Highlights North-West Warriors vs Leinster Lightning List a Inter Provincial Cup 30.06.2026
McDonagh to Calitz, 4 runs
McDonagh to Delany, 1 run
McDonagh to Delany, 0 runs
McDonagh to Calitz, 1 run
McDonagh to Calitz, 6 runs
Dockrell to Calitz, 1 run
Dockrell to Delany, 1 run
Dockrell to Delany, 0 runs
Dockrell to Calitz, 1 run
Dockrell to Delany, 1 run
Dockrell to Calitz, 1 run
Hoey to Calitz, 1 run
Hoey to Delany, 1 run
Hoey to Calitz, 1 run
Hoey to Delany, 1 run
Hoey to Delany, 0 runs
Hoey to Delany, 0 runs
Dockrell to Calitz, 0 runs
Dockrell to Delany, 1 run
Dockrell to Delany, 1 run
Dockrell to Calitz, 1 run
Dockrell to Calitz, 4 runs
Hoey to Delany, 0 runs
Hoey to Delany, 0 runs
Hoey to McBrine, appeal, wicket (bowled - McBrine)
Hoey to Calitz, 1 run
Hoey to Calitz, 6 runs
Hoey to Calitz, 0 runs
Dockrell to Calitz, 1 run
Dockrell to McBrine, 1 run
Dockrell to McBrine, 0 runs
Dockrell to McBrine, wide
0 runs
Dockrell to Calitz, 1 run
Dockrell to Scott MacBeth, wicket (lbw - Scott MacBeth)
Hand to Scott MacBeth, 1 run
Hand to Scott MacBeth, 0 runs
Hand to Scott MacBeth, 2 runs
Hand to Scott MacBeth, 6 runs
Hand to McBrine, 1 run
Hand to McBrine, 2 runs
McDonagh to McBrine, 1 run
McDonagh to McBrine, 0 runs
McDonagh to McBrine, 4 runs
McDonagh to McBrine, 0 runs
McDonagh to Scott MacBeth, 1 run
McDonagh to McBrine, 1 run
Tonge to Scott MacBeth, 2 runs
Tonge to Scott MacBeth, 0 runs
Tonge to Scott MacBeth, wide
Tonge to McBrine, 1 run
Tonge to Scott MacBeth, 1 run
Tonge to Scott MacBeth, 4 runs
Tonge to McBrine, 1 run
Hand to McBrine, 1 run
Hand to McBrine, 0 runs
Hand to Scott MacBeth, 1 run
Hand to Scott MacBeth, 4 runs
Hand to Scott MacBeth, wide
Hand to Scott MacBeth, 2 runs
Hand to Scott MacBeth, 0 runs
Hoey to McBrine, 0 runs
Hoey to Scott MacBeth, 1 run
Hoey to Scott MacBeth, 0 runs
Hoey to McBrine, 1 run
Hoey to McBrine, 4 runs
Hoey to Scott MacBeth, 1 run
Dockrell to Scott MacBeth, 1 run
Dockrell to Scott MacBeth, 0 runs
Dockrell to McBrine, 1 run
Dockrell to McBrine, 0 runs
Dockrell to McBrine, 0 runs
Dockrell to McBrine, 0 runs
Hoey to McBrine, 1 run
Hoey to Scott MacBeth, 1 run
Hoey to Scott MacBeth, 0 runs
Hoey to Scott MacBeth, 0 runs
Hoey to Scott MacBeth, 0 runs
Hoey to Scott MacBeth, 0 runs
Dockrell to McBrine, 0 runs
Dockrell to Scott MacBeth, 1 run
Dockrell to Scott MacBeth, 0 runs
Dockrell to Egan, appeal, wicket (bowled - Egan)
Dockrell to McBrine, 1 run
Dockrell to Egan, 1 run
Hoey to Egan, 1 run
Hoey to McBrine, 1 run
Hoey to Egan, 1 run
Hoey to Egan, 0 runs
Hoey to McBrine, 1 run
Hoey to McBrine, 0 runs
Dockrell to Egan, 0 runs
Dockrell to McBrine, 1 run
Dockrell to McBrine, 0 runs
OUT! Run out. Roulston defends for 1 run. He is then run out, following some good fielding by DeFreitas and Tucker.
Dockrell to Roulston, 2 runs
0 runs
Tonge to Egan, 6 runs
Tonge to Roulston, 1 run
Tonge to Roulston, 6 runs
Tonge to Egan, 1 run
Tonge to Egan, 0 runs
Tonge to Roulston, leg bye
Dockrell to Egan, 0 runs
0 runs
Dockrell to Egan, 0 runs
Dockrell to Roulston, 1 run
Dockrell to Roulston, 0 runs
Dockrell to Roulston, 0 runs
Tonge to Roulston, 1 run
Tonge to Egan, 1 run
Tonge to Egan, 0 runs
Tonge to Egan, 2 runs
Tonge to Roulston, 1 run
Tonge to Roulston, 0 runs
Dockrell to Egan, 0 runs
Dockrell to Egan, 0 runs
Dockrell to Egan, 0 runs
Dockrell to Egan, 2 runs
Dockrell to Roulston, 1 run
Dockrell to Roulston, 0 runs
Tonge to Egan, 0 runs
Tonge to Egan, 0 runs
Tonge to Roulston, 0 runs
Tonge to Egan, 1 run
Tonge to Egan, 0 runs
Hoey to Roulston, 0 runs
Hoey to Egan, 1 run
Hoey to Egan, 0 runs
Hoey to Roulston, 1 run
Hoey to Roulston, 0 runs
Hoey to Egan, 1 run
Tonge to Egan, 1 run
Tonge to Egan, wide
Tonge to Roulston, 1 run
Tonge to Egan, leg bye
Tonge to Egan, 0 runs
Tonge to Egan, 0 runs
Tonge to Roulston, 1 run
Hoey to Roulston, 1 run
Hoey to Egan, 1 run
Hoey to Roulston, 1 run
Hoey to Egan, 1 run
Hoey to Roulston, 1 run
Hoey to Egan, 1 run
Tonge to Egan, 1 run
Tonge to Roulston, 1 run
Tonge to Egan, 1 run
Tonge to Egan, wide
Tonge to Roulston, 1 run
Tonge to Roulston, 4 runs
Tonge to Egan, 1 run
Hoey to Roulston, 2 runs
Hoey to Egan, 1 run
Hoey to Egan, 0 runs
Hoey to Roulston, 1 run
Hoey to Roulston, 0 runs
Hoey to Roulston, 0 runs
Tonge to Roulston, 1 run
Tonge to Roulston, 0 runs
Tonge to Roulston, 0 runs
Tonge to Roulston, 6 runs
Tonge to Roulston, 0 runs
Tonge to Roulston, wide
Tonge to Roulston, wide
Tonge to Roulston, 0 runs
McDonagh to Roulston, 1 run
McDonagh to Roulston, 2 runs
McDonagh to Egan, 1 run
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Egan, 0 runs
Hand to Roulston, 4 runs
Hand to Roulston, 0 runs
Hand to Egan, leg bye
Hand to Egan, 0 runs
Hand to Egan, 0 runs
Hand to Egan, 4 runs
wide
McDonagh to Roulston, 0 runs
McDonagh to Roulston, 4 runs
McDonagh to Egan, 1 run
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Roulston, 3 runs
McDonagh to Roulston, 0 runs
Hand to Egan, 0 runs
Hand to Roulston, 3 runs
Hand to Roulston, 0 runs
Hand to Roulston, 4 runs
Hand to Roulston, 0 runs
Hand to Roulston, 0 runs
wide
Hand to Roulston, wide
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Roulston, 1 run
McDonagh to Roulston, 0 runs
McDonagh to Egan, bye
McDonagh to Egan, 0 runs
Hand to Roulston, 0 runs
Hand to Roulston, 0 runs
Hand to Roulston, 0 runs
Hand to Egan, 1 run
Hand to Roulston, 1 run
Hand to Roulston, 0 runs
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Egan, 4 runs
McDonagh to Roulston, 1 run
McDonagh to Roulston, 0 runs
Hand to Egan, 0 runs
Hand to Egan, 0 runs
Hand to Roulston, 1 run
Hand to Roulston, 0 runs
Hand to Roulston, wide
Hand to Roulston, 0 runs
Hand to Roulston, 0 runs
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Egan, 2 runs
McDonagh to Egan, 4 runs
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Egan, 0 runs
McDonagh to Egan, wide
L McCarthy to Tucker, 4 runs
L McCarthy to Hoey, 1 run
L McCarthy to Tucker, 1 run
L McCarthy to Tucker, 4 runs
L McCarthy to Tucker, 4 runs
L McCarthy to Hoey, leg bye
Young to Tucker, 6 runs
Young to Hoey, 1 run
Young to Tucker, 1 run
Young to Tucker, 6 runs
Young to Hoey, 1 run
Young to Tucker, 1 run
McKeegan to Hoey, 0 runs
McKeegan to Tucker, 1 run
McKeegan to Tucker, 4 runs
McKeegan to Tucker, 4 runs
McKeegan to Hoey, 1 run
McKeegan to Hoey, 0 runs
L McCarthy to Hoey, 1 run
L McCarthy to Delany, appeal, wicket (caught - Delany)
L McCarthy to Tucker, 3 runs
L McCarthy to Tucker, 6 runs
L McCarthy to Tucker, 0 runs
L McCarthy to Tucker, 0 runs
Scott MacBeth to Delany, 2 runs
Tucker defends for one run.
Scott MacBeth to Delany, 1 run
Scott MacBeth to Delany, 0 runs
Scott MacBeth to Delany, 0 runs
Scott MacBeth to Tucker, 1 run
L McCarthy to Delany, 2 runs
L McCarthy to Delany, 0 runs
L McCarthy to Tucker, 1 run
L McCarthy to Delany, 1 run
L McCarthy to Delany, 2 runs
L McCarthy to Delany, 0 runs
Scott MacBeth to Tucker, 0 runs
Scott MacBeth to Tucker, 0 runs
Scott MacBeth to Delany, 1 run
Scott MacBeth to Delany, 4 runs
Scott MacBeth to Delany, 0 runs
Scott MacBeth to Tucker, 1 run
Young to Tucker, 1 run
Young to Tucker, 0 runs
Young to Delany, 1 run
Young to Dockrell, appeal, wicket (bowled - Dockrell)
Young to Tucker, 1 run
Young to Tucker, 0 runs
Young to Tucker, wide
Scott MacBeth to Tucker, 1 run
Scott MacBeth to Tucker, 0 runs
Scott MacBeth to Tucker, 2 runs
Scott MacBeth to Tucker, 4 runs
Scott MacBeth to Tucker, 2 runs
Scott MacBeth to Tucker, 2 runs
Young to Dockrell, 0 runs
Young to Tucker, 1 run
Young to Tucker, 0 runs
Young to Tucker, 0 runs
Young to Dockrell, 1 run
Young to Martins, appeal, wicket (caught - Martins)
McBrine to Tucker, 0 runs
McBrine to Tucker, 4 runs
McBrine to Tucker, 0 runs
McBrine to Tucker, 0 runs
McBrine to Martins, 1 run
McBrine to Tucker, 1 run
McKeegan to Martins, 2 runs
McKeegan to Martins, 0 runs
McKeegan to Martins, 0 runs
McKeegan to Tucker, 1 run
McKeegan to Martins, 1 run
McKeegan to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 1 run
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 0 runs
McKeegan to Martins, 1 run
McKeegan to Tucker, 1 run
McKeegan to Tucker, wide
McKeegan to Tucker, 0 runs
McKeegan to Tucker, 4 runs
McKeegan to Martins, 1 run
McKeegan to Martins, 2 runs
McBrine to Tucker, 0 runs
McBrine to Tucker, 0 runs
McBrine to Tucker, 0 runs
McBrine to Tucker, 0 runs
McBrine to TH Tector, appeal, wicket (stumped - TH Tector)
McBrine to Martins, 1 run
McKeegan to Martins, 1 run
McKeegan to Martins, 0 runs
McKeegan to TH Tector, 1 run
McKeegan to Martins, 1 run
McKeegan to Martins, 0 runs
McKeegan to TH Tector, 1 run
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to TH Tector, 1 run
McBrine to Martins, 1 run
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 4 runs
Delany to TH Tector, 2 runs
Delany to TH Tector, 0 runs
Delany to TH Tector, 6 runs
Delany to Martins, 1 run
Delany to TH Tector, 1 run
Delany to Martins, 1 run
McBrine to TH Tector, 0 runs
McBrine to TH Tector, 0 runs
McBrine to TH Tector, 0 runs
McBrine to Martins, 1 run
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to TH Tector, 1 run
Delany to Martins, 4 runs
Delany to Martins, 0 runs
Delany to Martins, 4 runs
Delany to TH Tector, 1 run
Delany to Martins, 1 run
Delany to TH Tector, 1 run
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to Martins, 0 runs
Delany to TH Tector, 0 runs
Delany to TH Tector, 0 runs
Delany to Martins, 1 run
Delany to TH Tector, 1 run
Delany to Martins, 1 run
Delany to Martins, 0 runs
McBrine to TH Tector, 0 runs
McBrine to TH Tector, 0 runs
McBrine to Martins, 1 run
McBrine to Martins, 0 runs
McBrine to TH Tector, 1 run
McBrine to TH Tector, 0 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 1 run
Ryan Macbeth to Martins, 1 run
Ryan Macbeth to Martins, 0 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 1 run
Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs
Ryan Macbeth to Martins, 1 run
McBrine to TH Tector, 0 runs
McBrine to Martins, 1 run
McBrine to Martins, wide
McBrine to TH Tector, leg bye
McBrine to TH Tector, wide
McBrine to TH Tector, wide
McBrine to TH Tector, 0 runs
McBrine to Martins, 1 run
McBrine to Martins, 0 runs
Ryan Macbeth to Martins, 1 run
Ryan Macbeth to Martins, 0 runs
Ryan Macbeth to Martins, 0 runs
Ryan Macbeth to Martins, 4 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 1 run
Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 2 runs
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Ryan Macbeth to Martins, 1 run
Ryan Macbeth to Martins, 0 runs
Ryan Macbeth to Martins, 2 runs
Ryan Macbeth to Martins, 4 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 1 run
Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, wide
Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs
Ryan Macbeth to Martins, 1 run
Ryan Macbeth to Martins, 0 runs
Young to TH Tector, 0 runs
Young to Martins, 1 run
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 4 runs
Young to Martins, wide
Young to Martins, 0 runs
Young to Martins, 0 runs
Ryan Macbeth to DeFreitas, appeal, wicket (run out - DeFreitas)
Ryan Macbeth to DeFreitas, 0 runs
Ryan Macbeth to Doheny, appeal, wicket (bowled - Doheny)
Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs
Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs
Ryan Macbeth to Doheny, 2 runs
L McCarthy to Doheny, 1 run
L McCarthy to Doheny, 2 runs
L McCarthy to Doheny, 0 runs
L McCarthy to TH Tector, 1 run
L McCarthy to TH Tector, 0 runs
L McCarthy to TH Tector, 4 runs
Ryan Macbeth to Doheny, 4 runs
Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs
Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs
Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs
Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 1 run
L McCarthy to Doheny, 2 runs
L McCarthy to Doheny, 0 runs
L McCarthy to Doheny, 0 runs
L McCarthy to Doheny, 0 runs
L McCarthy to Doheny, 0 runs
L McCarthy to Doheny, 0 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, 4 runs
Ryan Macbeth to TH Tector, wide
Ryan Macbeth to Doheny, 1 run
Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs
L McCarthy to TH Tector, 0 runs
L McCarthy to TH Tector, 4 runs
L McCarthy to TH Tector, 4 runs
L McCarthy to TH Tector, 0 runs
L McCarthy to TH Tector, 0 runs
L McCarthy to TH Tector, 0 runs