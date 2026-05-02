Amo Sharks

Amo Sharks

Country:Afghanistan
Country Code:AFG
Gender:Men

Players

2026 Players

Brendon Barrie McCullum

New zealand

Kane Stuart Williamson

New Zealand

Statistics

Ghazi Amanullah Khan Regional List-A 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Amo Sharks Team Schedule & Results

National T20 Cup

ResultMis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

National T20 Cup

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

175

AMS

AMS

171

ResultSpeen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

159

AMS

AMS

163

ResultMis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

National T20 Cup

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

200

AMS

AMS

187

Regional List A Tournament

ResultBoost Defenders vs Amo Sharks

Boost Defenders vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

159

AMS

AMS

160

ResultMis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

297

AMS

AMS

262

ResultSpeen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

277

AMS

AMS

193

Shpageeza Cricket League

ResultBoost Defenders vs Amo Sharks

Boost Defenders vs Amo Sharks

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

153

AMS

AMS

155

UpcomingSpeen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Shpageeza Cricket League

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

AMS

AMS

Another teams

Pretoria Capitals

Pretoria Capitals

Iran U19

Iran U19

Mi Cape Town

Mi Cape Town

Sunrisers Eastern Cape

Sunrisers Eastern Cape

Bahrain U19

Bahrain U19

Maldives U19

Maldives U19

China U19

China U19

Mis-E-Ainak Knights

Mis-E-Ainak Knights

Thailand U19

Thailand U19

Paarl Royals

Paarl Royals