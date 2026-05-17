Regional List A Tournament Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 17, 2026

04:30 AM

No info

May 18, 2026

04:30 AM

Boost Defenders vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

May 19, 2026

04:30 AM

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

May 20, 2026

04:30 AM

Mis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders

Regional List A Tournament

Khost City Ground, Khost

May 21, 2026

04:30 AM

Amo Sharks vs Speen Ghar Tigers

Regional List A Tournament

No info

May 22, 2026

04:30 AM

Band-E-Amir Dragons vs Boost Defenders

Regional List A Tournament

No info

May 23, 2026

04:30 AM

Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

Khost City Ground, Khost

May 24, 2026

04:30 AM

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Regional List A Tournament

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

May 30, 2026

04:30 AM

Khost

May 30, 2026

04:30 AM

Band-E-Amir Dragons vs Boost Defenders

Regional List A Tournament

No info

May 31, 2026

04:30 AM

Speen Ghar Tigers vs Boost Defenders

Regional List A Tournament

Ghazi Amanullah Khan

May 31, 2026

04:30 AM

Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights

Regional List A Tournament

No info

Jun 01, 2026

04:30 AM

Band-E-Amir Dragons vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

No info

Jun 02, 2026

04:30 AM

Ghazi Amanullah Khan

Jun 04, 2026

04:30 AM

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

Regional List A Tournament Team List

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Speen Ghar Tigers

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Amo Sharks

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Boost Defenders

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Mis-E-Ainak Knights

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Band-E-Amir Dragons

Regional List A Tournament Stadiums

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Kandahar International Cricket Stadium

Kandahar, Afghanistan

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Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium

Ghazi Amanullah Khan, Afghanistan

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Khost City Ground

Khost, Afghanistan