Squads Derbyshire vs Middlesex List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

DER
DER
MID
MID

Playing

DER
DER
MID
MID
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Andersson Martin

all rounder

Cracknell Joe

wicket keeper

Bin Naeem Yousaf

no information yet

Brown Pat

bowler

Davies Jack

wicket keeper

Came Harry

batsman

Feldman JJ

no information yet

Dal Anuj

all rounder

Fernandes Nathan

all rounder

Fletcher Cam

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Higgins Ryan

all rounder

Guest Brooke

wicket keeper

Holden Max

batsman

Hawkins Joe

no information yet

Hollman Luke

all rounder

Haydon Rory

no information yet

Killoran Harry

all rounder

Ljubojevic Suzie

all rounder

Robson Sam

batsman

Sawant Aaryan

no information yet

White Robbie

wicket keeper

Patel Samit

all rounder

Reece Luis

all rounder

Singh Basra Amrit

no information yet

Thomson Alex

all rounder

Bench

DER
DER
MID
MID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet