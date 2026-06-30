Highlights North-West Warriors vs Leinster Lightning List a Inter Provincial Cup 30.06.2026

List a

NOR
NOR

215

LEI
LEI

211

35.5
4

McDonagh to Calitz, 4 runs

35.4
1

McDonagh to Delany, 1 run

35.3
.

McDonagh to Delany, 0 runs

35.2
1

McDonagh to Calitz, 1 run

35.1
6

McDonagh to Calitz, 6 runs

34.6
1

Dockrell to Calitz, 1 run

34.5
1

Dockrell to Delany, 1 run

34.4
.

Dockrell to Delany, 0 runs

34.3
1

Dockrell to Calitz, 1 run

34.2
1

Dockrell to Delany, 1 run

34.1
1

Dockrell to Calitz, 1 run

33.6
1

Hoey to Calitz, 1 run

33.5
1

Hoey to Delany, 1 run

33.4
1

Hoey to Calitz, 1 run

33.3
1

Hoey to Delany, 1 run

33.2
.

Hoey to Delany, 0 runs

33.1
.

Hoey to Delany, 0 runs

32.6
.

Dockrell to Calitz, 0 runs

32.4
1

Dockrell to Delany, 1 run

32.3
1

Dockrell to Delany, 1 run

32.2
1

Dockrell to Calitz, 1 run

32.1
4

Dockrell to Calitz, 4 runs

31.6
.

Hoey to Delany, 0 runs

31.5
.

Hoey to Delany, 0 runs

31.4
W

Hoey to McBrine, appeal, wicket (bowled - McBrine)

31.3
1

Hoey to Calitz, 1 run

31.2
6

Hoey to Calitz, 6 runs

31.1
.

Hoey to Calitz, 0 runs

30.6
1

Dockrell to Calitz, 1 run

30.5
1

Dockrell to McBrine, 1 run

30.4
.

Dockrell to McBrine, 0 runs

30.4
1

Dockrell to McBrine, wide

30.3
.

0 runs

30.2
1

Dockrell to Calitz, 1 run

30.1
W

Dockrell to Scott MacBeth, wicket (lbw - Scott MacBeth)

29.6
1

Hand to Scott MacBeth, 1 run

29.5
.

Hand to Scott MacBeth, 0 runs

29.4
2

Hand to Scott MacBeth, 2 runs

29.3
6

Hand to Scott MacBeth, 6 runs

29.2
1

Hand to McBrine, 1 run

29.1
2

Hand to McBrine, 2 runs

28.6
1

McDonagh to McBrine, 1 run

28.5
.

McDonagh to McBrine, 0 runs

28.4
4

McDonagh to McBrine, 4 runs

28.3
.

McDonagh to McBrine, 0 runs

28.2
1

McDonagh to Scott MacBeth, 1 run

28.1
1

McDonagh to McBrine, 1 run

27.6
2

Tonge to Scott MacBeth, 2 runs

27.5
.

Tonge to Scott MacBeth, 0 runs

27.5
1

Tonge to Scott MacBeth, wide

27.4
1

Tonge to McBrine, 1 run

27.3
1

Tonge to Scott MacBeth, 1 run

27.2
4

Tonge to Scott MacBeth, 4 runs

27.1
1

Tonge to McBrine, 1 run

26.6
1

Hand to McBrine, 1 run

26.5
.

Hand to McBrine, 0 runs

26.4
1

Hand to Scott MacBeth, 1 run

26.3
4

Hand to Scott MacBeth, 4 runs

26.3
1

Hand to Scott MacBeth, wide

26.2
2

Hand to Scott MacBeth, 2 runs

26.1
.

Hand to Scott MacBeth, 0 runs

25.6
.

Hoey to McBrine, 0 runs

25.5
1

Hoey to Scott MacBeth, 1 run

25.4
.

Hoey to Scott MacBeth, 0 runs

25.3
1

Hoey to McBrine, 1 run

25.2
4

Hoey to McBrine, 4 runs

25.1
1

Hoey to Scott MacBeth, 1 run

24.6
1

Dockrell to Scott MacBeth, 1 run

24.5
.

Dockrell to Scott MacBeth, 0 runs

24.4
1

Dockrell to McBrine, 1 run

24.3
.

Dockrell to McBrine, 0 runs

24.2
.

Dockrell to McBrine, 0 runs

24.1
.

Dockrell to McBrine, 0 runs

23.6
1

Hoey to McBrine, 1 run

23.5
1

Hoey to Scott MacBeth, 1 run

23.4
.

Hoey to Scott MacBeth, 0 runs

23.3
.

Hoey to Scott MacBeth, 0 runs

23.2
.

Hoey to Scott MacBeth, 0 runs

23.1
.

Hoey to Scott MacBeth, 0 runs

22.6
.

Dockrell to McBrine, 0 runs

22.5
1

Dockrell to Scott MacBeth, 1 run

22.4
.

Dockrell to Scott MacBeth, 0 runs

22.3
W

Dockrell to Egan, appeal, wicket (bowled - Egan)

22.2
1

Dockrell to McBrine, 1 run

22.1
1

Dockrell to Egan, 1 run

21.6
1

Hoey to Egan, 1 run

21.5
1

Hoey to McBrine, 1 run

21.4
1

Hoey to Egan, 1 run

21.3
.

Hoey to Egan, 0 runs

21.2
1

Hoey to McBrine, 1 run

21.1
.

Hoey to McBrine, 0 runs

20.6
.

Dockrell to Egan, 0 runs

20.5
1

Dockrell to McBrine, 1 run

20.4
.

Dockrell to McBrine, 0 runs

20.3
W

OUT! Run out. Roulston defends for 1 run. He is then run out, following some good fielding by DeFreitas and Tucker.

20.2
2

Dockrell to Roulston, 2 runs

20.1
.

0 runs

19.6
6

Tonge to Egan, 6 runs

19.5
1

Tonge to Roulston, 1 run

19.4
6

Tonge to Roulston, 6 runs

19.3
1

Tonge to Egan, 1 run

19.2
.

Tonge to Egan, 0 runs

19.1
1

Tonge to Roulston, leg bye

18.6
.

Dockrell to Egan, 0 runs

18.5
.

0 runs

18.4
.

Dockrell to Egan, 0 runs

18.3
1

Dockrell to Roulston, 1 run

18.2
.

Dockrell to Roulston, 0 runs

18.1
.

Dockrell to Roulston, 0 runs

17.6
1

Tonge to Roulston, 1 run

17.5
1

Tonge to Egan, 1 run

17.4
.

Tonge to Egan, 0 runs

17.3
2

Tonge to Egan, 2 runs

17.2
1

Tonge to Roulston, 1 run

17.1
.

Tonge to Roulston, 0 runs

16.6
.

Dockrell to Egan, 0 runs

16.5
.

Dockrell to Egan, 0 runs

16.4
.

Dockrell to Egan, 0 runs

16.3
2

Dockrell to Egan, 2 runs

16.2
1

Dockrell to Roulston, 1 run

16.1
.

Dockrell to Roulston, 0 runs

15.6
.

Tonge to Egan, 0 runs

15.5
.

Tonge to Egan, 0 runs

15.3
.

Tonge to Roulston, 0 runs

15.2
1

Tonge to Egan, 1 run

15.1
.

Tonge to Egan, 0 runs

14.6
.

Hoey to Roulston, 0 runs

14.5
1

Hoey to Egan, 1 run

14.4
.

Hoey to Egan, 0 runs

14.3
1

Hoey to Roulston, 1 run

14.2
.

Hoey to Roulston, 0 runs

14.1
1

Hoey to Egan, 1 run

13.6
1

Tonge to Egan, 1 run

13.6
1

Tonge to Egan, wide

13.5
1

Tonge to Roulston, 1 run

13.4
1

Tonge to Egan, leg bye

13.3
.

Tonge to Egan, 0 runs

13.2
.

Tonge to Egan, 0 runs

13.1
1

Tonge to Roulston, 1 run

12.6
1

Hoey to Roulston, 1 run

12.5
1

Hoey to Egan, 1 run

12.4
1

Hoey to Roulston, 1 run

12.3
1

Hoey to Egan, 1 run

12.2
1

Hoey to Roulston, 1 run

12.1
1

Hoey to Egan, 1 run

11.6
1

Tonge to Egan, 1 run

11.5
1

Tonge to Roulston, 1 run

11.4
1

Tonge to Egan, 1 run

11.4
1

Tonge to Egan, wide

11.3
1

Tonge to Roulston, 1 run

11.2
4

Tonge to Roulston, 4 runs

11.1
1

Tonge to Egan, 1 run

10.6
2

Hoey to Roulston, 2 runs

10.5
1

Hoey to Egan, 1 run

10.4
.

Hoey to Egan, 0 runs

10.3
1

Hoey to Roulston, 1 run

10.2
.

Hoey to Roulston, 0 runs

10.1
.

Hoey to Roulston, 0 runs

9.6
1

Tonge to Roulston, 1 run

9.5
.

Tonge to Roulston, 0 runs

9.4
.

Tonge to Roulston, 0 runs

9.3
6

Tonge to Roulston, 6 runs

9.2
.

Tonge to Roulston, 0 runs

9.2
1

Tonge to Roulston, wide

9.2
1

Tonge to Roulston, wide

9.1
.

Tonge to Roulston, 0 runs

8.6
1

McDonagh to Roulston, 1 run

8.5
2

McDonagh to Roulston, 2 runs

8.4
1

McDonagh to Egan, 1 run

8.3
.

McDonagh to Egan, 0 runs

8.2
.

McDonagh to Egan, 0 runs

8.1
.

McDonagh to Egan, 0 runs

7.6
4

Hand to Roulston, 4 runs

7.5
.

Hand to Roulston, 0 runs

7.4
1

Hand to Egan, leg bye

7.3
.

Hand to Egan, 0 runs

7.2
.

Hand to Egan, 0 runs

7.1
4

Hand to Egan, 4 runs

7.1
1

wide

6.6
.

McDonagh to Roulston, 0 runs

6.5
4

McDonagh to Roulston, 4 runs

6.4
1

McDonagh to Egan, 1 run

6.3
.

McDonagh to Egan, 0 runs

6.2
3

McDonagh to Roulston, 3 runs

6.1
.

McDonagh to Roulston, 0 runs

5.6
.

Hand to Egan, 0 runs

5.5
3

Hand to Roulston, 3 runs

5.4
.

Hand to Roulston, 0 runs

5.3
4

Hand to Roulston, 4 runs

5.2
.

Hand to Roulston, 0 runs

5.1
.

Hand to Roulston, 0 runs

5.1
1

wide

5.1
1

Hand to Roulston, wide

4.6
.

McDonagh to Egan, 0 runs

4.5
1

McDonagh to Roulston, 1 run

4.4
.

McDonagh to Roulston, 0 runs

4.2
1

McDonagh to Egan, bye

4.1
.

McDonagh to Egan, 0 runs

3.6
.

Hand to Roulston, 0 runs

3.5
.

Hand to Roulston, 0 runs

3.4
.

Hand to Roulston, 0 runs

3.3
1

Hand to Egan, 1 run

3.2
1

Hand to Roulston, 1 run

3.1
.

Hand to Roulston, 0 runs

2.6
.

McDonagh to Egan, 0 runs

2.5
.

McDonagh to Egan, 0 runs

2.4
.

McDonagh to Egan, 0 runs

2.3
4

McDonagh to Egan, 4 runs

2.2
1

McDonagh to Roulston, 1 run

2.1
.

McDonagh to Roulston, 0 runs

1.6
.

Hand to Egan, 0 runs

1.5
.

Hand to Egan, 0 runs

1.4
1

Hand to Roulston, 1 run

1.3
.

Hand to Roulston, 0 runs

1.3
1

Hand to Roulston, wide

1.2
.

Hand to Roulston, 0 runs

1.1
.

Hand to Roulston, 0 runs

0.6
.

McDonagh to Egan, 0 runs

0.5
2

McDonagh to Egan, 2 runs

0.4
4

McDonagh to Egan, 4 runs

0.3
.

McDonagh to Egan, 0 runs

0.2
.

McDonagh to Egan, 0 runs

0.1
.

