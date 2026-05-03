Band-E-Amir Dragons

Band-E-Amir Dragons

Country:Afghanistan
Country Code:AFG
Gender:Men

Statistics

Ghazi Amanullah Khan Regional List-A 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Band-E-Amir Dragons Team Schedule & Results

National T20 Cup

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

146

BAD

BAD

147

Regional List A Tournament

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Regional List A Tournament

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

201

BAD

BAD

277

Shpageeza Cricket League

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

180

BAD

BAD

158

ResultBoost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

199

BAD

BAD

194

UpcomingBoost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

BAD

BAD

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