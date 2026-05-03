National T20 Cup
Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
146
BAD
147
Band-E-Amir Dragons vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
BAD
170
MIS
171
Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
AMS
140
BAD
139
Band-E-Amir Dragons vs Boost Defenders
National T20 Cup
BAD
165
BOO
164
Mis-E-Ainak Knights vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
Khost
MIS
118
BAD
119
Band-E-Amir Dragons vs Speen Ghar Tigers
National T20 Cup
BAD
166
SPE
169
Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
Kandahar
BOO
209
BAD
175
Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
AMS
189
BAD
189