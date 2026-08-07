Highlights Durham vs Middlesex List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

Roseworth Terrace

DUR
DUR

303

MID
MID

307

49.3
6

Stokes to Brookes, 6 runs

49.2
1

Stokes to Roland-Jones, 1 run

49.1
1

Stokes to Brookes, leg bye

48.6
2

Robinson to Roland-Jones, 2 runs

48.5
6

Robinson to Roland-Jones, 6 runs

48.4
1

Robinson to Brookes, 1 run

48.3
4

Robinson to Brookes, 4 runs

48.2
1

Robinson to Roland-Jones, 1 run

48.1
1

Robinson to Brookes, leg bye

47.6
6

Stokes to Roland-Jones, 6 runs

47.5
1

Stokes to Brookes, 1 run

47.4
1

Stokes to Roland-Jones, 1 run

47.4
1

Stokes to Roland-Jones, wide

47.3
1

Stokes to Brookes, 1 run

47.2
W

Stokes to Zafar Gohar, appeal, wicket (caught - Zafar Gohar)

46.6
1

Robinson to Roland-Jones, 1 run

46.5
1

Robinson to Zafar Gohar, 1 run

46.4
1

Robinson to Roland-Jones, 1 run

46.3
W

Robinson to Nelson, appeal, wicket (bowled - Nelson)

46.2
.

Robinson to Nelson, 0 runs

46.1
1

Robinson to Zafar Gohar, 1 run

45.6
1

Stokes to Zafar Gohar, 1 run

45.5
W

Stokes to Hollman, appeal, wicket (bowled - Hollman)

45.4
1

Stokes to Nelson, 1 run

45.3
.

Stokes to Nelson, 0 runs

45.2
1

Stokes to Hollman, 1 run

45.1
1

Stokes to Nelson, 1 run

44.6
1

Shafiqullah Ghafari to Nelson, 1 run

44.5
1

Shafiqullah Ghafari to Hollman, 1 run

44.4
1

Shafiqullah Ghafari to Nelson, 1 run

44.3
.

Shafiqullah Ghafari to Nelson, 0 runs

44.2
.

Shafiqullah Ghafari to Nelson, 0 runs

44.1
1

Shafiqullah Ghafari to Hollman, 1 run

43.6
4

Minto to Nelson, 4 runs

43.5
1

Minto to Hollman, 1 run

43.4
.

Minto to Hollman, 0 runs

43.3
1

Minto to Nelson, 1 run

43.2
W

appeal, wicket (caught - Cracknell)

43.1
.

Minto to Cracknell, 0 runs

42.6
4

Shafiqullah Ghafari to Hollman, 4 runs

42.5
.

Shafiqullah Ghafari to Hollman, 0 runs

42.4
4

Shafiqullah Ghafari to Hollman, 4 byes

42.3
2

Shafiqullah Ghafari to Hollman, 2 runs

42.2
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

42.1
.

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs

41.6
1

Minto to Cracknell, 1 run

41.5
1

Minto to Hollman, 1 run

41.4
1

Minto to Cracknell, 1 run

41.3
1

Minto to Hollman, 1 run

41.3
1

Minto to Hollman, wide

41.3
1

Minto to Hollman, wide

41.3
1

Minto to Hollman, wide

41.3
1

Minto to Hollman, wide

41.2
6

Minto to Hollman, 6 runs

41.1
.

Minto to Hollman, 0 runs

40.6
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

40.5
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

40.4
1

Robinson to Hollman, 1 run

40.3
1

Robinson to Cracknell, 1 run

40.2
1

Robinson to Hollman, 1 run

40.1
1

Robinson to Cracknell, 1 run

39.6
.

Drissell to Hollman, 0 runs

39.5
.

