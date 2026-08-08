Squads Tanzania vs Bahrain List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 15.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anil Akhil
batsman
Abbasi Abdul Majid
bowler
Asuri Rajendra
no information yet
Ahmed Fiaz
no information yet
Bakrania Laksh Snehal
bowler
Ahmed Sohail
batsman
Issa Mohamed Yunusu
bowler
Ali Asif
bowler
Jasani Arshan
all rounder
Anwar Imran Javed
all rounder
Juma Khalidy
no information yet
Badar Shahbaz
wicket keeper
Kimote Ally
bowler
Butt Muhammad Rizwan
bowler
Kitunda Mohamed Omari
wicket keeper
Chaudhry Imran Anwar
no information yet
Maker Mukesh
no information yet
Gill Asif
no information yet
Maringanti Rajendra
no information yet
Khan Imran
bowler
Mbaki Mohammedi Simba
all rounder
Kumar Prashant
no information yet
Mussa Kassim
all rounder
Kurup Prashanth
wicket keeper
Puthenpulrayi Amal
wicket keeper
Martuza Ubaid
no information yet
Selemani Ivan Ismail
batsman
Selvaraj Sivaraj
no information yet
Muhammed Basil
no information yet
Suthar Mukesh
no information yet
Nasir Ahmer Bin
wicket keeper
Match has not started yet