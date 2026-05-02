National T20 Cup
Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks
National T20 Cup
Khost City Ground, Khost
MIS
175
AMS
171
Amo Sharks vs Boost Defenders
National T20 Cup
AMS
118
BOO
116
Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
AMS
140
BAD
139
Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
159
AMS
163
Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks
National T20 Cup
Khost City Ground, Khost
MIS
200
AMS
187
Amo Sharks vs Speen Ghar Tigers
National T20 Cup
AMS
134
SPE
139
Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
AMS
189
BAD
189