Drissell to Hollman, 0 runs

39.4
1

Drissell to Cracknell, 1 run

39.3
1

Drissell to Hollman, 1 run

39.2
1

Drissell to Cracknell, 1 run

39.1
4

Drissell to Cracknell, 4 runs

38.6
1

Robinson to Cracknell, 1 run

38.5
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

38.4
1

Robinson to Hollman, 1 run

38.3
1

Robinson to Cracknell, 1 run

38.2
1

Robinson to Hollman, 1 run

38.1
1

Robinson to Cracknell, 1 run

37.6
1

Drissell to Cracknell, 1 run

37.5
1

Drissell to Hollman, 1 run

37.4
.

Drissell to Hollman, 0 runs

37.3
2

Hollman defends for a couple of runs.

37.2
.

Drissell to Hollman, 0 runs

37.1
1

Drissell to Cracknell, 1 run

36.6
.

Robinson to Hollman, 0 runs

36.5
.

Robinson to Hollman, 0 runs

36.4
1

Robinson to Cracknell, 1 run

36.3
4

Robinson to Cracknell, 4 runs

36.2
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

36.1
.

Robinson to Cracknell, 0 runs

35.6
1

Drissell to Cracknell, 1 run

35.5
1

Drissell to Hollman, 1 run

35.4
1

Drissell to Cracknell, 1 run

35.3
.

Drissell to Cracknell, 0 runs

35.2
2

Drissell to Cracknell, 2 runs

35.1
1

Drissell to Hollman, 1 run

34.6
2

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 2 runs

34.5
2

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 2 runs

34.4
1

Shafiqullah Ghafari to Hollman, 1 run

34.3
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

34.2
1

Shafiqullah Ghafari to Hollman, 1 run

34.1
1lb

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, leg bye, appeal

33.6
.

Drissell to Hollman, 0 runs

33.5
2

Drissell to Hollman, 2 runs

33.4
.

Drissell to Hollman, 0 runs

33.3
1

Drissell to Cracknell, 1 run

33.2
1

Drissell to Hollman, 1 run

33.1
1

Drissell to Cracknell, 1 run

32.6
W

Shafiqullah Ghafari to Geddes, appeal, wicket (bowled - Geddes)

32.5
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

32.4
.

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs

32.3
.

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs

32.3
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, wide

32.2
.

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs

32.1
4

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 4 runs

31.6
1

Drissell to Cracknell, 1 run

31.5
.

Drissell to Cracknell, 0 runs

31.4
1

Drissell to Geddes, 1 run

31.3
.

Drissell to Geddes, 0 runs

31.2
.

Drissell to Geddes, 0 runs

31.1
.

Drissell to Geddes, 0 runs

30.6
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

30.3
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

30.2
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

30.1
.

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs

29.6
.

Drissell to Geddes, 0 runs

29.5
.

Drissell to Geddes, 0 runs

29.4
6

Drissell to Geddes, 6 runs

29.3
.

Drissell to Geddes, 0 runs

29.2
1

Drissell to Cracknell, 1 run

29.1
1

Drissell to Geddes, 1 run

28.6
.

Rhodes to Cracknell, 0 runs

28.5
.

Rhodes to Cracknell, 0 runs

28.4
4

Rhodes to Cracknell, 4 runs

28.3
1

Rhodes to Geddes, 1 run

28.2
4

Rhodes to Geddes, 4 runs

28.1
.

Rhodes to Geddes, 0 runs

27.6
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

27.5
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

27.4
2

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 2 runs

27.3
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run, appeal

27.2
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

27.1
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

26.6
1

Rhodes to Geddes, 1 run

26.5
1

Rhodes to Cracknell, 1 run

26.4
.

Rhodes to Cracknell, 0 runs

26.3
1

Rhodes to Geddes, 1 run

26.2
1

Rhodes to Cracknell, 1 run

26.1
.

Rhodes to Cracknell, 0 runs

25.6
.

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs

25.5
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

25.4
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

25.3
.

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs

25.2
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

25.1
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

24.6
.

Rhodes to Cracknell, 0 runs

24.5
6

Rhodes to Cracknell, 6 runs

24.4
.

Rhodes to Cracknell, 0 runs

24.3
.

