Highlights South Australia Redbacks vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 23.09.2026

Live
List a

RED
RED

(6 ov.) 41/0

TIG
TIG
5.6
.

Webster to Harvey, 0 runs

5.5
1

Webster to Fraser-McGurk, 1 run

5.4
.

Webster to Fraser-McGurk, 0 runs

5.3
.

Webster to Fraser-McGurk, 0 runs

5.2
6

Webster to Fraser-McGurk, 6 runs

5.1
.

Webster to Fraser-McGurk, 0 runs

4.6
4

Meredith to Harvey, 4 runs

4.5
.

Meredith to Harvey, 0 runs

4.4
4

Meredith to Harvey, 4 runs

4.3
4

Meredith to Harvey, 4 runs

4.2
1

Meredith to Fraser-McGurk, 1 run

4.1
1

Meredith to Harvey, 1 run

3.6
.

Webster to Fraser-McGurk, 0 runs

3.5
.

Webster to Fraser-McGurk, 0 runs

3.4
6

Webster to Fraser-McGurk, 6 runs

3.3
4

Webster to Fraser-McGurk, 4 runs

3.2
2

Webster to Fraser-McGurk, 2 runs

3.1
.

Webster to Fraser-McGurk, 0 runs

2.6
.

Meredith to Harvey, 0 runs

2.5
.

Meredith to Harvey, 0 runs

2.4
.

Meredith to Harvey, 0 runs

2.3
.

Meredith to Harvey, 0 runs

2.2
.

Meredith to Harvey, 0 runs

2.1
.

Meredith to Harvey, 0 runs

1.6
.

Webster to Fraser-McGurk, 0 runs

1.5
4

Webster to Fraser-McGurk, 4 runs

1.4
.

Webster to Fraser-McGurk, 0 runs

1.3
.

Webster to Fraser-McGurk, 0 runs

1.2
4

Webster to Fraser-McGurk, 4 runs

1.1
.

Webster to Fraser-McGurk, 0 runs

0.6
.

Meredith to Harvey, 0 runs

0.5
.

Meredith to Harvey, 0 runs

0.4
.

Meredith to Harvey, 0 runs

0.3
.

Meredith to Harvey, 0 runs

0.2
.

Meredith to Harvey, 0 runs

0.1
.

Meredith to Harvey, 0 runs