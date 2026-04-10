Highlights Nottinghamshire vs Glamorgan First class County Championship 10.04.2026

First class

NOT
NOT

279

GLA
GLA

(32 ov.) 81/4

31.6
.

Hutton to Gorvin, 0 runs

31.5
.

Hutton to Gorvin, 0 runs

31.4
.

Hutton to Gorvin, 0 runs

31.3
.

Hutton to Gorvin, 0 runs

31.2
.

Hutton to Gorvin, 0 runs

31.1
1

Hutton to Ingram, 1 run

30.6
.

Patterson-White to Gorvin, 0 runs

30.5
.

Patterson-White to Gorvin, 0 runs

30.4
.

Patterson-White to Gorvin, 0 runs

30.3
.

Patterson-White to Gorvin, 0 runs

30.2
1

Patterson-White to Ingram, 1 run

30.1
.

Patterson-White to Ingram, 0 runs

29.6
W

Hutton to Carlson, appeal, wicket (caught - Carlson)

29.5
.

Hutton to Carlson, 0 runs

29.4
.

Hutton to Carlson, 0 runs

29.3
.

Hutton to Carlson, 0 runs

29.2
.

Hutton to Carlson, 0 runs

29.1
1

Hutton to Ingram, 1 run

28.6
.

Patterson-White to Carlson, 0 runs

28.5
.

Patterson-White to Carlson, 0 runs

28.4
.

Patterson-White to Carlson, appeal

28.3
.

Patterson-White to Carlson, 0 runs

28.2
.

Patterson-White to Carlson, 0 runs

28.1
.

Patterson-White to Carlson, 0 runs

27.6
.

Hutton to Ingram, 0 runs

27.5
4

Hutton to Ingram, 4 runs

27.4
.

Hutton to Ingram, 0 runs

27.3
1

Hutton to Carlson, 1 run

27.2
.

Hutton to Carlson, 0 runs

27.1
1

Hutton to Ingram, 1 run

26.6
1

Patterson-White to Ingram, 1 run

26.5
.

Patterson-White to Ingram, 0 runs

26.4
.

Patterson-White to Ingram, 0 runs

26.3
.

Patterson-White to Ingram, 0 runs

26.2
.

Patterson-White to Ingram, 0 runs

26.1
.

Patterson-White to Ingram, 0 runs

25.6
.

Hutton to Carlson, 0 runs

25.5
2

Hutton to Carlson, 2 runs

25.4
.

Hutton to Carlson, 0 runs

25.3
.

Hutton to Carlson, 0 runs

25.2
.

Hutton to Carlson, 0 runs

25.1
1

Hutton to Ingram, 1 run

24.6
2

Pennington to Carlson, 2 runs

24.5
4

Pennington to Carlson, 4 runs

24.4
2lb

Pennington to Carlson, 2 leg byes, appeal

24.3
.

Pennington to Carlson, 0 runs

24.2
.

Pennington to Carlson, 0 runs

24.1
.

Pennington to Carlson, 0 runs

23.6
4

Tongue to Ingram, 4 runs

23.5
.

Tongue to Ingram, 0 runs

23.4
1

Tongue to Carlson, 1 run

23.3
.

Tongue to Carlson, 0 runs

23.2
.

Tongue to Carlson, 0 runs

23.1
.

Tongue to Carlson, 0 runs

22.6
.

Pennington to Ingram, appeal

22.5
.

Pennington to Ingram, 0 runs

22.4
.

Pennington to Ingram, 0 runs

22.3
.

Pennington to Ingram, 0 runs

22.2
4

Pennington to Ingram, 4 runs

22.1
.

Pennington to Ingram, 0 runs

21.6
.

Tongue to Carlson, 0 runs

21.5
.

Tongue to Carlson, 0 runs

21.4
.

Tongue to Carlson, 0 runs

21.3
.

Tongue to Carlson, 0 runs

21.2
4

Tongue to Carlson, 1 run

21.1
.