Rhodes to Cracknell, 0 runs

24.2
4

Rhodes to Cracknell, 4 runs

24.1
1

Rhodes to Geddes, 1 run

23.6
2

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 2 runs

23.5
.

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs

23.4
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

23.3
.

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs

23.2
.

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs

23.1
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

22.5
.

Rhodes to Cracknell, 0 runs

22.4
1

Geddes defends for 1 run.

22.3
2

Rhodes to Geddes, 2 runs

22.2
2

Rhodes to Geddes, 2 runs

22.1
.

Rhodes to Geddes, 0 runs

21.6
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

21.5
.

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs

21.4
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

21.3
.

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs

21.2
.

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs

21.1
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

20.6
1

Rhodes to Geddes, 1 run

20.5
.

Rhodes to Geddes, 0 runs

20.4
.

Rhodes to Geddes, 0 runs

20.3
2

Rhodes to Geddes, 2 runs

20.2
2

Rhodes to Geddes, 2 runs

20.1
.

Rhodes to Geddes, 0 runs

19.6
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

19.5
1

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run

19.4
.

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs

19.3
.

Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs

19.2
1

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run

19.1
.

Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs

18.6
.

Stokes to Cracknell, 0 runs

18.5
2

Stokes to Cracknell, 2 runs

18.4
.

Stokes to Cracknell, 0 runs

18.4
1

wide

18.3
.

Stokes to Cracknell, 0 runs

18.2
2

Stokes to Cracknell, 2 runs

18.1
4

Stokes to Cracknell, 4 runs

18.1
1

Stokes to Cracknell, wide

17.6
1

Aldridge to Cracknell, 1 run

17.5
1

Aldridge to Geddes, 1 run

17.4
1

Aldridge to Cracknell, 1 run

17.3
4

Aldridge to Cracknell, 4 runs

17.2
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

17.1
1

Aldridge to Geddes, 1 run

16.6
.

Stokes to Cracknell, 0 runs

16.5
.

Stokes to Cracknell, 0 runs

16.4
.

Stokes to Cracknell, 0 runs

16.3
.

Stokes to Cracknell, 0 runs

16.2
.

Stokes to Cracknell, 0 runs

16.1
.

Stokes to Cracknell, 0 runs

16.1
1

Stokes to Cracknell, wide

15.6
1

Aldridge to Cracknell, 1 run

15.5
.

Aldridge to Cracknell, 0 runs

15.4
W

appeal, wicket (caught - de Caires)

15.3
.

Aldridge to de Caires, 0 runs

15.2
.

Aldridge to de Caires, 0 runs

15.1
1

Aldridge to Geddes, 1 run

14.6
1

Stokes to Geddes, 1 run

14.5
2

Stokes to Geddes, 2 runs

14.4
6

Stokes to Geddes, 6 runs

14.3
1

Stokes to de Caires, 1 run

14.3
1w

Stokes to de Caires, wide, appeal

14.2
1

Stokes to Geddes, 1 run

14.1
.

Stokes to Geddes, 0 runs

13.6
1

Geddes defends for one run.

13.5
.

Aldridge to Geddes, 0 runs

13.4
6

Aldridge to Geddes, 6 runs

13.3
1

Aldridge to de Caires, 1 run

13.2
.

Aldridge to de Caires, 0 runs

13.1
.

Aldridge to de Caires, 0 runs

12.6
.

Stokes to Geddes, 0 runs

12.5
6

SIX MORE! Geddes defends for a half dozen runs.

12.4
.

0 runs

12.3
.

Stokes to Geddes, 0 runs

12.2
1

Stokes to de Caires, 1 run

12.1
.

Stokes to de Caires, 0 runs

11.6
.

Aldridge to Geddes, 0 runs

11.5
.

Aldridge to Geddes, 0 runs

11.4
.

0 runs

11.3
.

Aldridge to Geddes, 0 runs

11.2
.

Aldridge to Geddes, 0 runs

11.1
1

Aldridge to de Caires, 1 run

10.6
1

Stokes to de Caires, 1 run

10.5
.

Stokes to de Caires, 0 runs

10.4
1

Stokes to Geddes, leg bye

10.3
.

Stokes to Geddes, 0 runs

10.2
1

Stokes to de Caires, 1 run

10.1
.

Stokes to de Caires, 0 runs

9.6
.

Aldridge to Geddes, 0 runs

9.5
1

Aldridge to de Caires, 1 run

9.4
.

Aldridge to de Caires, 0 runs

9.3
.

Aldridge to de Caires, 0 runs

9.2
1

Aldridge to Geddes, 1 run

9.1
1

De Caires plays a defensive stroke for a run.

8.6
.

Minto to Geddes, 0 runs

8.2
4

And again! Geddes defends for four runs.

8.1
.

Minto to Geddes, 0 runs

7.6
.

Robinson to de Caires, 0 runs

7.5
4

Robinson to de Caires, 4 runs

7.4
2

Robinson to de Caires, 2 runs

7.3
.

Robinson to de Caires, 0 runs

7.2
.

Robinson to de Caires, 0 runs

7.1
4

Robinson to de Caires, 4 runs

6.6
.

Minto to Geddes, 0 runs

6.5
.

Minto to Geddes, 0 runs

6.4
1

Minto to de Caires, 1 run

6.3
.

Minto to de Caires, 0 runs

6.2
.

Minto to de Caires, 0 runs

6.1
.

Minto to de Caires, 0 runs

5.6
4

Robinson to Geddes, 4 runs

5.5
.

Robinson to Geddes, 0 runs

5.4
4

Robinson to Geddes, 4 runs

5.3
.

Robinson to Geddes, 0 runs

5.2
W

Robinson to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)

5.1
.

Robinson to Fernandes, 0 runs

4.6
.

Minto to de Caires, 0 runs

4.5
.

Minto to de Caires, 0 runs

4.4
.

Minto to de Caires, 0 runs

4.3
.

Minto to de Caires, 0 runs

4.2
2

Minto to de Caires, 2 runs

4.1
4

Minto to de Caires, 4 runs

3.6
1

Robinson to de Caires, 1 run

3.6
1

no ball

3.5
.

Robinson to de Caires, 0 runs

3.4
.

Robinson to de Caires, 0 runs

3.3
1

Robinson to Fernandes, 1 run

3.2
4

Robinson to Fernandes, 4 runs

3.1
4

Robinson to Fernandes, 4 runs

2.6
4

Minto to de Caires, 4 runs

2.5
.

Minto to de Caires, 0 runs

2.4
.

Minto to de Caires, appeal

2.3
4

Minto to de Caires, 4 runs

2.2
.

Minto to de Caires, 0 runs

2.1
.

Minto to de Caires, 0 runs

1.6
.

Robinson to Fernandes, 0 runs

1.5
4

Robinson to Fernandes, 4 runs

1.4
.

Robinson to Fernandes, 0 runs

1.3
.

Robinson to Fernandes, 0 runs

1.2
.

Robinson to Fernandes, 0 runs

1.2
1

Robinson to Fernandes, wide

1.1
.

Robinson to Fernandes, 0 runs

0.6
.

Minto to de Caires, 0 runs

0.6
1

Minto to de Caires, wide

0.5
.

Minto to de Caires, 0 runs

0.4
.

Minto to de Caires, 0 runs

0.2
.

Minto to de Caires, 0 runs

0.1
.

Minto to de Caires, 0 runs

49.5
4

Sharma to Minto, 4 runs

49.4
1

Sharma to Shafiqullah Ghafari, 1 run

49.3
W

Sharma to Drissell, appeal, wicket (bowled - Drissell)

49.2
W

Sharma to Ackermann, appeal, wicket (bowled - Ackermann)

49.1
6

Sharma to Ackermann, 6 runs

48.6
2

Cornwell to Minto, 2 runs

48.5
4

Cornwell to Minto, 4 runs

48.4
1

Cornwell to Ackermann, 1 run

48.3
2

Cornwell to Ackermann, 2 runs

48.2
.

Cornwell to Ackermann, 0 runs

48.1
1

Cornwell to Minto, 1 run

47.6
1

Sharma to Minto, 1 run

47.5
1

Sharma to Ackermann, 1 run

47.4
1

Sharma to Minto, 1 run

47.3
1

Sharma to Ackermann, 1 run

47.2
1

Sharma to Minto, 1 run

47.1
W

appeal, wicket (caught - Aldridge)

46.6
.

Cornwell to Ackermann, 0 runs

46.5
1

Cornwell to Aldridge, 1 run

46.4
1

Cornwell to Ackermann, 1 run

46.3
4

Cornwell to Ackermann, 4 runs

46.2
1

Cornwell to Aldridge, 1 run

46.1
1

Cornwell to Ackermann, 1 run

45.6
1

Sharma to Ackermann, 1 run

45.6
1

Sharma to Ackermann, wide

45.5
.

Sharma to Ackermann, 0 runs

45.4
1

Sharma to Aldridge, 1 run

45.3
1lb

Ackermann defends for one leg bye.

45.2
1

Sharma to Aldridge, 1 run

45.1
W

Sharma to Rhodes, appeal, wicket (caught - Rhodes)

44.6
1

Brookes to Rhodes, 1 run

44.5
1

Brookes to Ackermann, 1 run

44.4
1

Brookes to Rhodes, 1 run

44.3
.

Brookes to Rhodes, 0 runs

44.2
2

Brookes to Rhodes, 2 runs

44.1
1

Brookes to Ackermann, 1 run

43.6
2

Cornwell to Rhodes, 2 runs

43.5
4

Cornwell to Rhodes, 4 runs

43.4
.

Cornwell to Rhodes, 0 runs

43.3
1

Cornwell to Ackermann, 1 run

43.2
2

Cornwell to Ackermann, 2 runs

43.1
1

Cornwell to Rhodes, 1 run

42.6
1

Brookes to Rhodes, 1 run

42.5
1

Brookes to Ackermann, 1 run

42.4
1

Brookes to Rhodes, 1 run

42.3
.

Brookes to Rhodes, 0 runs

42.2
1

Brookes to Ackermann, 1 run

42.1
1

Brookes to Rhodes, 1 run

41.6
1

Cornwell to Rhodes, 1 run

41.5
4

Cornwell to Rhodes, 4 runs

41.4
.

Cornwell to Rhodes, 0 runs

41.3
4

Cornwell to Rhodes, 4 runs

41.2
6

And another! Rhodes plays a defensive stroke for six runs.

41.1
2

Cornwell to Rhodes, 2 runs

40.6
.

Brookes to Ackermann, 0 runs

40.5
.

Brookes to Ackermann, 0 runs

40.4
1

Brookes to Rhodes, 1 run

40.3
1

Brookes to Ackermann, 1 run

40.2
.

0 runs

40.1
1

Brookes to Rhodes, 1 run

40.1
1

Brookes to Rhodes, wide

39.6
.

Roland-Jones to Ackermann, 0 runs

39.5
1

Roland-Jones to Rhodes, 1 run

39.4
4

Roland-Jones to Rhodes, 4 runs

39.3
1

Roland-Jones to Ackermann, 1 run

39.2
.

Roland-Jones to Ackermann, 0 runs

39.1
1

Roland-Jones to Rhodes, 1 run

38.6
W

appeal, wicket (caught - Lees)

38.5
1

Brookes to Rhodes, 1 run

38.4
1

Brookes to Lees, 1 run

38.3
1

Brookes to Rhodes, 1 run

38.2
1

Brookes to Lees, 1 run

38.1
1

Brookes to Rhodes, 1 run

37.6
1

Roland-Jones to Rhodes, 1 run

37.5
4

Roland-Jones to Rhodes, 4 runs

37.4
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

37.3
1

Rhodes defends for one run.

37.2
4

Roland-Jones to Rhodes, 4 runs

37.1
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

36.6
.

de Caires to Rhodes, 0 runs

36.5
2

de Caires to Rhodes, 2 runs

36.4
1

de Caires to Lees, 1 run

36.3
6

de Caires to Lees, 6 runs

36.2
1

de Caires to Rhodes, 1 run

36.1
1

de Caires to Lees, 1 run

35.6
.

Roland-Jones to Rhodes, 0 runs

35.5
4

Roland-Jones to Rhodes, 4 runs

35.4
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

35.3
1

Roland-Jones to Rhodes, 1 run

35.2
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

35.1
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

34.6
.

de Caires to Rhodes, 0 runs

34.5
1

de Caires to Lees, 1 run

34.4
4

de Caires to Lees, 4 runs

34.3
.

de Caires to Lees, 0 runs

34.2
.

de Caires to Lees, 0 runs

34.1
4

de Caires to Lees, 4 runs

33.6
.

Roland-Jones to Rhodes, 0 runs

33.5
.

Roland-Jones to Rhodes, 0 runs

33.4
.

Roland-Jones to Rhodes, 0 runs

33.3
.

Roland-Jones to Rhodes, 0 runs

33.2
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

33.1
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

32.6
1

Hollman to Lees, 1 run

32.5
4

Hollman to Lees, 4 runs

32.4
4

Hollman to Lees, 4 runs

32.3
1

Hollman to Rhodes, 1 run

32.2
1

Hollman to Lees, 1 run

32.1
6

Hollman to Lees, 6 runs

31.6
1

Sharma to Lees, 1 run

31.5
.

Sharma to Lees, 0 runs

31.4
.

Sharma to Lees, 0 runs

31.3
.

Sharma to Lees, 0 runs

31.2
.

Sharma to Lees, 0 runs

31.1
2

Lees plays a defensive stroke for 2 runs.

30.6
1

Hollman to Lees, 1 run

30.5
1

Hollman to Rhodes, 1 run

30.4
1

Hollman to Lees, 1 run

30.3
.

Hollman to Lees, 0 runs

30.2
1

Hollman to Rhodes, 1 run

30.1
1

Hollman to Lees, 1 run

29.6
.

Sharma to Rhodes, 0 runs

29.5
1

Sharma to Lees, 1 run

29.4
.

Sharma to Lees, 0 runs

29.3
1

Sharma to Rhodes, 1 run

29.2
.

Sharma to Rhodes, 0 runs

29.1
1

Sharma to Lees, 1 run

28.6
1

Hollman to Lees, 1 run

28.5
.

Hollman to Lees, 0 runs

28.4
1

Hollman to Rhodes, 1 run

28.3
W

Hollman to Stokes, appeal, wicket (caught - Stokes)

28.2
4

Hollman to Stokes, 4 runs

28.1
.

Hollman to Stokes, 0 runs

27.6
1

Cornwell to Stokes, 1 run

27.5
1

Cornwell to Lees, 1 run

27.4
.

Cornwell to Lees, 0 runs

27.3
.

Cornwell to Lees, 0 runs

27.2
1

Cornwell to Stokes, 1 run

27.1
4

Cornwell to Stokes, 4 runs

26.6
.

Hollman to Lees, 0 runs

26.5
1

Hollman to Stokes, 1 run

26.4
4

Hollman to Stokes, 4 runs

26.3
.

Hollman to Stokes, 0 runs

26.2
1

Hollman to Lees, 1 run

26.1
1

Hollman to Stokes, 1 run

25.6
.

Cornwell to Lees, 0 runs

25.5
.

Cornwell to Lees, 0 runs

25.4
1

Cornwell to Stokes, 1 run

25.3
.

Cornwell to Stokes, 0 runs

25.2
1

Cornwell to Lees, 1 run

25.1
2

Cornwell to Lees, 2 runs

24.6
1

Zafar Gohar to Lees, 1 run

24.5
.

