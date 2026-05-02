National T20 Cup
Speen Ghar Tigers vs Boost Defenders
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
115
BOO
116
Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
146
BAD
147
Speen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
175
MIS
164
Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
159
AMS
163
Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers
National T20 Cup
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
197
SPE
196
Amo Sharks vs Speen Ghar Tigers
National T20 Cup
AMS
134
SPE
139
Band-E-Amir Dragons vs Speen Ghar Tigers
National T20 Cup
BAD
166
SPE
169
Speen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan
SPE
136
MIS
140