08 Aug
Tanzania vs Uganda
ICC Cricket World Cup, Challenge League
TAN
UGA
ICC Cricket World Cup, Challenge League
TAN
UGA
ICC Cricket World Cup, Challenge League
ITA
BAH
ICC Cricket World Cup, Challenge League
HKG
SIN
ICC Cricket World Cup, Challenge League
TAN
HKG
ICC Cricket World Cup, Challenge League
UGA
ITA
ICC Cricket World Cup, Challenge League
BAH
SIN
ICC Cricket World Cup, Challenge League
HKG
UGA
ICC Cricket World Cup, Challenge League
BAH
HKG
ICC Cricket World Cup, Challenge League
SIN
ITA
ICC Cricket World Cup, Challenge League
SIN
UGA
ICC Cricket World Cup, Challenge League
TAN
BAH
ICC Cricket World Cup, Challenge League
ITA
HKG
ICC Cricket World Cup, Challenge League
TAN
SIN
ICC Cricket World Cup, Challenge League
TAN
ITA
ICC Cricket World Cup, Challenge League
UGA
BAH