Zafar Gohar to Lees, 0 runs

24.4
1

Zafar Gohar to Stokes, 1 run

24.3
1

Zafar Gohar to Lees, 1 run

24.2
.

Zafar Gohar to Lees, 0 runs

24.1
1

Zafar Gohar to Stokes, 1 run

23.6
.

Cornwell to Lees, 0 runs

23.5
.

Cornwell to Lees, 0 runs

23.4
1

Cornwell to Stokes, 1 run

23.3
1

Cornwell to Lees, bye

23.2
.

Cornwell to Lees, 0 runs

23.1
.

Cornwell to Lees, 0 runs

22.6
1

Zafar Gohar to Lees, 1 run

22.5
1

Zafar Gohar to Stokes, 1 run

22.4
.

Zafar Gohar to Stokes, 0 runs

22.3
1

Zafar Gohar to Lees, 1 run

22.2
.

Zafar Gohar to Lees, 0 runs

22.1
1

Zafar Gohar to Stokes, 1 run

21.6
.

Brookes to Lees, 0 runs

21.5
1

Brookes to Stokes, 1 run

21.4
.

Brookes to Stokes, 0 runs

21.3
1

Brookes to Lees, 1 run

21.2
1

Brookes to Stokes, 1 run

21.1
1

Brookes to Lees, 1 run

20.6
1

Zafar Gohar to Lees, 1 run

20.5
1

Zafar Gohar to Stokes, 1 run

20.4
1

Zafar Gohar to Lees, 1 run

20.3
1

Zafar Gohar to Stokes, 1 run

20.2
.

Zafar Gohar to Stokes, 0 runs

20.1
1

Zafar Gohar to Lees, 1 run

19.6
.

Brookes to Stokes, 0 runs

19.5
.

Brookes to Stokes, 0 runs

19.3
1

Brookes to Lees, 1 run

19.2
.

Brookes to Lees, 0 runs

19.1
1

Brookes to Stokes, 1 run

18.6
4

Zafar Gohar to Lees, 4 runs

18.5
4

Zafar Gohar to Lees, 4 runs

18.4
1

Zafar Gohar to Stokes, 1 run

18.3
.

Zafar Gohar to Stokes, 0 runs

18.2
1

Zafar Gohar to Lees, 1 run

18.1
.

Zafar Gohar to Lees, 0 runs

17.6
.

Brookes to Stokes, 0 runs

17.5
.

Brookes to Stokes, 0 runs

17.4
.

Brookes to Stokes, 0 runs

17.3
.

Brookes to Stokes, 0 runs

17.2
.

Brookes to Stokes, 0 runs

17.1
.

Brookes to Stokes, 0 runs

16.6
1

Cornwell to Stokes, 1 run

16.5
.

Cornwell to Stokes, 0 runs

16.4
.

Cornwell to Stokes, 0 runs

16.3
.

Cornwell to Stokes, 0 runs

16.2
1

Cornwell to Lees, 1 run

16.1
4

Cornwell to Lees, 4 runs

15.6
.

Brookes to Stokes, 0 runs

15.5
.

Brookes to Stokes, 0 runs

15.4
4

Brookes to Stokes, 4 runs

15.3
1

Brookes to Lees, 1 run

15.2
.

Brookes to Lees, 0 runs

15.2
1

no ball

15.1
.

Brookes to Lees, 0 runs

14.6
.

Cornwell to Stokes, 0 runs

14.5
.

Cornwell to Stokes, 0 runs

14.5
1

Cornwell to Stokes, wide

14.4
1

Cornwell to Lees, 1 run

14.3
1

Cornwell to Stokes, 1 run

14.3
1

Cornwell to Stokes, wide

14.2
.

Cornwell to Stokes, 0 runs

14.1
1

Cornwell to Lees, 1 run

13.6
.

Brookes to Stokes, 0 runs

13.5
.

Brookes to Stokes, 0 runs

13.4
.

