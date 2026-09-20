Highlights Western Australia vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 20.09.2026

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WEA
WEA

(22 ov.) 91/5

TIG
TIG
22.3
5w

Wide. Turner defends for 5 wides.

22.2
.

Meredith to Turner, 0 runs

22.1
.

Meredith to Turner, 0 runs

21.6
1

Kuhnemann to Turner, 1 run

21.5
1

Kuhnemann to Agar, 1 run

21.4
.

Kuhnemann to Agar, 0 runs

21.3
1

Kuhnemann to Turner, 1 run

21.2
.

Kuhnemann to Turner, 0 runs

21.1
1

Kuhnemann to Agar, 1 run

20.6
1

Webster to Agar, 1 run

20.5
1

Webster to Turner, 1 run

20.4
.

Webster to Turner, 0 runs

20.3
.

Webster to Turner, 0 runs

20.2
.

Webster to Turner, 0 runs

20.1
.

Webster to Turner, 0 runs

19.6
.

Kuhnemann to Agar, 0 runs

19.5
1

Kuhnemann to Turner, 1 run

19.4
2

Kuhnemann to Turner, 2 runs

19.3
.

Kuhnemann to Turner, 0 runs

19.2
.

Kuhnemann to Turner, 0 runs

19.1
.

Kuhnemann to Turner, 0 runs

18.6
.

Webster to Agar, 0 runs

18.5
1

Webster to Turner, 1 run

18.4
.

Webster to Turner, 0 runs

18.3
.

Webster to Turner, 0 runs

18.2
4

Webster to Turner, 4 runs

18.1
.

Webster to Turner, 0 runs

17.6
.

Kuhnemann to Agar, 0 runs

17.5
W

Kuhnemann to Cartwright, appeal, wicket (caught - Cartwright)

17.4
.

Kuhnemann to Cartwright, 0 runs

17.3
2

Kuhnemann to Cartwright, 2 runs

17.2
.

Kuhnemann to Cartwright, 0 runs

17.1
.

Kuhnemann to Cartwright, 0 runs

16.6
1

Webster to Cartwright, 1 run

16.5
.

Webster to Cartwright, 0 runs

16.4
.

Webster to Cartwright, 0 runs

16.3
.

Webster to Cartwright, 0 runs

16.2
.

Webster to Cartwright, 0 runs

16.2
1

Webster to Cartwright, wide

16.1
.

Webster to Cartwright, appeal

15.6
2

Kuhnemann to Turner, 2 runs

15.5
1

Kuhnemann to Cartwright, 1 run

15.4
.

Kuhnemann to Cartwright, 0 runs

15.3
.

Kuhnemann to Cartwright, 0 runs

15.2
1

Kuhnemann to Turner, 1 run

15.1
.

Kuhnemann to Turner, 0 runs

14.6
1

Webster to Turner, 1 run

14.5
.

Webster to Turner, 0 runs

14.4
.

Webster to Turner, 0 runs

14.3
1

Webster to Cartwright, leg bye

14.2
1

Webster to Turner, 1 run

14.1
1

Webster to Cartwright, 1 run

13.6
.

W Prestwidge to Turner, 0 runs

13.5
.

W Prestwidge to Turner, 0 runs

13.4
2

W Prestwidge to Turner, 2 runs

13.3
1

W Prestwidge to Cartwright, 1 run

13.2
4

W Prestwidge to Cartwright, 4 runs

13.1
.

W Prestwidge to Cartwright, 0 runs

12.6
1

Meredith to Cartwright, 1 run

12.5
.

Meredith to Cartwright, 0 runs

12.4
.

Meredith to Cartwright, 0 runs

12.3
.

Meredith to Cartwright, 0 runs

12.2
4

Meredith to Cartwright, 4 leg byes

12.1
.

Meredith to Cartwright, 0 runs

11.6
.

W Prestwidge to Turner, 0 runs

11.5
1

W Prestwidge to Cartwright, 1 run

11.4
.

W Prestwidge to Cartwright, 0 runs

11.3
.

W Prestwidge to Cartwright, 0 runs

11.2
W

W Prestwidge to Malajczuk, appeal, wicket (caught - Malajczuk)

11.1
.

W Prestwidge to Malajczuk, 0 runs

11.1
1

W Prestwidge to Malajczuk, wide

10.6
.

Meredith to Turner, 0 runs

10.5
.

Meredith to Turner, 0 runs

10.4
.

Meredith to Turner, 0 runs

10.3
.

Meredith to Turner, 0 runs

10.2
.

Meredith to Turner, 0 runs

10.1
.

Meredith to Turner, 0 runs

9.6
1

W Prestwidge to Turner, 1 run

9.5
W

W Prestwidge to Bancroft, appeal, wicket (caught - Bancroft)

9.5
1

W Prestwidge to Bancroft, wide

9.4
.

W Prestwidge to Bancroft, appeal

9.4
1

W Prestwidge to Bancroft, wide

9.3
.

W Prestwidge to Bancroft, 0 runs

9.2
.

W Prestwidge to Bancroft, 0 runs

9.1
.

W Prestwidge to Bancroft, 0 runs

9.1
1

W Prestwidge to Bancroft, wide

9.1
1

W Prestwidge to Bancroft, wide

8.6
.

Webster to Malajczuk, 0 runs

8.5
.

Webster to Bancroft, 0 runs

8.4
1

Bancroft defends for a run.

8.3
.

Webster to Bancroft, 0 runs

8.2
.

Webster to Bancroft, 0 runs

8.1
.

Webster to Bancroft, 0 runs

7.6
1

W Prestwidge to Bancroft, 1 run

7.5
4

W Prestwidge to Bancroft, 4 runs

7.4
.

W Prestwidge to Bancroft, 0 runs

7.3
.

W Prestwidge to Bancroft, 0 runs

7.2
.

W Prestwidge to Bancroft, 0 runs

7.1
.

W Prestwidge to Bancroft, 0 runs

6.6
W

appeal, wicket (caught - Curtis)

6.5
4

FOUR! Curtis defends for 4 runs.

6.4
3

Free hit. Bancroft defends for 3 runs.

6.4
4

No ball. Curtis defends for three runs.

6.3
.

0 runs

6.2
.

0 runs

6.1
.

0 runs

5.6
4

Bean to Bancroft, 4 runs

5.6
1

Bean to Bancroft, wide

5.5
4

Bean to Bancroft, 4 runs

5.4
.

Bean to Bancroft, 0 runs

5.3
.

Bean to Bancroft, 0 runs

5.3
1

Bean to Bancroft, wide

5.3
1

Bean to Bancroft, wide

5.3
1

Bean to Bancroft, wide

5.2
1

Bean to Curtis, 1 run

5.1
.

Bean to Curtis, 0 runs

4.6
.

Meredith to Bancroft, 0 runs

4.5
.

Meredith to Bancroft, 0 runs

4.4
.

Meredith to Bancroft, 0 runs

4.3
.

Meredith to Bancroft, appeal

4.2
.

Meredith to Bancroft, 0 runs

4.1
.

Meredith to Bancroft, appeal

3.6
1

Bean to Bancroft, 1 run

3.5
.

Bean to Bancroft, 0 runs

3.4
.

Bean to Bancroft, 0 runs

3.3
.

Bean to Bancroft, 0 runs

3.3
1

Bean to Bancroft, wide

3.2
.

Bean to Bancroft, 0 runs

3.1
.

Bean to Bancroft, 0 runs

3.1
1

Bean to Bancroft, no ball

2.6
.

Meredith to Curtis, 0 runs

2.5
1

Meredith to Bancroft, 1 run

2.4
.

Meredith to Bancroft, 0 runs

2.3
W

Meredith to Fanning, appeal, wicket (caught - Fanning)

2.2
.

Meredith to Fanning, 0 runs

2.1
.

Meredith to Fanning, 0 runs

1.6
.

Bean to Curtis, appeal

1.5
1

Bean to Fanning, 1 run

1.4
.

Bean to Fanning, 0 runs

1.3
.

Bean to Fanning, 0 runs

1.3
1

Bean to Fanning, wide

1.3
1

Bean to Fanning, wide

1.2
1lb

Curtis defends for a single leg bye.

1.1
.

Bean to Curtis, 0 runs

0.6
.

Meredith to Fanning, 0 runs

0.5
.

Meredith to Fanning, 0 runs

0.4
.

Meredith to Fanning, 0 runs

0.3
.

Meredith to Fanning, 0 runs

0.2
2

Meredith to Fanning, 2 runs

0.1
.

Meredith to Fanning, 0 runs

0.1
1

Meredith to Fanning, wide