Highlights Nottinghamshire vs Glamorgan First class County Championship 10.04.2026
Hutton to Gorvin, 0 runs
Hutton to Gorvin, 0 runs
Hutton to Gorvin, 0 runs
Hutton to Gorvin, 0 runs
Hutton to Gorvin, 0 runs
Hutton to Ingram, 1 run
Patterson-White to Gorvin, 0 runs
Patterson-White to Gorvin, 0 runs
Patterson-White to Gorvin, 0 runs
Patterson-White to Gorvin, 0 runs
Patterson-White to Ingram, 1 run
Patterson-White to Ingram, 0 runs
Hutton to Carlson, appeal, wicket (caught - Carlson)
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Ingram, 1 run
Patterson-White to Carlson, 0 runs
Patterson-White to Carlson, 0 runs
Patterson-White to Carlson, appeal
Patterson-White to Carlson, 0 runs
Patterson-White to Carlson, 0 runs
Patterson-White to Carlson, 0 runs
Hutton to Ingram, 0 runs
Hutton to Ingram, 4 runs
Hutton to Ingram, 0 runs
Hutton to Carlson, 1 run
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Ingram, 1 run
Patterson-White to Ingram, 1 run
Patterson-White to Ingram, 0 runs
Patterson-White to Ingram, 0 runs
Patterson-White to Ingram, 0 runs
Patterson-White to Ingram, 0 runs
Patterson-White to Ingram, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 2 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Ingram, 1 run
Pennington to Carlson, 2 runs
Pennington to Carlson, 4 runs
Pennington to Carlson, 2 leg byes, appeal
Pennington to Carlson, 0 runs
Pennington to Carlson, 0 runs
Pennington to Carlson, 0 runs
Tongue to Ingram, 4 runs
Tongue to Ingram, 0 runs
Tongue to Carlson, 1 run
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Pennington to Ingram, appeal
Pennington to Ingram, 0 runs
Pennington to Ingram, 0 runs
Pennington to Ingram, 0 runs
Pennington to Ingram, 4 runs
Pennington to Ingram, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 1 run
Tongue to Carlson, 0 runs
Pennington to Ingram, 0 runs
Pennington to Ingram, 0 runs
Pennington to Ingram, 0 runs
Pennington to Ingram, appeal
Pennington to Ingram, 0 runs
Pennington to Ingram, 0 runs
Tongue to Ingram, 0 runs
Tongue to Ingram, 0 runs
Tongue to Ingram, 0 runs
Tongue to Ingram, 0 runs
Tongue to Ingram, 0 runs
Tongue to Zain-ul-Hassan, appeal, wicket (bowled - Zain-ul-Hassan)
Pennington to Carlson, 0 runs
Pennington to Carlson, appeal
Pennington to Zain-ul-Hassan, 1 run
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Tongue to Carlson, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 1 run
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Carlson, 1 run
Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hutton to Carlson, 1 run
Hutton to Zain-ul-Hassan, 1 run
Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hutton to Carlson, 1 run
Hutton to Zain-ul-Hassan, 1 run
Pennington to Carlson, 0 runs
Pennington to Carlson, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 1 run
Pennington to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Pennington to Carlson, 1 run
Pennington to Carlson, 0 runs
Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hutton to Carlson, 1 run
Hutton to Carlson, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 2 leg byes, appeal
Pennington to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Zain-ul-Hassan, 1 run
Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hutton to Zain-ul-Hassan, 2 runs
O'Neill to Carlson, 0 runs
O'Neill to Carlson, 4 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 1 run
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 2 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Carlson, 0 runs
Hutton to Zain-ul-Hassan, 3 runs
Hutton to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Hutton to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Carlson, 0 runs
