Squads Nottinghamshire vs Yorkshire First class County Championship 24.09.2026

First class

NOT
NOT
YOR
YOR

Playing

NOT
NOT
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Akhtar Jawad

no information yet

Duckett Ben

wicket keeper

Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Bean Finlay

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Bess Dom

bowler

Howell Benny

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

James Lyndon

all rounder

Coad Ben

bowler

Lord Robert

no information yet

Ferreira Donovan

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Moore Francis Henry

no information yet

Hill George

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Hope Shai

wicket keeper

Kelly Noah

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Lyth Adam

batsman

Slater Ben

batsman

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

NOT
NOT
YOR
YOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet