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Derbyshire Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Derbyshire Cricket Team News

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Right now, you have the opportunity to get to know the Derbyshire Cricket Team, learn more about the players who help reveal the team's overall motivation and what helps make each match unique.

T20 Blast 2023 | Twitter laughs as Haider Ali’s attempt at single ends up in a comical dismissal

T20 Blast 2023 | Twitter laughs as Haider Ali’s attempt at single ends up in a comical dismissal

The wicketkeepers usually stump batters because of their quick glovework but it happens rarely when they get dismissed after a delayed stumping. Haider Ali was the victim of such an instance in the Vitality Blast as his bizarre attempt at single ended up in dismissal in a comical fashion.

Derbyshire Cricket Team04:41 PM, 12 July, 2021

Derbyshire's game against Essex abandoned after a player tests COVID positive 

Derbyshire Cricket Team05:33 PM, 17 May, 2021

County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 6

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