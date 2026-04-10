Squads Nottinghamshire vs Glamorgan First class County Championship 10.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hameed Haseeb
batsman
Byrom Eddie
batsman
Slater Ben
batsman
Tribe Asa Mark
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Zain ul Hasan
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Carlson Kiran
batsman
Haynes Jack
batsman
Ingram Colin
batsman
Verreynne Kyle
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Patterson-White Liam
bowler
Cooke Chris
wicket keeper
O'Neill Fergus
all rounder
van der Gugten Tim
bowler
Hutton Brett
bowler
Crane Mason
bowler
Tongue Josh
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Pennington Dillon
bowler
Hadley Ryan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Farhan
no information yet
Douthwaite Daniel
all rounder
Ali Mohammad
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Giles Thomas Oliver
bowler
Franco Romano
no information yet
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Harris James
all rounder
Henry Hayes James Philip
bowler
Hope-Bell
no information yet
Holland Travis Patrick
batsman
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Howell Benny
all rounder
Leonard Ned
all rounder
James Lyndon
all rounder
McAndrew Nathan John
bowler
Lord Robert
no information yet
McIlroy Jamie
bowler
Martindale Ben
batsman
Morris Ben
bowler
McCann Freddie
batsman
Nicholls Callum Rhys
no information yet
McKerr Conor
bowler
Norton Tom
no information yet
Moore Francis Henry
no information yet
Root Billy
batsman
Munsey George
batsman
Smale William
wicket keeper
Pocklington Joe
no information yet
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Siddle Peter
bowler
Stone Olly
bowler