Brookes to Stokes, 0 runs

13.3
W

Brookes to OG Robinson, wicket (lbw - OG Robinson)

13.2
6

Brookes to OG Robinson, 6 runs

12.6
1

Cornwell to Lees, 1 run

12.5
1

Cornwell to OG Robinson, 1 run

12.4
.

Cornwell to OG Robinson, 0 runs

12.3
.

Cornwell to OG Robinson, 0 runs

12.2
4

Cornwell to OG Robinson, 4 runs

12.1
1

Cornwell to Lees, 1 run

11.6
.

Brookes to OG Robinson, 0 runs

11.5
4

Brookes to OG Robinson, 4 runs

11.4
4

Brookes to OG Robinson, 4 runs

11.3
1

Brookes to Lees, 1 run

11.2
1

Brookes to OG Robinson, 1 run

11.1
.

Sharma to OG Robinson, 0 runs

10.6
1

Roland-Jones to OG Robinson, 1 run

10.5
4

Roland-Jones to OG Robinson, 4 runs

10.4
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

10.3
1

Roland-Jones to OG Robinson, 1 run

10.2
.

Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs

10.1
.

Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs

9.6
1

Sharma to OG Robinson, 1 run

9.5
.

Sharma to OG Robinson, 0 runs

9.4
4

Sharma to OG Robinson, 4 runs

9.3
.

Sharma to OG Robinson, 0 runs

9.2
1

Sharma to Lees, 1 run

9.1
.

Sharma to Lees, 0 runs

8.6
.

Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs

8.5
.

Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs

8.4
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

8.3
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

8.2
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

8.1
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

7.6
1

Sharma to Lees, 1 run

7.5
.

Sharma to Lees, 0 runs

7.4
.

Sharma to Lees, 0 runs

7.3
.

Sharma to Lees, 0 runs

7.2
.

Sharma to Lees, 0 runs

7.1
4

Sharma to Lees, 4 runs

6.6
.

Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs

6.5
.

Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs

6.4
2

Roland-Jones to OG Robinson, 2 runs

6.3
.

Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs

6.2
4

Roland-Jones to OG Robinson, 4 runs

6.1
W

Roland-Jones to Gay, 4 runs

5.6
.

Sharma to Lees, 0 runs

5.5
1

Sharma to Gay, 1 run

5.4
.

Sharma to Gay, 0 runs

5.3
.

Sharma to Gay, 0 runs

5.2
.

Sharma to Gay, 0 runs

5.1
3

Lees defends for three runs.

4.6
.

Roland-Jones to Gay, 0 runs

4.5
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

4.4
1

Roland-Jones to Gay, 1 run

4.3
.

Roland-Jones to Gay, 0 runs

4.2
.

Roland-Jones to Gay, 0 runs

4.1
.

Roland-Jones to Gay, 0 runs

3.6
.

Sharma to Lees, 0 runs

3.5
.

Sharma to Lees, 0 runs

3.4
.

Sharma to Lees, 0 runs

3.3
4

Sharma to Lees, 4 runs

3.2
.

Sharma to Lees, 0 runs

3.1
.

Sharma to Lees, 0 runs

2.6
.

Roland-Jones to Gay, 0 runs

2.5
.

Roland-Jones to Gay, 0 runs

2.4
.

Roland-Jones to Gay, 0 runs

2.3
2

Roland-Jones to Gay, 2 runs

2.2
.

Roland-Jones to Gay, 0 runs

2.1
.

Roland-Jones to Gay, 0 runs

1.6
.

Sharma to Lees, 0 runs

1.5
.

Sharma to Lees, 0 runs

1.4
.

Sharma to Lees, 0 runs

1.3
.

Sharma to Lees, 0 runs

1.2
.

Sharma to Lees, 0 runs

1.1
.

Sharma to Lees, 0 runs

0.6
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

0.5
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

0.5
1

Roland-Jones to Lees, wide

0.4
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

0.3
1

Roland-Jones to Gay, 1 run

0.2
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

0.1
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs