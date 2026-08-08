Squads Tanzania vs Bahrain List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 15.08.2026

List a

TAN
TAN
BAH
BAH

Playing

TAN
TAN
BAH
BAH
First TeamSecond Team
Anil Akhil

batsman

Asuri Rajendra

no information yet

Ahmed Fiaz

no information yet

Ali Asif

bowler

Jasani Arshan

all rounder

Juma Khalidy

no information yet

Badar Shahbaz

wicket keeper

Chaudhry Imran Anwar

no information yet

Maker Mukesh

no information yet

Gill Asif

no information yet

Maringanti Rajendra

no information yet

Kumar Prashant

no information yet

Mussa Kassim

all rounder

Kurup Prashanth

wicket keeper

Puthenpulrayi Amal

wicket keeper

Martuza Ubaid

no information yet

Selvaraj Sivaraj

no information yet

Muhammed Basil

no information yet

Suthar Mukesh

no information yet

Nasir Ahmer Bin

wicket keeper

Bench

TAN
TAN
BAH
BAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet