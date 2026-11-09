Squads Tasmania vs South Australian Scorpions List a National Cricket League, Women 07.02.2027

List a

Bellerive

TAS
TAS
SOU
SOU

Playing

TAS
TAS
SOU
SOU
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Barwick Mia

no information yet

Bryce Kathryn

all rounder

De Broughe Emma

all rounder

Gibson Maisy

all rounder

Filsell Emmerson

all rounder

Johnston Ruth

wicket keeper

Larosa Eleanor

all rounder

McGrath Tahlia

all rounder

Smith Amy

bowler

Penna Madeline

all rounder

Bench

TAS
TAS
SOU
SOU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet