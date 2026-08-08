Squads Nottinghamshire vs Yorkshire First class County Championship 24.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Mohammad
bowler
Agarwal Mayank
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Akhtar Jawad
no information yet
Duckett Ben
wicket keeper
Ali Hasan
bowler
Giles Thomas Oliver
bowler
Ali Moeen
all rounder
Hameed Haseeb
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Bean Finlay
wicket keeper
Haynes Jack
batsman
Bennison Will
no information yet
Henry Hayes James Philip
bowler
Bess Dom
bowler
Holland Travis Patrick
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Howell Benny
all rounder
Chohan Jafer
all rounder
Hutton Brett
bowler
Cliff Benjamin Michael
bowler
James Lyndon
all rounder
Coad Ben
bowler
Lord Robert
no information yet
Edwards Mickey
bowler
Martindale Ben
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
McCann Freddie
batsman
Firbank Matthew
no information yet
McKerr Conor
bowler
Fraine William
batsman
Moore Francis Henry
no information yet
Gaikwad Ruturaj
batsman
Munsey George
batsman
Hill George
all rounder
O'Neill Fergus
all rounder
Hope Shai
wicket keeper
Patterson-White Liam
bowler
Imam-ul-Haq
batsman
Pennington Dillon
bowler
Kelly Noah
no information yet
Pocklington Joe
no information yet
Leech Dominic
bowler
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Luxton William
batsman
Siddle Peter
bowler
Lyth Adam
batsman
Slater Ben
batsman
Malan Dawid
batsman
Stone Olly
bowler
Milnes Matt
bowler
Tongue Josh
bowler
Moriarty Daniel
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Naveen-ul-Haq
bowler
Match has not started yet