Tongue to Carlson, 0 runs

20.6
.

Pennington to Ingram, 0 runs

20.5
.

Pennington to Ingram, 0 runs

20.4
.

Pennington to Ingram, 0 runs

20.3
.

Pennington to Ingram, appeal

20.2
.

Pennington to Ingram, 0 runs

20.1
.

Pennington to Ingram, 0 runs

19.6
1

Tongue to Ingram, 0 runs

19.5
.

Tongue to Ingram, 0 runs

19.4
.

Tongue to Ingram, 0 runs

19.3
.

Tongue to Ingram, 0 runs

19.2
.

Tongue to Ingram, 0 runs

19.1
W

Tongue to Zain-ul-Hassan, appeal, wicket (bowled - Zain-ul-Hassan)

18.6
.

Pennington to Carlson, 0 runs

18.5
.

Pennington to Carlson, appeal

18.4
1

Pennington to Zain-ul-Hassan, 1 run

18.3
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

18.2
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

18.1
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

17.6
.

Tongue to Carlson, 0 runs

17.5
.

Tongue to Carlson, 0 runs

17.4
.

Tongue to Carlson, 0 runs

17.3
.

Tongue to Carlson, 0 runs

17.2
.

Tongue to Carlson, 0 runs

17.1
.

Tongue to Carlson, 0 runs

16.6
4

Pennington to Zain-ul-Hassan, 1 run

16.5
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.4
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.3
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.2
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.1
1

Pennington to Carlson, 1 run

15.6
.

Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs

15.5
1

Hutton to Carlson, 1 run

15.4
1

Hutton to Zain-ul-Hassan, 1 run

15.3
.

Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs

15.2
1

Hutton to Carlson, 1 run

15.1
1

Hutton to Zain-ul-Hassan, 1 run

14.6
.

Pennington to Carlson, 0 runs

14.5
.

Pennington to Carlson, 0 runs

14.4
1

Pennington to Zain-ul-Hassan, 1 run

14.3
2

Pennington to Zain-ul-Hassan, 2 runs

14.2
1

Pennington to Carlson, 1 run

14.1
.

Pennington to Carlson, 0 runs

13.6
.

Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs

13.5
.

Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs

13.4
.

Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs

13.3
.

Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs

13.2
1

Hutton to Carlson, 1 run

13.1
.

Hutton to Carlson, 0 runs

12.6
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

12.5
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

12.4
2lb

Pennington to Zain-ul-Hassan, 2 leg byes, appeal

12.3
2

Pennington to Zain-ul-Hassan, 2 runs

12.2
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

12.1
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.6
.

Hutton to Carlson, 0 runs

11.5
.

Hutton to Carlson, 0 runs

11.4
.

Hutton to Carlson, 0 runs

11.3
1

Hutton to Zain-ul-Hassan, 1 run

11.2
.

Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.1
2

Hutton to Zain-ul-Hassan, 2 runs

10.6
.

O'Neill to Carlson, 0 runs

10.5
4

O'Neill to Carlson, 4 runs

10.4
1

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 1 run

10.3
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

10.2
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

10.1
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

9.6
.

Hutton to Carlson, 0 runs

9.5
.

Hutton to Carlson, 0 runs

9.4
.

Hutton to Carlson, 0 runs

9.3
.

Hutton to Carlson, 0 runs

9.2
.

Hutton to Carlson, 0 runs

9.1
2

Hutton to Carlson, 2 runs

8.6
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.5
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.4
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.3
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.2
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.1
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

7.6
.

Hutton to Carlson, 0 runs

7.5
.

Hutton to Carlson, 0 runs

7.4
.

Hutton to Carlson, 0 runs

7.3
3

Hutton to Zain-ul-Hassan, 3 runs

7.2
4

Hutton to Zain-ul-Hassan, 4 runs

7.1
.

Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs

6.6
.

O'Neill to Carlson, 0 runs

6.5
.

O'Neill to Carlson, 0 runs

6.4
.