O'Neill to Carlson, 0 runs
O'Neill to Carlson, 0 runs
O'Neill to Carlson, 0 runs
O'Neill to Carlson, 0 runs
O'Neill to Carlson, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Carlson, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, leg bye, appeal
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Carlson, 1 run
O'Neill to Carlson, 0 runs
O'Neill to Byrom, appeal, wicket (caught - Byrom)
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Pennington to Byrom, 1 run
Pennington to Byrom, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to Zain-ul-Hassan, 0 runs
O'Neill to AM Tribe, wicket (lbw - AM Tribe)
O'Neill to AM Tribe, 0 runs
O'Neill to AM Tribe, 0 runs
Pennington to Byrom, 0 runs
Pennington to Byrom, 0 runs
Pennington to Byrom, 0 runs
Pennington to Byrom, 0 runs
Pennington to AM Tribe, 3 runs
Pennington to AM Tribe, 0 runs
O'Neill to Byrom, 0 runs
O'Neill to Byrom, 0 runs
O'Neill to Byrom, 0 runs
O'Neill to Byrom, 0 runs
O'Neill to Byrom, 0 runs
O'Neill to Byrom, 0 runs
Hadley to Haynes, appeal, wicket (caught - Haynes)
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Pennington, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Pennington, 4 runs
Zain-ul-Hassan to Pennington, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Pennington, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Pennington, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run
Hadley to Pennington, 0 runs
Hadley to Pennington, 0 runs
Hadley to Pennington, 0 runs
Hadley to Pennington, 0 runs
Hadley to Haynes, 1 run
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Pennington, 0 runs
van der Gugten to Pennington, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 1 run
van der Gugten to Haynes, appeal
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
Hadley to Pennington, 0 runs
Hadley to Tongue, appeal, wicket (caught - Tongue)
Hadley to Tongue, 2 runs
Hadley to Tongue, 0 runs
Hadley to Haynes, 1 run
Hadley to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Tongue, 0 runs
van der Gugten to Tongue, 0 runs
van der Gugten to Tongue, 2 runs
van der Gugten to Tongue, 0 runs
van der Gugten to Tongue, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 1 run
Hadley to Tongue, 1 run
Hadley to Tongue, 0 runs
Hadley to Hutton, appeal, wicket (caught - Hutton)
Hadley to Hutton, 4 runs
Hadley to Hutton, 0 runs
Hadley to Haynes, 1 run
van der Gugten to Hutton, 0 runs
van der Gugten to Hutton, 0 runs
van der Gugten to Hutton, 0 runs
van der Gugten to Hutton, 0 runs
van der Gugten to Hutton, 4 runs
van der Gugten to Hutton, 0 runs
Gorvin to Hutton, 1 run
Gorvin to Hutton, 1 run
Gorvin to Hutton, 4 runs
Gorvin to Hutton, 0 runs
Gorvin to Haynes, 1 run
Gorvin to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Hutton, 0 runs
van der Gugten to Hutton, appeal
van der Gugten to Hutton, 0 runs
van der Gugten to Hutton, 0 runs
van der Gugten to Hutton, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 1 run
Gorvin to Hutton, appeal
Gorvin to Hutton, 0 runs
Gorvin to Haynes, 1 run
Gorvin to Haynes, 0 runs
Gorvin to Haynes, 0 runs
Gorvin to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 1 run
van der Gugten to Haynes, 2 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 4 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
Gorvin to Hutton, 0 runs
Gorvin to Hutton, 0 runs
Gorvin to Hutton, 0 runs
Gorvin to Haynes, 1 run
Gorvin to Hutton, 1 run
Gorvin to Haynes, 1 run
Crane to Haynes, 1 run
Crane to Haynes, 0 runs
Crane to Haynes, 0 runs
Crane to Haynes, 0 runs
Crane to Hutton, 1 run
Crane to Hutton, 6 runs
Gorvin to Hutton, leg bye
Gorvin to Hutton, 0 runs
Gorvin to Hutton, 0 runs
Gorvin to Hutton, 0 runs
Gorvin to Haynes, 0 runs
Gorvin to Haynes, 0 runs
Crane to Haynes, 1 run
Crane to Hutton, 1 run
Crane to Haynes, 1 run
Crane to Haynes, 4 runs
Crane to Hutton, 1 run
Crane to Haynes, 1 run
Gorvin to O'Neill, appeal, wicket (bowled - O'Neill)
Gorvin to O'Neill, 0 runs
Gorvin to O'Neill, 0 runs
Gorvin to O'Neill, 0 runs
Gorvin to O'Neill, 0 runs
Gorvin to O'Neill, 1 run
Crane to O'Neill, 1 run
Crane to O'Neill, 0 runs
Crane to O'Neill, 4 runs
Crane to Haynes, 1 run
Crane to O'Neill, 1 run
Crane to Haynes, 1 run
Gorvin to Haynes, 1 run
Gorvin to Haynes, 0 runs
Gorvin to Haynes, 4 runs
Gorvin to Haynes, 2 byes
Gorvin to Haynes, appeal
Gorvin to Haynes, 4 runs
Crane to Haynes, 1 run
Crane to Haynes, 2 runs
Crane to O'Neill, 1 run
Crane to O'Neill, 0 runs
Crane to Haynes, 1 run
Crane to Haynes, 0 runs
Gorvin to O'Neill, 0 runs
Gorvin to O'Neill, 2 runs
Gorvin to O'Neill, 0 runs
Gorvin to O'Neill, 4 runs
Gorvin to O'Neill, 0 runs
Gorvin to Haynes, 1 run
Crane to O'Neill, 0 runs
Crane to O'Neill, 0 runs
Crane to O'Neill, 0 runs
Crane to O'Neill, 0 runs
Crane to O'Neill, 0 runs
Crane to Haynes, 1 run
Gorvin to O'Neill, 4 runs
Gorvin to O'Neill, 0 runs
Gorvin to Haynes, 1 run
Gorvin to Haynes, 0 runs
Gorvin to Haynes, 0 runs
Gorvin to O'Neill, 1 run
Crane to O'Neill, 1 run
Crane to Haynes, 1 run
Crane to Haynes, 0 runs
Crane to O'Neill, 1 run
Crane to O'Neill, 4 runs
Crane to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 1 run
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 4 runs
Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run
Zain-ul-Hassan to Haynes, 0 runs
Crane to O'Neill, appeal
Crane to Haynes, 1 run
Crane to Haynes, 0 runs
Crane to Haynes, 0 runs
Crane to Haynes, 4 runs
Crane to O'Neill, 1 run
Zain-ul-Hassan to O'Neill, bye
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run
Hadley to O'Neill, 4 runs
Hadley to Haynes, 1 run
Hadley to Haynes, 4 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Haynes, 4 runs
Hadley to Haynes, 2 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 4 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, appeal
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to O'Neill, 1 run
Hadley to O'Neill, 0 runs
Hadley to O'Neill, 0 runs
Hadley to O'Neill, 0 runs
Hadley to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 1 run
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
van der Gugten to Haynes, appeal
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haynes, leg bye
Zain-ul-Hassan to Haynes, 0 runs
van der Gugten to O'Neill, 0 runs
van der Gugten to O'Neill, 0 runs
van der Gugten to O'Neill, 0 runs
van der Gugten to O'Neill, 0 runs
van der Gugten to O'Neill, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 1 run
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 4 runs
Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 1 run
Zain-ul-Hassan to O'Neill, appeal
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 4 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 4 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 4 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, appeal
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
Zain-ul-Hassan to O'Neill, 0 runs
van der Gugten to O'Neill, 1 run
van der Gugten to O'Neill, 0 runs
van der Gugten to O'Neill, 4 runs
van der Gugten to O'Neill, appeal
van der Gugten to O'Neill, 4 runs
van der Gugten to Patterson-White, appeal, wicket (bowled - Patterson-White)
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 1 run
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run
van der Gugten to Patterson-White, 0 runs
