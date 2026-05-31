H2h Middlesex vs Northamptonshire Steelbacks List a One-Day Cup, League 2, Women 09.08.2026

List a

MID
MID
NOR
NOR
Middlesex vs Northamptonshire Steelbacks

T20, T20 Blast, Women

NORNorthamptonshire Steelbacks

149

MIDMiddlesex

153

List a, One-Day Cup, Women

NORNorthamptonshire Steelbacks

144

MIDMiddlesex

145