O'Neill to Carlson, 0 runs

6.3
.

O'Neill to Carlson, 0 runs

6.2
.

O'Neill to Carlson, 0 runs

6.1
.

O'Neill to Carlson, 0 runs

5.6
4

Pennington to Zain-ul-Hassan, 4 runs

5.5
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

5.4
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

5.3
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

5.2
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

5.1
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.6
.

O'Neill to Carlson, 0 runs

4.5
1lb

O'Neill to Zain-ul-Hassan, leg bye, appeal

4.4
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.3
1

O'Neill to Carlson, 1 run

4.2
.

O'Neill to Carlson, 0 runs

4.1
W

O'Neill to Byrom, appeal, wicket (caught - Byrom)

3.6
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.5
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.4
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.3
.

Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.2
1

Pennington to Byrom, 1 run

3.1
.

Pennington to Byrom, 0 runs

2.6
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.5
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.4
.

O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.3
W

O'Neill to AM Tribe, wicket (lbw - AM Tribe)

2.2
.

O'Neill to AM Tribe, 0 runs

2.1
.

O'Neill to AM Tribe, 0 runs

1.6
.

Pennington to Byrom, 0 runs

1.5
.

Pennington to Byrom, 0 runs

1.4
.

Pennington to Byrom, 0 runs

1.3
.

Pennington to Byrom, 0 runs

1.2
3

Pennington to AM Tribe, 3 runs

1.1
.

Pennington to AM Tribe, 0 runs

0.6
.

O'Neill to Byrom, 0 runs

0.5
.

O'Neill to Byrom, 0 runs

0.4
.

O'Neill to Byrom, 0 runs

0.3
.

O'Neill to Byrom, 0 runs

0.2
.

O'Neill to Byrom, 0 runs

0.1
.

O'Neill to Byrom, 0 runs

63.4
W

Hadley to Haynes, appeal, wicket (caught - Haynes)

63.3
.

Hadley to Haynes, 0 runs

63.2
.

Hadley to Haynes, 0 runs

63.1
.

Hadley to Haynes, 0 runs

62.6
.

Zain-ul-Hassan to Pennington, 0 runs

62.5
4

Zain-ul-Hassan to Pennington, 4 runs

62.4
.

Zain-ul-Hassan to Pennington, 0 runs

62.3
.

Zain-ul-Hassan to Pennington, 0 runs

62.2
.

Zain-ul-Hassan to Pennington, 0 runs

62.1
1

Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run

61.6
.

Hadley to Pennington, 0 runs

61.5
.

Hadley to Pennington, 0 runs

61.4
.

Hadley to Pennington, 0 runs

61.3
.

Hadley to Pennington, 0 runs

61.3
3

Hadley to Haynes, 1 run

61.2
.

Hadley to Haynes, 0 runs

61.1
.

Hadley to Haynes, 0 runs

60.6
.

van der Gugten to Pennington, 0 runs

60.5
.

van der Gugten to Pennington, 0 runs

60.4
1

van der Gugten to Haynes, 1 run

60.3
.

van der Gugten to Haynes, appeal

60.2
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

60.1
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

59.6
.

Hadley to Pennington, 0 runs

59.5
W

Hadley to Tongue, appeal, wicket (caught - Tongue)

59.4
2

Hadley to Tongue, 2 runs

59.3
.

Hadley to Tongue, 0 runs

59.2
1

Hadley to Haynes, 1 run

59.1
.

Hadley to Haynes, 0 runs

58.6
.

van der Gugten to Tongue, 0 runs

58.5
.

van der Gugten to Tongue, 0 runs

58.4
2

van der Gugten to Tongue, 2 runs

58.3
.

van der Gugten to Tongue, 0 runs

58.2
.

van der Gugten to Tongue, 0 runs

58.1
1

van der Gugten to Haynes, 1 run

57.6
2

Hadley to Tongue, 1 run

57.5
.

Hadley to Tongue, 0 runs

57.4
W

Hadley to Hutton, appeal, wicket (caught - Hutton)

57.3
4

Hadley to Hutton, 4 runs

57.2
.

Hadley to Hutton, 0 runs

57.1
1

Hadley to Haynes, 1 run

56.6
.

van der Gugten to Hutton, 0 runs

56.5
.

van der Gugten to Hutton, 0 runs

56.4
.

van der Gugten to Hutton, 0 runs

56.3
4

van der Gugten to Hutton, 0 runs

56.2
.

van der Gugten to Hutton, 4 runs

56.1
.

van der Gugten to Hutton, 0 runs

55.6
1

Gorvin to Hutton, 1 run

55.5
2

Gorvin to Hutton, 1 run

55.4
4

Gorvin to Hutton, 4 runs

55.3
.

Gorvin to Hutton, 0 runs

55.2
1

Gorvin to Haynes, 1 run

55.1
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

54.6
.

van der Gugten to Hutton, 0 runs

54.5
.

van der Gugten to Hutton, appeal

54.4
.

van der Gugten to Hutton, 0 runs

54.3
.

van der Gugten to Hutton, 0 runs

54.2
.

van der Gugten to Hutton, 0 runs

54.1
1

van der Gugten to Haynes, 1 run

53.6
.

Gorvin to Hutton, appeal

53.5
.

Gorvin to Hutton, 0 runs

53.4
1

Gorvin to Haynes, 1 run

53.3
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

53.2
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

53.1
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

52.6
1

van der Gugten to Haynes, 1 run

52.5
2

van der Gugten to Haynes, 2 runs

52.4
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

52.3
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

52.2
4

van der Gugten to Haynes, 4 runs

52.1
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

51.6
.

Gorvin to Hutton, 0 runs

51.5
.

Gorvin to Hutton, 0 runs

51.4
.

Gorvin to Hutton, 0 runs

51.3
1

Gorvin to Haynes, 1 run

51.2
1

Gorvin to Hutton, 1 run

51.1
1

Gorvin to Haynes, 1 run

50.6
1

Crane to Haynes, 1 run

50.5
.

Crane to Haynes, 0 runs

50.4
.

Crane to Haynes, 0 runs

50.3
.

Crane to Haynes, 0 runs

50.2
1

Crane to Hutton, 1 run

50.1
6

Crane to Hutton, 6 runs

49.6
1

Gorvin to Hutton, leg bye

49.5
.

Gorvin to Hutton, 0 runs

49.4
.

Gorvin to Hutton, 0 runs

49.3
.

Gorvin to Hutton, 0 runs

49.2
1

Gorvin to Haynes, 0 runs

49.1
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

48.6
1

Crane to Haynes, 1 run

48.5
1

Crane to Hutton, 1 run

48.4
1

Crane to Haynes, 1 run

48.3
4

Crane to Haynes, 4 runs

48.2
1

Crane to Hutton, 1 run

48.1
1

Crane to Haynes, 1 run

47.6
W

Gorvin to O'Neill, appeal, wicket (bowled - O'Neill)

47.5
.

Gorvin to O'Neill, 0 runs

47.4
.

Gorvin to O'Neill, 0 runs

47.3
.

Gorvin to O'Neill, 0 runs

47.2
.

Gorvin to O'Neill, 0 runs

47.1
.

Gorvin to O'Neill, 1 run

46.6
1

Crane to O'Neill, 1 run

46.5
.

Crane to O'Neill, 0 runs

46.4
4

Crane to O'Neill, 4 runs

46.3
1

Crane to Haynes, 1 run

46.2
1

Crane to O'Neill, 1 run

46.1
1

Crane to Haynes, 1 run

45.6
1

Gorvin to Haynes, 1 run

45.5
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

45.4
4

Gorvin to Haynes, 4 runs

45.3
2

Gorvin to Haynes, 2 byes

45.2
.

Gorvin to Haynes, appeal

45.1
4

Gorvin to Haynes, 4 runs

44.6
1

Crane to Haynes, 1 run

44.5
2

Crane to Haynes, 2 runs

44.4
1

Crane to O'Neill, 1 run

44.3
.

Crane to O'Neill, 0 runs

44.2
1

Crane to Haynes, 1 run

44.1
.

Crane to Haynes, 0 runs

43.6
.

Gorvin to O'Neill, 0 runs

43.5
2

Gorvin to O'Neill, 2 runs

43.4
.

Gorvin to O'Neill, 0 runs

43.3
4

Gorvin to O'Neill, 4 runs

43.2
.

Gorvin to O'Neill, 0 runs

43.1
1

Gorvin to Haynes, 1 run

42.6
.

Crane to O'Neill, 0 runs

42.5
.

Crane to O'Neill, 0 runs

42.4
.

Crane to O'Neill, 0 runs

42.3
.

Crane to O'Neill, 0 runs

42.2
.

Crane to O'Neill, 0 runs

42.1
1

Crane to Haynes, 1 run

41.6
4

Gorvin to O'Neill, 4 runs

41.5
.

Gorvin to O'Neill, 0 runs

41.4
1

Gorvin to Haynes, 1 run

41.3
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

41.2
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

41.1
1

Gorvin to O'Neill, 1 run

40.6
1

Crane to O'Neill, 1 run

40.5
1

Crane to Haynes, 1 run

40.4
.

Crane to Haynes, 0 runs

40.3
1

Crane to O'Neill, 1 run

40.2
4

Crane to O'Neill, 4 runs

40.1
.

Crane to O'Neill, 0 runs

39.6
1

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

39.5
1

Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run

39.4
1

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 1 run

39.3
4

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 4 runs

39.2
1

Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run

39.1
.

Zain-ul-Hassan to Haynes, 0 runs

38.6
.

Crane to O'Neill, appeal

38.5
1

Crane to Haynes, 1 run

38.4
.

Crane to Haynes, 0 runs

38.3
.

Crane to Haynes, 0 runs

38.2
4

Crane to Haynes, 4 runs

38.1
1

Crane to O'Neill, 1 run

37.6
1

Zain-ul-Hassan to O'Neill, bye

37.5
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

37.4
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

37.3
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

37.2
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

37.1
1

Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run

36.6
4

Hadley to O'Neill, 4 runs

36.5
1

Hadley to Haynes, 1 run

36.4
4

Hadley to Haynes, 4 runs

36.3
.

Hadley to Haynes, 0 runs

36.2
4

Hadley to Haynes, 4 runs

36.1
2

Hadley to Haynes, 2 runs

35.6
4

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 4 runs

35.5
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, appeal

35.4
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

35.3
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

35.2
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

35.1
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

34.6
.

Hadley to Haynes, 0 runs

34.5
1

Hadley to O'Neill, 1 run

34.4
.

Hadley to O'Neill, 0 runs

34.3
.

Hadley to O'Neill, 0 runs

34.2
.

Hadley to O'Neill, 0 runs

34.1
.

Hadley to O'Neill, 0 runs

33.6
1

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 1 run

33.5
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

33.4
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

33.3
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

33.2
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

33.1
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

32.6
.

van der Gugten to Haynes, appeal

32.5
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

32.4
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

32.3
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

32.2
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

32.1
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

31.6
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

31.5
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

31.4
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

31.3
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

31.2
1

Zain-ul-Hassan to Haynes, leg bye

31.1
.

Zain-ul-Hassan to Haynes, 0 runs

30.6
.

van der Gugten to O'Neill, 0 runs

30.5
.

van der Gugten to O'Neill, 0 runs

30.4
.

van der Gugten to O'Neill, 0 runs

30.3
.

van der Gugten to O'Neill, 0 runs

30.2
.

van der Gugten to O'Neill, 0 runs

30.1
1

van der Gugten to Haynes, 1 run

29.6
4

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 4 runs

29.5
1

Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run

29.4
1

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 1 run

29.3
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, appeal

29.2
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

29.1
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

28.6
4

van der Gugten to Haynes, 4 runs

28.5
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

28.4
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

28.3
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

28.2
4

van der Gugten to Haynes, 4 runs

28.1
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

27.6
4

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 4 runs

27.5
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, appeal

27.4
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

27.3
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

27.2
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

27.1
.

Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs

26.6
1

van der Gugten to O'Neill, 1 run

26.5
.

van der Gugten to O'Neill, 0 runs

26.4
4

van der Gugten to O'Neill, 4 runs

26.3
.

van der Gugten to O'Neill, appeal

26.2
4

van der Gugten to O'Neill, 4 runs

26.1
W

van der Gugten to Patterson-White, appeal, wicket (bowled - Patterson-White)

25.6
1

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 1 run

25.5
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

25.4
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

25.3
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

25.2
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

25.1
1

Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run

24.6
.

van der Gugten to Patterson-White, 0 runs

24.5
.

van der Gugten to Patterson-White, 0 runs

24.4
.

van der Gugten to Patterson-White, appeal

24.3
1

van der Gugten to Haynes, 1 run

24.2
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

24.1
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

23.6
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, appeal

23.5
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

23.4
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

23.3
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

23.2
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

23.1
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

22.6
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

22.5
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

22.4
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

22.3
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

22.2
2

van der Gugten to Haynes, 2 runs

22.1
.

van der Gugten to Haynes, appeal

21.6
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

21.5
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

21.4
.

Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs

21.3
1

Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run

21.2
2

Zain-ul-Hassan to Haynes, 2 runs

21.1
.

Zain-ul-Hassan to Haynes, 0 runs

20.6
.

van der Gugten to Patterson-White, 0 runs

20.5
W

van der Gugten to Verreynne, appeal, wicket (caught - Verreynne)

20.4
.

van der Gugten to Verreynne, 0 runs

20.3
.

van der Gugten to Verreynne, 0 runs

20.2
.

van der Gugten to Verreynne, 0 runs

20.1
.

van der Gugten to Verreynne, 0 runs

19.6
2

Gorvin to Haynes, 2 runs

19.5
4

Gorvin to Haynes, 4 runs

19.4
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

19.3
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

19.2
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

19.1
.

Gorvin to Haynes, 0 runs

18.6
.

Hadley to Verreynne, 0 runs

18.5
.

Hadley to Verreynne, 0 runs

18.4
.

Hadley to Verreynne, 0 runs

18.3
4

Hadley to Verreynne, 4 runs

18.2
4

Hadley to Verreynne, 4 runs

18.1
1

Hadley to Haynes, 1 run

17.6
.

Gorvin to Verreynne, 0 runs

17.5
2

Gorvin to Verreynne, 2 runs

17.4
.

Gorvin to Verreynne, 0 runs

17.3
.

Gorvin to Verreynne, 0 runs

17.2
4

Gorvin to Verreynne, 4 runs

17.1
W

Gorvin to Clarke, appeal, wicket (bowled - Clarke)

16.6
1

Hadley to Clarke, 1 run

16.5
.

Hadley to Clarke, 0 runs

16.4
.

Hadley to Clarke, 0 runs

16.3
1

Hadley to Haynes, 0 runs

16.2
.

Hadley to Haynes, appeal

16.1
.

Hadley to Haynes, 0 runs

15.6
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

15.5
.

Gorvin to Clarke, appeal

15.4
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

15.3
4

Gorvin to Clarke, 4 runs

15.2
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

15.1
4

Gorvin to Clarke, 4 runs

14.6
.

Hadley to Haynes, 0 runs

14.5
.

Hadley to Haynes, 0 runs

14.4
.

Hadley to Haynes, 0 runs

14.3
.

Hadley to Haynes, appeal

14.2
.

Hadley to Haynes, 0 runs

14.1
.

Hadley to Haynes, 0 runs

13.6
.

