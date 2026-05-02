Boost Defenders

Boost Defenders

Gender:Men

Statistics

Ghazi Amanullah Khan Regional List-A 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Boost Defenders Team Schedule & Results

National T20 Cup

ResultSpeen Ghar Tigers vs Boost Defenders

Speen Ghar Tigers vs Boost Defenders

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

115

BOO

BOO

116

ResultBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

National T20 Cup

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

166

MIS

MIS

162

ResultBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

National T20 Cup

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

197

SPE

SPE

196

ResultBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

National T20 Cup

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

184

MIS

MIS

190

ResultMis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders

Mis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders

National T20 Cup

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

211

BOO

BOO

217

Regional List A Tournament

ResultBoost Defenders vs Amo Sharks

Boost Defenders vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

159

AMS

AMS

160

ResultMis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders

Mis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders

Regional List A Tournament

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

119

BOO

BOO

277

ResultBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Regional List A Tournament

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

235

SPE

SPE

236

Shpageeza Cricket League

ResultBoost Defenders vs Amo Sharks

Boost Defenders vs Amo Sharks

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

153

AMS

AMS

155

ResultBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

160

SPE

SPE

219

ResultBoost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

199

BAD

BAD

194

UpcomingBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

MIS

MIS

UpcomingBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

SPE

SPE

UpcomingBoost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

BAD

BAD

UpcomingBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

MIS

MIS

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