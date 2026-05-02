Speen Ghar Tigers

Speen Ghar Tigers

Country:Afghanistan
Country Code:AFG
Gender:Men

Statistics

Ghazi Amanullah Khan Regional List-A 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Speen Ghar Tigers Team Schedule & Results

National T20 Cup

ResultSpeen Ghar Tigers vs Boost Defenders

Speen Ghar Tigers vs Boost Defenders

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

115

BOO

BOO

116

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

146

BAD

BAD

147

ResultSpeen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights

Speen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

175

MIS

MIS

164

ResultSpeen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

159

AMS

AMS

163

ResultBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

National T20 Cup

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

197

SPE

SPE

196

Regional List A Tournament

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Regional List A Tournament

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

201

BAD

BAD

277

ResultBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Regional List A Tournament

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

235

SPE

SPE

236

ResultSpeen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

277

AMS

AMS

193

Shpageeza Cricket League

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

180

BAD

BAD

158

ResultBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

160

SPE

SPE

219

UpcomingBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

SPE

SPE

UpcomingSpeen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks

Shpageeza Cricket League

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

AMS

AMS

UpcomingMis-E-Ainak Knights vs Speen Ghar Tigers

Mis-E-Ainak Knights vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

SPE

SPE

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