Gorvin to Clarke, appeal

13.5
.

Gorvin to Clarke, appeal

13.4
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

13.3
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

13.2
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

13.1
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

12.6
.

Hadley to Haynes, 0 runs

12.5
.

Hadley to Haynes, 0 runs

12.4
1

Hadley to Clarke, 1 run

12.3
.

Hadley to Clarke, 0 runs

12.2
.

Hadley to Clarke, 0 runs

12.2
2

Hadley to Clarke, 0 runs

12.1
1

Hadley to Haynes, 1 run

11.6
1

Gorvin to Haynes, 1 run

11.5
1

Gorvin to Clarke, 1 run

11.4
4

Gorvin to Clarke, 4 runs

11.3
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

11.2
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

11.1
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

10.6
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

10.5
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

10.4
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

10.3
4

van der Gugten to Haynes, 4 runs

10.2
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

10.1
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

9.6
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

9.5
4

Gorvin to Clarke, 4 runs

9.4
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

9.3
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

9.2
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

9.1
.

Gorvin to Clarke, 0 runs

8.6
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

8.5
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

8.4
4

van der Gugten to Haynes, 4 runs

8.3
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

8.2
.

van der Gugten to Haynes, appeal

8.1
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

7.6
4

Hadley to Clarke, 4 runs

7.5
.

Hadley to Clarke, 0 runs

7.4
.

Hadley to Clarke, 0 runs

7.3
.

Hadley to Clarke, 0 runs

7.2
.

Hadley to Clarke, 0 runs

7.1
.

Hadley to Clarke, 0 runs

6.6
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

6.5
.

van der Gugten to Haynes, 0 runs

6.4
W

van der Gugten to Duckett, appeal, wicket (caught - Duckett)

6.3
.

van der Gugten to Duckett, 0 runs

6.1
.

van der Gugten to Duckett, 0 runs

5.6
4

Hadley to Clarke, 4 runs

5.5
1

Hadley to Duckett, leg bye

5.4
4

Hadley to Duckett, 4 runs

5.3
4

Hadley to Duckett, 4 runs

5.2
.

Hadley to Duckett, 0 runs

5.1
2

Hadley to Duckett, 2 runs

4.6
.

van der Gugten to Clarke, 0 runs

4.5
.

van der Gugten to Clarke, 0 runs

4.4
1

van der Gugten to Duckett, 1 run

4.3
.

van der Gugten to Duckett, 0 runs

4.2
.

van der Gugten to Duckett, 0 runs

4.1
1

van der Gugten to Clarke, 1 run

3.6
2

Hadley to Duckett, 2 runs

3.5
4

Hadley to Clarke, 2 runs

3.4
.

Hadley to Clarke, 0 runs

3.3
.

Hadley to Clarke, 0 runs

3.2
W

Hadley to Slater, appeal, wicket (caught - Slater)

3.1
.

Hadley to Slater, 0 runs

2.6
.

van der Gugten to Duckett, 0 runs

2.5
4

van der Gugten to Duckett, 4 runs

2.4
.

van der Gugten to Duckett, 0 runs

2.3
.

van der Gugten to Duckett, 0 runs

2.2
.

van der Gugten to Duckett, appeal

2.1
.

van der Gugten to Duckett, 0 runs

1.6
.

Hadley to Slater, 0 runs

1.5
1

Hadley to Duckett, 1 run

1.4
.

Hadley to Duckett, 0 runs

1.3
.

Hadley to Duckett, appeal

1.2
.

Hadley to Duckett, 0 runs

1.1
4

Hadley to Duckett, 4 runs

0.6
.

van der Gugten to Slater, 0 runs

0.5
.

van der Gugten to Slater, 0 runs

0.4
3

van der Gugten to Duckett, 3 runs

0.3
.

van der Gugten to Duckett, 0 runs

0.2
.

van der Gugten to Duckett, 0 runs

0.1
W

van der Gugten to Hameed, appeal, wicket (bowled - Hameed)