Hollie Jade Armitage

Hollie Jade Armitage

all rounder

Full name:Hollie Jade Armitage
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Central Hinds Women

Durham Women

South Australian Scorpions Women

Sunrisers Leeds Women

Tasmania Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches25
Innings2
Overs3.0
Balls-
Maidens0
Runs32
Wickets0
Avg0
SR0
Eco10.66
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches25
Innings24
Not outs1
Runs357
Balls Faced374
Avg15.52
SR95.45
Fours37
Fifties1
Sixies1
Highest59
Hundreds0

Hollie Jade Armitage Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

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