National T20 Cup
Speen Ghar Tigers vs Boost Defenders
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
115
BOO
116
Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
166
MIS
162
Amo Sharks vs Boost Defenders
National T20 Cup
AMS
118
BOO
116
Band-E-Amir Dragons vs Boost Defenders
National T20 Cup
BAD
165
BOO
164
Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers
National T20 Cup
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
197
SPE
196
Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
Kandahar
BOO
209
BAD
175
Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
184
MIS
190
Mis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders
National T20 Cup
Khost City Ground, Khost
MIS
211
BOO
217