Glamorgan

Glamorgan

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Alan Owen Morgan

England

Alex Horton

England

Andrew William Gorvin

England

Asa Mark Tribe

Jersey

Asitha Madusanka Fernando

Sri Lanka

Azeem Hameed

Benjamin Ian Kellaway

England

Benjamin James Morris

England

Callum Rhys Nicholls

Cameron Dean Fletcher

New Zealand

Christopher Barclay Sole

Scotland

Christopher Barry Cooke

England

Colin Alexander Ingram

South Africa

Daniel Alexander Douthwaite

England

Edward James Byrom

Zimbabwe

Fazalhaq Farooqi

Afghanistan

Harry Lucas Aubrey Friend

England

Harry William Podmore

England

Hayden Kerr

Australia

Henry Ellis Hurle

England

Jack Hope-Bell

England

James Alexander Russell Harris

England

James Douglas Sheahan Neesham

New Zealand

Jamie Peter McIlroy

England

Jude Alexander Wright

England

Kiran Shah Carlson

England

Marnus Labuschagne

Australia

Mason Sidney Crane

England

Matthew Paul Kuhnemann

Australia

Mir Hamza

Pakistan

Mitchell Swepson

Australia

Nathan John McAndrew

Australia

Ned Leonard

England

Oliver Philip Rayner

England

Prem Sisodiya

England

Rhodri J Lewis

Romano Carmelo Molica Franco

England

Ruaidhri Alexander James Smith

Scotland

Ryan Hadley

Australia

Sam Alexander Northeast

England

Samuel James Pearce

England

Sean Robert Dickson

South Africa

Shoaib Bashir

England

Steven Jack Reingold

England

Syed Imad Wasim

Pakistan

Tegid Daniel Phillips

Thomas Rhys Bevan

England

Tim van der Gugten

Netherlands

Tom Bevan

Australia

Tom Norton

England

Tom Vermaak

William James Weighell

England

William Smale

England

William Thomas Root

England

Zain ul Hasan

England

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Glamorgan Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

ResultGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

146

WOR

WOR

161

One-Day Cup

Glamorgan Team News

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Meet the Glamorgan team, learn more about the players who will help you understand the essence of the matches played and find out the predictions for the upcoming ones, as well as find out how many awards the team has and which ones it is competing for.

WATCH, County Championship | Lancashire wicketkeeper Marty Hurst lands awkwardly after comical fumble with slip fielder

WATCH, County Championship | Lancashire wicketkeeper Marty Hurst lands awkwardly after comical fumble with slip fielder

Fielders fumbling while attempting catches is one of the most common visuals on the cricket field, be it in international cricket or domestic cricket. Meanwhile, the Lancashire wicketkeeper Matty Hurst was involved in a similar kind of incident during the County game against Glamorgan.

Glamorgan09:08 PM, 20 April, 2025

WATCH, County Championship | Fox steals the spotlight as Glamorgan-Middlesex clash at Lord’s gets a furry timeout

Glamorgan10:52 AM, 03 July, 2024

WATCH | Marnus Labuschagne’s quirky leaving style steals spotlight in County Championship

Glamorgan08:32 PM, 30 June, 2024

WATCH | Marnus Labuschagne bowls rare seam-up and produces peach in County Championship

Glamorgan10:02 AM, 21 June, 2024

‌WATCH | Marnus Labuschagne’s marathon sprint to complete one-handed screamer

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