van der Gugten to Patterson-White, 0 runs
van der Gugten to Patterson-White, appeal
van der Gugten to Haynes, 1 run
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, appeal
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 2 runs
van der Gugten to Haynes, appeal
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Patterson-White, 0 runs
Zain-ul-Hassan to Haynes, 1 run
Zain-ul-Hassan to Haynes, 2 runs
Zain-ul-Hassan to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Patterson-White, 0 runs
van der Gugten to Verreynne, appeal, wicket (caught - Verreynne)
van der Gugten to Verreynne, 0 runs
van der Gugten to Verreynne, 0 runs
van der Gugten to Verreynne, 0 runs
van der Gugten to Verreynne, 0 runs
Gorvin to Haynes, 2 runs
Gorvin to Haynes, 4 runs
Gorvin to Haynes, 0 runs
Gorvin to Haynes, 0 runs
Gorvin to Haynes, 0 runs
Gorvin to Haynes, 0 runs
Hadley to Verreynne, 0 runs
Hadley to Verreynne, 0 runs
Hadley to Verreynne, 0 runs
Hadley to Verreynne, 4 runs
Hadley to Verreynne, 4 runs
Hadley to Haynes, 1 run
Gorvin to Verreynne, 0 runs
Gorvin to Verreynne, 2 runs
Gorvin to Verreynne, 0 runs
Gorvin to Verreynne, 0 runs
Gorvin to Verreynne, 4 runs
Gorvin to Clarke, appeal, wicket (bowled - Clarke)
Hadley to Clarke, 1 run
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Haynes, appeal
Hadley to Haynes, 0 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, appeal
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 4 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 4 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Haynes, appeal
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Gorvin to Clarke, appeal
Gorvin to Clarke, appeal
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Haynes, 0 runs
Hadley to Clarke, 1 run
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Haynes, 1 run
Gorvin to Haynes, 1 run
Gorvin to Clarke, 1 run
Gorvin to Clarke, 4 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 4 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 4 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
Gorvin to Clarke, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 4 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, appeal
van der Gugten to Haynes, 0 runs
Hadley to Clarke, 4 runs
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Clarke, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Haynes, 0 runs
van der Gugten to Duckett, appeal, wicket (caught - Duckett)
van der Gugten to Duckett, 0 runs
van der Gugten to Duckett, 0 runs
Hadley to Clarke, 4 runs
Hadley to Duckett, leg bye
Hadley to Duckett, 4 runs
Hadley to Duckett, 4 runs
Hadley to Duckett, 0 runs
Hadley to Duckett, 2 runs
van der Gugten to Clarke, 0 runs
van der Gugten to Clarke, 0 runs
van der Gugten to Duckett, 1 run
van der Gugten to Duckett, 0 runs
van der Gugten to Duckett, 0 runs
van der Gugten to Clarke, 1 run
Hadley to Duckett, 2 runs
Hadley to Clarke, 2 runs
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Clarke, 0 runs
Hadley to Slater, appeal, wicket (caught - Slater)
Hadley to Slater, 0 runs
van der Gugten to Duckett, 0 runs
van der Gugten to Duckett, 4 runs
van der Gugten to Duckett, 0 runs
van der Gugten to Duckett, 0 runs
van der Gugten to Duckett, appeal
van der Gugten to Duckett, 0 runs
Hadley to Slater, 0 runs
Hadley to Duckett, 1 run
Hadley to Duckett, 0 runs
Hadley to Duckett, appeal
Hadley to Duckett, 0 runs
Hadley to Duckett, 4 runs
van der Gugten to Slater, 0 runs
van der Gugten to Slater, 0 runs
van der Gugten to Duckett, 3 runs
van der Gugten to Duckett, 0 runs
van der Gugten to Duckett, 0 runs
van der Gugten to Hameed, appeal, wicket (bowled - Hameed)