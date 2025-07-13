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Tanzania vs Bahrain
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H2h
H2h Tanzania vs Bahrain List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 15.08.2026
Aug 15, 2026
List a
TAN
09:00 AM
BAH
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Tanzania vs Bahrain
Jul 13, 2025
T20i, T20 Malawi Quadrangular Series
Bahrain
Tanzania
Jul 10, 2025
T20i, T20 Malawi Quadrangular Series
Bahrain
Tanzania
Jul 08, 2025
T20i, T20 Malawi Quadrangular Series
Tanzania
Bahrain