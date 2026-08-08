Squads South Australia Redbacks vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 23.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Carlisle Iain
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Chaudhary Nikhil
all rounder
Carey Alex
wicket keeper
Elliott Kieran
no information yet
Doggett Brendan
bowler
Ellis Nathan
bowler
Drew Daniel
batsman
Hope Bradley
all rounder
Fraser-McGurk Jake
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Harvey Mackenzie
batsman
Kuhnemann Matthew
bowler
Jacobs Hanno
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Lehmann Jake
batsman
Meredith Riley
bowler
Manenti Harry John
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
McInerney Conor J
batsman
Silk Jordan
batsman
Pope Lloyd
bowler
Stanlake Billy
bowler
Sangha Jason
batsman
Wade Matthew
wicket keeper
Thompson Campbell
no information yet
Ward Tim
batsman
Wadia Jerrssis
no information yet
Weatherald Jake
batsman
Match has not started yet