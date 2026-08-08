Squads Western Australia vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 20.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Carlisle Iain
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Chaudhary Nikhil
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Elliott Kieran
no information yet
Curtis Joel
wicket keeper
Ellis Nathan
bowler
Esterhuysen Albert
no information yet
Hope Bradley
all rounder
Fanning Sam
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Haskett Liam
all rounder
Kuhnemann Matthew
bowler
Jackson Bryce
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Kelly Matthew
bowler
Meredith Riley
bowler
Malajczuk Will
no information yet
Owen Mitchell J
all rounder
Paris Joel
bowler
Silk Jordan
batsman
Turner Ashton
batsman
Stanlake Billy
bowler
Whiteman Sam
wicket keeper
Wade Matthew
wicket keeper
Wyllie Teague
all rounder
Ward Tim
batsman
Match has not started yet