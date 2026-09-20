Highlights Western Australia vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 20.09.2026
Wide. Turner defends for 5 wides.
Meredith to Turner, 0 runs
Meredith to Turner, 0 runs
Kuhnemann to Turner, 1 run
Kuhnemann to Agar, 1 run
Kuhnemann to Agar, 0 runs
Kuhnemann to Turner, 1 run
Kuhnemann to Turner, 0 runs
Kuhnemann to Agar, 1 run
Webster to Agar, 1 run
Webster to Turner, 1 run
Webster to Turner, 0 runs
Webster to Turner, 0 runs
Webster to Turner, 0 runs
Webster to Turner, 0 runs
Kuhnemann to Agar, 0 runs
Kuhnemann to Turner, 1 run
Kuhnemann to Turner, 2 runs
Kuhnemann to Turner, 0 runs
Kuhnemann to Turner, 0 runs
Kuhnemann to Turner, 0 runs
Webster to Agar, 0 runs
Webster to Turner, 1 run
Webster to Turner, 0 runs
Webster to Turner, 0 runs
Webster to Turner, 4 runs
Webster to Turner, 0 runs
Kuhnemann to Agar, 0 runs
Kuhnemann to Cartwright, appeal, wicket (caught - Cartwright)
Kuhnemann to Cartwright, 0 runs
Kuhnemann to Cartwright, 2 runs
Kuhnemann to Cartwright, 0 runs
Kuhnemann to Cartwright, 0 runs
Webster to Cartwright, 1 run
Webster to Cartwright, 0 runs
Webster to Cartwright, 0 runs
Webster to Cartwright, 0 runs
Webster to Cartwright, 0 runs
Webster to Cartwright, wide
Webster to Cartwright, appeal
Kuhnemann to Turner, 2 runs
Kuhnemann to Cartwright, 1 run
Kuhnemann to Cartwright, 0 runs
Kuhnemann to Cartwright, 0 runs
Kuhnemann to Turner, 1 run
Kuhnemann to Turner, 0 runs
Webster to Turner, 1 run
Webster to Turner, 0 runs
Webster to Turner, 0 runs
Webster to Cartwright, leg bye
Webster to Turner, 1 run
Webster to Cartwright, 1 run
W Prestwidge to Turner, 0 runs
W Prestwidge to Turner, 0 runs
W Prestwidge to Turner, 2 runs
W Prestwidge to Cartwright, 1 run
W Prestwidge to Cartwright, 4 runs
W Prestwidge to Cartwright, 0 runs
Meredith to Cartwright, 1 run
Meredith to Cartwright, 0 runs
Meredith to Cartwright, 0 runs
Meredith to Cartwright, 0 runs
Meredith to Cartwright, 4 leg byes
Meredith to Cartwright, 0 runs
W Prestwidge to Turner, 0 runs
W Prestwidge to Cartwright, 1 run
W Prestwidge to Cartwright, 0 runs
W Prestwidge to Cartwright, 0 runs
W Prestwidge to Malajczuk, appeal, wicket (caught - Malajczuk)
W Prestwidge to Malajczuk, 0 runs
W Prestwidge to Malajczuk, wide
Meredith to Turner, 0 runs
Meredith to Turner, 0 runs
Meredith to Turner, 0 runs
Meredith to Turner, 0 runs
Meredith to Turner, 0 runs
Meredith to Turner, 0 runs
W Prestwidge to Turner, 1 run
W Prestwidge to Bancroft, appeal, wicket (caught - Bancroft)
W Prestwidge to Bancroft, wide
W Prestwidge to Bancroft, appeal
W Prestwidge to Bancroft, wide
W Prestwidge to Bancroft, 0 runs
W Prestwidge to Bancroft, 0 runs
W Prestwidge to Bancroft, 0 runs
W Prestwidge to Bancroft, wide
W Prestwidge to Bancroft, wide
Webster to Malajczuk, 0 runs
Webster to Bancroft, 0 runs
Bancroft defends for a run.
Webster to Bancroft, 0 runs
Webster to Bancroft, 0 runs
Webster to Bancroft, 0 runs
W Prestwidge to Bancroft, 1 run
W Prestwidge to Bancroft, 4 runs
W Prestwidge to Bancroft, 0 runs
W Prestwidge to Bancroft, 0 runs
W Prestwidge to Bancroft, 0 runs
W Prestwidge to Bancroft, 0 runs
appeal, wicket (caught - Curtis)
FOUR! Curtis defends for 4 runs.
Free hit. Bancroft defends for 3 runs.
No ball. Curtis defends for three runs.
0 runs
0 runs
0 runs
Bean to Bancroft, 4 runs
Bean to Bancroft, wide
Bean to Bancroft, 4 runs
Bean to Bancroft, 0 runs
Bean to Bancroft, 0 runs
Bean to Bancroft, wide
Bean to Bancroft, wide
Bean to Bancroft, wide
Bean to Curtis, 1 run
Bean to Curtis, 0 runs
Meredith to Bancroft, 0 runs
Meredith to Bancroft, 0 runs
Meredith to Bancroft, 0 runs
Meredith to Bancroft, appeal
Meredith to Bancroft, 0 runs
Meredith to Bancroft, appeal
Bean to Bancroft, 1 run
Bean to Bancroft, 0 runs
Bean to Bancroft, 0 runs
Bean to Bancroft, 0 runs
Bean to Bancroft, wide
Bean to Bancroft, 0 runs
Bean to Bancroft, 0 runs
Bean to Bancroft, no ball
Meredith to Curtis, 0 runs
Meredith to Bancroft, 1 run
Meredith to Bancroft, 0 runs
Meredith to Fanning, appeal, wicket (caught - Fanning)
Meredith to Fanning, 0 runs
Meredith to Fanning, 0 runs
Bean to Curtis, appeal
Bean to Fanning, 1 run
Bean to Fanning, 0 runs
Bean to Fanning, 0 runs
Bean to Fanning, wide
Bean to Fanning, wide
Curtis defends for a single leg bye.
Bean to Curtis, 0 runs
Meredith to Fanning, 0 runs
Meredith to Fanning, 0 runs
Meredith to Fanning, 0 runs
Meredith to Fanning, 0 runs
Meredith to Fanning, 2 runs
Meredith to Fanning, 0 runs
Meredith to Fanning, wide