Squads South Australia Redbacks vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 23.09.2026

List a

RED
RED
TIG
TIG

Playing

RED
RED
TIG
TIG
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Chaudhary Nikhil

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Elliott Kieran

no information yet

Hope Bradley

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Thompson Campbell

no information yet

Ward Tim

batsman

Wadia Jerrssis

no information yet

Bench

RED
RED
TIG
TIG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet