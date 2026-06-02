Match details Agrani Bank Cricket Club vs City Club List a Dhaka Premier Division Cricket League 02.06.2026

List a

AGR
AGR

327

CIT
CIT

326

Match Info

Match:Dhaka Premier Division Cricket League 2026
Date:Monday, May 04, 2026 - Sunday, August 30, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, June 02, 2026 03:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Agrani Bank Cricket Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

City Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet