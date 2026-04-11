Madeline Penna

Madeline Penna

all rounder

Full name:Madeline Penna
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Canterbury Magicians Women

Essex Women

Lancashire Thunder Women

South Australian Scorpions Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches54
Innings16
Overs37.1
Balls-
Maidens0
Runs306
Wickets13
Avg23.53
SR17.15
Eco8.23
BB4
4w1
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches54
Innings39
Not outs17
Runs591
Balls Faced529
Avg26.86
SR111.72
Fours57
Fifties3
Sixies18
Highest56
Hundreds0

Madeline Penna Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

Another Players

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