McDonagh to Egan, 0 runs

0.1
1

McDonagh to Egan, wide

36.6
4

L McCarthy to Tucker, 4 runs

36.5
1

L McCarthy to Hoey, 1 run

36.4
1

L McCarthy to Tucker, 1 run

36.3
4

L McCarthy to Tucker, 4 runs

36.2
4

L McCarthy to Tucker, 4 runs

36.1
1

L McCarthy to Hoey, leg bye

35.6
6

Young to Tucker, 6 runs

35.5
1

Young to Hoey, 1 run

35.4
1

Young to Tucker, 1 run

35.3
6

Young to Tucker, 6 runs

35.2
1

Young to Hoey, 1 run

35.1
1

Young to Tucker, 1 run

34.6
.

McKeegan to Hoey, 0 runs

34.5
1

McKeegan to Tucker, 1 run

34.4
4

McKeegan to Tucker, 4 runs

34.3
4

McKeegan to Tucker, 4 runs

34.2
1

McKeegan to Hoey, 1 run

34.1
.

McKeegan to Hoey, 0 runs

33.6
1

L McCarthy to Hoey, 1 run

33.5
W

L McCarthy to Delany, appeal, wicket (caught - Delany)

33.4
3

L McCarthy to Tucker, 3 runs

33.3
6

L McCarthy to Tucker, 6 runs

33.2
.

L McCarthy to Tucker, 0 runs

33.1
.

L McCarthy to Tucker, 0 runs

32.6
2

Scott MacBeth to Delany, 2 runs

32.5
1

Tucker defends for one run.

32.4
1

Scott MacBeth to Delany, 1 run

32.3
.

Scott MacBeth to Delany, 0 runs

32.2
.

Scott MacBeth to Delany, 0 runs

32.1
1

Scott MacBeth to Tucker, 1 run

31.6
2

L McCarthy to Delany, 2 runs

31.5
.

L McCarthy to Delany, 0 runs

31.4
1

L McCarthy to Tucker, 1 run

31.3
1

L McCarthy to Delany, 1 run

31.2
2

L McCarthy to Delany, 2 runs

31.1
.

L McCarthy to Delany, 0 runs

30.6
.

Scott MacBeth to Tucker, 0 runs

30.5
.

Scott MacBeth to Tucker, 0 runs

30.4
1

Scott MacBeth to Delany, 1 run

30.3
4

Scott MacBeth to Delany, 4 runs

30.2
.

Scott MacBeth to Delany, 0 runs

30.1
1

Scott MacBeth to Tucker, 1 run

29.6
1

Young to Tucker, 1 run

29.5
.

Young to Tucker, 0 runs

29.4
1

Young to Delany, 1 run

29.3
W

Young to Dockrell, appeal, wicket (bowled - Dockrell)

29.2
1

Young to Tucker, 1 run

29.1
.

Young to Tucker, 0 runs

29.1
1

Young to Tucker, wide

28.6
1

Scott MacBeth to Tucker, 1 run

28.5
.

Scott MacBeth to Tucker, 0 runs

28.4
2

Scott MacBeth to Tucker, 2 runs

28.3
4

Scott MacBeth to Tucker, 4 runs

28.2
2

Scott MacBeth to Tucker, 2 runs

28.1
2

Scott MacBeth to Tucker, 2 runs

27.6
.

Young to Dockrell, 0 runs

27.5
1

Young to Tucker, 1 run

27.4
.

Young to Tucker, 0 runs

27.3
.

Young to Tucker, 0 runs

27.2
1

Young to Dockrell, 1 run

27.1
W

Young to Martins, appeal, wicket (caught - Martins)

26.6
.

McBrine to Tucker, 0 runs

26.5
4

McBrine to Tucker, 4 runs

26.4
.

McBrine to Tucker, 0 runs

26.3
.

McBrine to Tucker, 0 runs

26.2
1

McBrine to Martins, 1 run

26.1
1

McBrine to Tucker, 1 run

25.6
2

McKeegan to Martins, 2 runs

25.5
.

McKeegan to Martins, 0 runs

25.4
.

McKeegan to Martins, 0 runs

25.3
1

McKeegan to Tucker, 1 run

25.2
1

McKeegan to Martins, 1 run

25.1
.

McKeegan to Martins, 0 runs

24.6
1

McBrine to Martins, 1 run

24.5
.

