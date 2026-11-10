Squads Tasmania vs South Australian Scorpions List a National Cricket League, Women 09.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Armitage Hollie
all rounder
Barsby Jemma
bowler
Barwick Mia
no information yet
Brown Darcie
bowler
Bryce Kathryn
all rounder
Clark Maggie
bowler
Curtis Ava
bowler
De Broughe Emma
all rounder
Gibson Maisy
all rounder
Filsell Emmerson
all rounder
Johnston Ruth
wicket keeper
Johnston Ellie
batsman
Lee Lizelle
batsman
Larosa Eleanor
all rounder
Silver-Holmes Hayley
bowler
Malgioglio Isabella
all rounder
Sippel Courtney Grace
bowler
McGrath Tahlia
all rounder
Smith Amy
bowler
Neale Courtney
bowler
Smith Lauren
bowler
Patterson Bridget
batsman
Stalenberg Naomi
batsman
Penna Madeline
all rounder
Trenaman Rachel
batsman
Peterson Kate
bowler
Wilson Callie
bowler
Schutt Megan
bowler
Match has not started yet