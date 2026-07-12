H2h Nottinghamshire vs Yorkshire First class County Championship 24.09.2026

First class

NOT
NOT
YOR
YOR
Nottinghamshire vs Yorkshire

T20, T20 Blast

YORYorkshire

193

NOTNottinghamshire

175

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

167

YORYorkshire

169

First class, County Championship

NOTNottinghamshire

(94 ov.) 298/6

YORYorkshire

Show more matches