McBrine to Martins, 0 runs

24.4
.

McBrine to Martins, 0 runs

24.3
.

McBrine to Martins, 0 runs

24.2
.

McBrine to Martins, 0 runs

24.1
.

McBrine to Martins, 0 runs

23.6
1

McKeegan to Martins, 1 run

23.5
1

McKeegan to Tucker, 1 run

23.5
1

McKeegan to Tucker, wide

23.4
.

McKeegan to Tucker, 0 runs

23.3
4

McKeegan to Tucker, 4 runs

23.2
1

McKeegan to Martins, 1 run

23.1
2

McKeegan to Martins, 2 runs

22.6
.

McBrine to Tucker, 0 runs

22.5
.

McBrine to Tucker, 0 runs

22.4
.

McBrine to Tucker, 0 runs

22.3
.

McBrine to Tucker, 0 runs

22.2
W

McBrine to TH Tector, appeal, wicket (stumped - TH Tector)

22.1
1

McBrine to Martins, 1 run

21.6
1

McKeegan to Martins, 1 run

21.5
.

McKeegan to Martins, 0 runs

21.4
1

McKeegan to TH Tector, 1 run

21.3
1

McKeegan to Martins, 1 run

21.2
.

McKeegan to Martins, 0 runs

21.1
1

McKeegan to TH Tector, 1 run

20.6
.

McBrine to Martins, 0 runs

20.5
1

McBrine to TH Tector, 1 run

20.4
1

McBrine to Martins, 1 run

20.3
.

McBrine to Martins, 0 runs

20.2
.

McBrine to Martins, 0 runs

20.1
4

McBrine to Martins, 4 runs

19.6
2

Delany to TH Tector, 2 runs

19.5
.

Delany to TH Tector, 0 runs

19.4
6

Delany to TH Tector, 6 runs

19.3
1

Delany to Martins, 1 run

19.2
1

Delany to TH Tector, 1 run

19.1
1

Delany to Martins, 1 run

18.6
.

McBrine to TH Tector, 0 runs

18.5
.

McBrine to TH Tector, 0 runs

18.4
.

McBrine to TH Tector, 0 runs

18.3
1

McBrine to Martins, 1 run

18.2
.

McBrine to Martins, 0 runs

18.1
1

McBrine to TH Tector, 1 run

17.6
4

Delany to Martins, 4 runs

17.5
.

Delany to Martins, 0 runs

17.4
4

Delany to Martins, 4 runs

17.3
1

Delany to TH Tector, 1 run

17.2
1

Delany to Martins, 1 run

17.1
1

Delany to TH Tector, 1 run

16.6
.

McBrine to Martins, 0 runs

16.5
.

McBrine to Martins, 0 runs

16.4
.

McBrine to Martins, 0 runs

16.3
.

McBrine to Martins, 0 runs

16.2
.

McBrine to Martins, 0 runs

16.1
.

McBrine to Martins, 0 runs

15.6
.

Delany to TH Tector, 0 runs

15.5
.

Delany to TH Tector, 0 runs

15.4
1

Delany to Martins, 1 run

15.3
1

Delany to TH Tector, 1 run

15.2
1

Delany to Martins, 1 run

15.1
.

Delany to Martins, 0 runs

14.6
.

McBrine to TH Tector, 0 runs

14.5
.

McBrine to TH Tector, 0 runs

14.4
1

McBrine to Martins, 1 run

14.3
.

McBrine to Martins, 0 runs

14.2
1

McBrine to TH Tector, 1 run

14.1
.

McBrine to TH Tector, 0 runs

13.6
1

Ryan Macbeth to TH Tector, 1 run

13.5
1

Ryan Macbeth to Martins, 1 run

13.4
.

Ryan Macbeth to Martins, 0 runs

13.3
1

Ryan Macbeth to TH Tector, 1 run

13.2
.

Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs

13.1
1

Ryan Macbeth to Martins, 1 run

12.6
.

McBrine to TH Tector, 0 runs

12.5
1

McBrine to Martins, 1 run

12.5
1

McBrine to Martins, wide

12.4
1

McBrine to TH Tector, leg bye

12.4
1

McBrine to TH Tector, wide

12.4
1

McBrine to TH Tector, wide

12.3
.

