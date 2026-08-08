Squads Western Australia vs Tasmania Tigers List a One-Day Cup 20.09.2026

List a

WEA
WEA
TIG
TIG

Playing

WEA
WEA
TIG
TIG
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Elliott Kieran

no information yet

Curtis Joel

wicket keeper

Esterhuysen Albert

no information yet

Hope Bradley

all rounder

Haskett Liam

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Malajczuk Will

no information yet

Owen Mitchell J

all rounder

Whiteman Sam

wicket keeper

Wade Matthew

wicket keeper

Wyllie Teague

all rounder

Ward Tim

batsman

Bench

WEA
WEA
TIG
TIG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet