Squads Nottinghamshire vs Glamorgan First class County Championship 10.04.2026

First class

NOT
NOT

279

GLA
GLA

(32 ov.) 81/4

Playing

NOT
NOT
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Slater Ben

batsman

Duckett Ben

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Verreynne Kyle

wicket keeper

Cooke Chris

wicket keeper

O'Neill Fergus

all rounder

Bench

NOT
NOT
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Ahmed Farhan

no information yet

Franco Romano

no information yet

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Harris James

all rounder

Hope-Bell

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Howell Benny

all rounder

Leonard Ned

all rounder

James Lyndon

all rounder

Lord Robert

no information yet

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Norton Tom

no information yet

Moore Francis Henry

no information yet

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper

Pocklington Joe

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet