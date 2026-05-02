National T20 Cup
Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks
National T20 Cup
Khost City Ground, Khost
MIS
175
AMS
171
Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
166
MIS
162
Band-E-Amir Dragons vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
BAD
170
MIS
171
Speen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
175
MIS
164
Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks
National T20 Cup
Khost City Ground, Khost
MIS
200
AMS
187
Mis-E-Ainak Knights vs Band-E-Amir Dragons
National T20 Cup
Khost
MIS
118
BAD
119
Speen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Ghazi Amanullah Khan
SPE
136
MIS
140
Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights
National T20 Cup
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
184
MIS
190
Mis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders
National T20 Cup
Khost City Ground, Khost
MIS
211
BOO
217