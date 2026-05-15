H2h Derbyshire vs Middlesex List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

DER
DER
MID
MID
Derbyshire vs Middlesex

First class, County Championship

MIDMiddlesex

177

DERDerbyshire

(35 ov.) 106/4

First class, County Championship

MIDMiddlesex

(7 ov.) 12/0

DERDerbyshire

283

First class, County Championship

DERDerbyshire

(96 ov.) 267/5

MIDMiddlesex