McBrine to TH Tector, 0 runs

12.2
1

McBrine to Martins, 1 run

12.1
.

McBrine to Martins, 0 runs

11.6
1

Ryan Macbeth to Martins, 1 run

11.5
.

Ryan Macbeth to Martins, 0 runs

11.4
.

Ryan Macbeth to Martins, 0 runs

11.3
4

Ryan Macbeth to Martins, 4 runs

11.2
1

Ryan Macbeth to TH Tector, 1 run

11.1
.

Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs

10.6
.

Young to Martins, 0 runs

10.5
.

Young to Martins, 0 runs

10.4
.

Young to Martins, 0 runs

10.3
2

Young to Martins, 2 runs

10.2
.

Young to Martins, 0 runs

10.1
.

Young to Martins, 0 runs

9.6
1

Ryan Macbeth to Martins, 1 run

9.5
.

Ryan Macbeth to Martins, 0 runs

9.4
2

Ryan Macbeth to Martins, 2 runs

9.3
4

Ryan Macbeth to Martins, 4 runs

9.2
1

Ryan Macbeth to TH Tector, 1 run

9.1
.

Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs

8.6
.

Young to Martins, 0 runs

8.5
.

Young to Martins, 0 runs

8.4
.

Young to Martins, 0 runs

8.3
.

Young to Martins, 0 runs

8.2
.

Young to Martins, 0 runs

8.1
.

Young to Martins, 0 runs

8.1
1

Young to Martins, wide

7.6
.

Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs

7.5
.

Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs

7.4
.

Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs

7.3
.

Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs

7.2
1

Ryan Macbeth to Martins, 1 run

7.1
.

Ryan Macbeth to Martins, 0 runs

6.6
.

Young to TH Tector, 0 runs

6.5
1

Young to Martins, 1 run

6.4
.

Young to Martins, 0 runs

6.3
4

Young to Martins, 4 runs

6.3
1

Young to Martins, wide

6.2
.

Young to Martins, 0 runs

6.1
.

Young to Martins, 0 runs

5.6
W

Ryan Macbeth to DeFreitas, appeal, wicket (run out - DeFreitas)

5.5
.

Ryan Macbeth to DeFreitas, 0 runs

5.4
W

Ryan Macbeth to Doheny, appeal, wicket (bowled - Doheny)

5.3
.

Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs

5.2
.

Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs

5.1
2

Ryan Macbeth to Doheny, 2 runs

4.6
1

L McCarthy to Doheny, 1 run

4.5
2

L McCarthy to Doheny, 2 runs

4.4
.

L McCarthy to Doheny, 0 runs

4.3
1

L McCarthy to TH Tector, 1 run

4.2
.

L McCarthy to TH Tector, 0 runs

4.1
4

L McCarthy to TH Tector, 4 runs

3.6
4

Ryan Macbeth to Doheny, 4 runs

3.5
.

Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs

3.4
.

Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs

3.3
.

Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs

3.2
.

Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs

3.1
1

Ryan Macbeth to TH Tector, 1 run

2.6
2

L McCarthy to Doheny, 2 runs

2.5
.

L McCarthy to Doheny, 0 runs

2.4
.

L McCarthy to Doheny, 0 runs

2.3
.

L McCarthy to Doheny, 0 runs

2.2
.

L McCarthy to Doheny, 0 runs

2.1
.

L McCarthy to Doheny, 0 runs

1.6
.

Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs

1.5
.

Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs

1.4
.

Ryan Macbeth to TH Tector, 0 runs

1.3
4

Ryan Macbeth to TH Tector, 4 runs

1.3
1

Ryan Macbeth to TH Tector, wide

1.2
1

Ryan Macbeth to Doheny, 1 run

1.1
.

Ryan Macbeth to Doheny, 0 runs

0.6
.

L McCarthy to TH Tector, 0 runs

0.5
4

L McCarthy to TH Tector, 4 runs

0.4
4

L McCarthy to TH Tector, 4 runs

0.3
.

L McCarthy to TH Tector, 0 runs

0.2
.

L McCarthy to TH Tector, 0 runs

0.1
.

L McCarthy to TH Tector, 0 runs