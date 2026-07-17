Squads Derbyshire vs Middlesex List a One-Day Cup 09.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Haider
bowler
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Amir Mohammad
bowler
Caires Joshua Michael De
batsman
Andersson Martin
all rounder
Cracknell Joe
wicket keeper
Bin Naeem Yousaf
no information yet
Cullen Blake
bowler
Brown Pat
bowler
Davies Jack
wicket keeper
Came Harry
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Chappell Zak
bowler
Feldman JJ
no information yet
Dal Anuj
all rounder
Fernandes Nathan
all rounder
Donald Aneurin
batsman
Gohar Zafar
bowler
Dupavillon Daryn
bowler
Harris Max Benjamin
bowler
Fletcher Cam
wicket keeper
Helm Tom
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Higgins Ryan
all rounder
Guest Brooke
wicket keeper
Holden Max
batsman
Hawkins Joe
no information yet
Hollman Luke
all rounder
Haydon Rory
no information yet
Kaushal Ishaan
bowler
Jewell Caleb Paul
batsman
Little Joshua
bowler
Khan Zaman
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Killoran Harry
all rounder
Malan Pieter
batsman
Lamb Matthew
batsman
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Ljubojevic Suzie
all rounder
Robson Sam
batsman
Lloyd David
batsman
Roland-Jones Toby
bowler
Madsen Wayne
batsman
Sawant Aaryan
no information yet
McKiernan MH
bowler
Walallawita Thilan N
bowler
Montgomery Matthew
bowler
White Robbie
wicket keeper
Moore Harry John
bowler
Williamson Kane
batsman
Morley Jack
bowler
Yadav Jayant
bowler
Patel Samit
all rounder
Potts Nicholas James
bowler
Reece Luis
all rounder
Sidebottom Ryan
bowler
Singh Basra Amrit
no information yet
Thomson Alex
all rounder
Tickner Blair
bowler
Wagstaff Mitchell David
batsman
Whiteley Ross
batsman
Match has not started yet