Mis-E-Ainak Knights

Mis-E-Ainak Knights

Country:Afghanistan
Country Code:AFG
Gender:Men

Statistics

Ghazi Amanullah Khan Regional List-A 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Mis-E-Ainak Knights Team Schedule & Results

National T20 Cup

ResultMis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

National T20 Cup

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

175

AMS

AMS

171

ResultBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

National T20 Cup

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

166

MIS

MIS

162

ResultSpeen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights

Speen Ghar Tigers vs Mis-E-Ainak Knights

National T20 Cup

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

175

MIS

MIS

164

ResultMis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

National T20 Cup

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

200

AMS

AMS

187

ResultBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

National T20 Cup

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

184

MIS

MIS

190

ResultMis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders

Mis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders

National T20 Cup

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

211

BOO

BOO

217

Regional List A Tournament

ResultMis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders

Mis-E-Ainak Knights vs Boost Defenders

Regional List A Tournament

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

119

BOO

BOO

277

ResultMis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

Mis-E-Ainak Knights vs Amo Sharks

Regional List A Tournament

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

297

AMS

AMS

262

Shpageeza Cricket League

UpcomingBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

MIS

MIS

UpcomingBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

MIS

MIS

UpcomingMis-E-Ainak Knights vs Speen Ghar Tigers

Mis-E-Ainak Knights vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Khost City Ground, Khost

MIS

MIS

SPE

SPE

Another teams

Maldives U19

Maldives U19

Pretoria Capitals

Pretoria Capitals

Durban Super Giants

Durban Super Giants

Band-E-Amir Dragons

Band-E-Amir Dragons

Sunrisers Eastern Cape

Sunrisers Eastern Cape

Amo Sharks

Amo Sharks

Ajman Heroes

Ajman Heroes

China U19

China U19

Oman U19

Oman U19

Paarl Royals

Paarl Royals