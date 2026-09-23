Highlights South Australia Redbacks vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 23.09.2026
Webster to Harvey, 0 runs
Webster to Fraser-McGurk, 1 run
Webster to Fraser-McGurk, 0 runs
Webster to Fraser-McGurk, 0 runs
Webster to Fraser-McGurk, 6 runs
Webster to Fraser-McGurk, 0 runs
Meredith to Harvey, 4 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 4 runs
Meredith to Harvey, 4 runs
Meredith to Fraser-McGurk, 1 run
Meredith to Harvey, 1 run
Webster to Fraser-McGurk, 0 runs
Webster to Fraser-McGurk, 0 runs
Webster to Fraser-McGurk, 6 runs
Webster to Fraser-McGurk, 4 runs
Webster to Fraser-McGurk, 2 runs
Webster to Fraser-McGurk, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Webster to Fraser-McGurk, 0 runs
Webster to Fraser-McGurk, 4 runs
Webster to Fraser-McGurk, 0 runs
Webster to Fraser-McGurk, 0 runs
Webster to Fraser-McGurk, 4 runs
Webster to Fraser-McGurk, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs
Meredith to Harvey, 0 runs