Regional List A Tournament Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 17, 2026
04:30 AM
Band-E-Amir Dragons vs Mis-E-Ainak Knights
Regional List A Tournament
No info
May 18, 2026
04:30 AM
Boost Defenders vs Amo Sharks
Regional List A Tournament
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
May 19, 2026
04:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons
Regional List A Tournament
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
May 20, 2026
04:30 AM
Mis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders
Regional List A Tournament
Khost City Ground, Khost
May 21, 2026
04:30 AM
Amo Sharks vs Speen Ghar Tigers
Regional List A Tournament
No info
May 22, 2026
04:30 AM
Band-E-Amir Dragons vs Boost Defenders
Regional List A Tournament
No info
May 23, 2026
04:30 AM
Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks
Regional List A Tournament
Khost City Ground, Khost
May 24, 2026
04:30 AM
Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers
Regional List A Tournament
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
May 30, 2026
04:30 AM
Mis-E-Ainak Knights vs Speen Ghar Tigers
Regional List A Tournament
Khost
May 30, 2026
04:30 AM
Band-E-Amir Dragons vs Boost Defenders
Regional List A Tournament
No info
May 31, 2026
04:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Boost Defenders
Regional List A Tournament
Ghazi Amanullah Khan
May 31, 2026
04:30 AM
Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights
Regional List A Tournament
No info
Jun 01, 2026
04:30 AM
Band-E-Amir Dragons vs Amo Sharks
Regional List A Tournament
No info
Jun 02, 2026
04:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights
Regional List A Tournament
Ghazi Amanullah Khan
Jun 04, 2026
04:30 AM
Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks
Regional List A Tournament
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan