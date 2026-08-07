Highlights Durham vs Middlesex List a One-Day Cup 07.08.2026
Stokes to Brookes, 6 runs
Stokes to Roland-Jones, 1 run
Stokes to Brookes, leg bye
Robinson to Roland-Jones, 2 runs
Robinson to Roland-Jones, 6 runs
Robinson to Brookes, 1 run
Robinson to Brookes, 4 runs
Robinson to Roland-Jones, 1 run
Robinson to Brookes, leg bye
Stokes to Roland-Jones, 6 runs
Stokes to Brookes, 1 run
Stokes to Roland-Jones, 1 run
Stokes to Roland-Jones, wide
Stokes to Brookes, 1 run
Stokes to Zafar Gohar, appeal, wicket (caught - Zafar Gohar)
Robinson to Roland-Jones, 1 run
Robinson to Zafar Gohar, 1 run
Robinson to Roland-Jones, 1 run
Robinson to Nelson, appeal, wicket (bowled - Nelson)
Robinson to Nelson, 0 runs
Robinson to Zafar Gohar, 1 run
Stokes to Zafar Gohar, 1 run
Stokes to Hollman, appeal, wicket (bowled - Hollman)
Stokes to Nelson, 1 run
Stokes to Nelson, 0 runs
Stokes to Hollman, 1 run
Stokes to Nelson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Nelson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Hollman, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Nelson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Nelson, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Nelson, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Hollman, 1 run
Minto to Nelson, 4 runs
Minto to Hollman, 1 run
Minto to Hollman, 0 runs
Minto to Nelson, 1 run
appeal, wicket (caught - Cracknell)
Minto to Cracknell, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Hollman, 4 runs
Shafiqullah Ghafari to Hollman, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Hollman, 4 byes
Shafiqullah Ghafari to Hollman, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs
Minto to Cracknell, 1 run
Minto to Hollman, 1 run
Minto to Cracknell, 1 run
Minto to Hollman, 1 run
Minto to Hollman, wide
Minto to Hollman, wide
Minto to Hollman, wide
Minto to Hollman, wide
Minto to Hollman, 6 runs
Minto to Hollman, 0 runs
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Hollman, 1 run
Robinson to Cracknell, 1 run
Robinson to Hollman, 1 run
Robinson to Cracknell, 1 run
Drissell to Hollman, 0 runs
Drissell to Hollman, 0 runs
Drissell to Cracknell, 1 run
Drissell to Hollman, 1 run
Drissell to Cracknell, 1 run
Drissell to Cracknell, 4 runs
Robinson to Cracknell, 1 run
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Hollman, 1 run
Robinson to Cracknell, 1 run
Robinson to Hollman, 1 run
Robinson to Cracknell, 1 run
Drissell to Cracknell, 1 run
Drissell to Hollman, 1 run
Drissell to Hollman, 0 runs
Hollman defends for a couple of runs.
Drissell to Hollman, 0 runs
Drissell to Cracknell, 1 run
Robinson to Hollman, 0 runs
Robinson to Hollman, 0 runs
Robinson to Cracknell, 1 run
Robinson to Cracknell, 4 runs
Robinson to Cracknell, 0 runs
Robinson to Cracknell, 0 runs
Drissell to Cracknell, 1 run
Drissell to Hollman, 1 run
Drissell to Cracknell, 1 run
Drissell to Cracknell, 0 runs
Drissell to Cracknell, 2 runs
Drissell to Hollman, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Hollman, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Hollman, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, leg bye, appeal
Drissell to Hollman, 0 runs
Drissell to Hollman, 2 runs
Drissell to Hollman, 0 runs
Drissell to Cracknell, 1 run
Drissell to Hollman, 1 run
Drissell to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Geddes, appeal, wicket (bowled - Geddes)
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, wide
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 4 runs
Drissell to Cracknell, 1 run
Drissell to Cracknell, 0 runs
Drissell to Geddes, 1 run
Drissell to Geddes, 0 runs
Drissell to Geddes, 0 runs
Drissell to Geddes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs
Drissell to Geddes, 0 runs
Drissell to Geddes, 0 runs
Drissell to Geddes, 6 runs
Drissell to Geddes, 0 runs
Drissell to Cracknell, 1 run
Drissell to Geddes, 1 run
Rhodes to Cracknell, 0 runs
Rhodes to Cracknell, 0 runs
Rhodes to Cracknell, 4 runs
Rhodes to Geddes, 1 run
Rhodes to Geddes, 4 runs
Rhodes to Geddes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run, appeal
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Rhodes to Geddes, 1 run
Rhodes to Cracknell, 1 run
Rhodes to Cracknell, 0 runs
Rhodes to Geddes, 1 run
Rhodes to Cracknell, 1 run
Rhodes to Cracknell, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Rhodes to Cracknell, 0 runs
Rhodes to Cracknell, 6 runs
Rhodes to Cracknell, 0 runs
Rhodes to Cracknell, 0 runs
Rhodes to Cracknell, 4 runs
Rhodes to Geddes, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Rhodes to Cracknell, 0 runs
Geddes defends for 1 run.
Rhodes to Geddes, 2 runs
Rhodes to Geddes, 2 runs
Rhodes to Geddes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Rhodes to Geddes, 1 run
Rhodes to Geddes, 0 runs
Rhodes to Geddes, 0 runs
Rhodes to Geddes, 2 runs
Rhodes to Geddes, 2 runs
Rhodes to Geddes, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Cracknell, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Geddes, 0 runs
Stokes to Cracknell, 0 runs
Stokes to Cracknell, 2 runs
Stokes to Cracknell, 0 runs
wide
Stokes to Cracknell, 0 runs
Stokes to Cracknell, 2 runs
Stokes to Cracknell, 4 runs
Stokes to Cracknell, wide
Aldridge to Cracknell, 1 run
Aldridge to Geddes, 1 run
Aldridge to Cracknell, 1 run
Aldridge to Cracknell, 4 runs
Aldridge to Cracknell, 0 runs
Aldridge to Geddes, 1 run
Stokes to Cracknell, 0 runs
Stokes to Cracknell, 0 runs
Stokes to Cracknell, 0 runs
Stokes to Cracknell, 0 runs
Stokes to Cracknell, 0 runs
Stokes to Cracknell, 0 runs
Stokes to Cracknell, wide
Aldridge to Cracknell, 1 run
Aldridge to Cracknell, 0 runs
appeal, wicket (caught - de Caires)
Aldridge to de Caires, 0 runs
Aldridge to de Caires, 0 runs
Aldridge to Geddes, 1 run
Stokes to Geddes, 1 run
Stokes to Geddes, 2 runs
Stokes to Geddes, 6 runs
Stokes to de Caires, 1 run
Stokes to de Caires, wide, appeal
Stokes to Geddes, 1 run
Stokes to Geddes, 0 runs
Geddes defends for one run.
Aldridge to Geddes, 0 runs
Aldridge to Geddes, 6 runs
Aldridge to de Caires, 1 run
Aldridge to de Caires, 0 runs
Aldridge to de Caires, 0 runs
Stokes to Geddes, 0 runs
SIX MORE! Geddes defends for a half dozen runs.
0 runs
Stokes to Geddes, 0 runs
Stokes to de Caires, 1 run
Stokes to de Caires, 0 runs
Aldridge to Geddes, 0 runs
Aldridge to Geddes, 0 runs
0 runs
Aldridge to Geddes, 0 runs
Aldridge to Geddes, 0 runs
Aldridge to de Caires, 1 run
Stokes to de Caires, 1 run
Stokes to de Caires, 0 runs
Stokes to Geddes, leg bye
Stokes to Geddes, 0 runs
Stokes to de Caires, 1 run
Stokes to de Caires, 0 runs
Aldridge to Geddes, 0 runs
Aldridge to de Caires, 1 run
Aldridge to de Caires, 0 runs
Aldridge to de Caires, 0 runs
Aldridge to Geddes, 1 run
De Caires plays a defensive stroke for a run.
Minto to Geddes, 0 runs
And again! Geddes defends for four runs.
Minto to Geddes, 0 runs
Robinson to de Caires, 0 runs
Robinson to de Caires, 4 runs
Robinson to de Caires, 2 runs
Robinson to de Caires, 0 runs
Robinson to de Caires, 0 runs
Robinson to de Caires, 4 runs
Minto to Geddes, 0 runs
Minto to Geddes, 0 runs
Minto to de Caires, 1 run
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Robinson to Geddes, 4 runs
Robinson to Geddes, 0 runs
Robinson to Geddes, 4 runs
Robinson to Geddes, 0 runs
Robinson to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)
Robinson to Fernandes, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, 2 runs
Minto to de Caires, 4 runs
Robinson to de Caires, 1 run
no ball
Robinson to de Caires, 0 runs
Robinson to de Caires, 0 runs
Robinson to Fernandes, 1 run
Robinson to Fernandes, 4 runs
Robinson to Fernandes, 4 runs
Minto to de Caires, 4 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, appeal
Minto to de Caires, 4 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Robinson to Fernandes, 0 runs
Robinson to Fernandes, 4 runs
Robinson to Fernandes, 0 runs
Robinson to Fernandes, 0 runs
Robinson to Fernandes, 0 runs
Robinson to Fernandes, wide
Robinson to Fernandes, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, wide
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Minto to de Caires, 0 runs
Sharma to Minto, 4 runs
Sharma to Shafiqullah Ghafari, 1 run
Sharma to Drissell, appeal, wicket (bowled - Drissell)
Sharma to Ackermann, appeal, wicket (bowled - Ackermann)
Sharma to Ackermann, 6 runs
Cornwell to Minto, 2 runs
Cornwell to Minto, 4 runs
Cornwell to Ackermann, 1 run
Cornwell to Ackermann, 2 runs
Cornwell to Ackermann, 0 runs
Cornwell to Minto, 1 run
Sharma to Minto, 1 run
Sharma to Ackermann, 1 run
Sharma to Minto, 1 run
Sharma to Ackermann, 1 run
Sharma to Minto, 1 run
appeal, wicket (caught - Aldridge)
Cornwell to Ackermann, 0 runs
Cornwell to Aldridge, 1 run
Cornwell to Ackermann, 1 run
Cornwell to Ackermann, 4 runs
Cornwell to Aldridge, 1 run
Cornwell to Ackermann, 1 run
Sharma to Ackermann, 1 run
Sharma to Ackermann, wide
Sharma to Ackermann, 0 runs
Sharma to Aldridge, 1 run
Ackermann defends for one leg bye.
Sharma to Aldridge, 1 run
Sharma to Rhodes, appeal, wicket (caught - Rhodes)
Brookes to Rhodes, 1 run
Brookes to Ackermann, 1 run
Brookes to Rhodes, 1 run
Brookes to Rhodes, 0 runs
Brookes to Rhodes, 2 runs
Brookes to Ackermann, 1 run
Cornwell to Rhodes, 2 runs
Cornwell to Rhodes, 4 runs
Cornwell to Rhodes, 0 runs
Cornwell to Ackermann, 1 run
Cornwell to Ackermann, 2 runs
Cornwell to Rhodes, 1 run
Brookes to Rhodes, 1 run
Brookes to Ackermann, 1 run
Brookes to Rhodes, 1 run
Brookes to Rhodes, 0 runs
Brookes to Ackermann, 1 run
Brookes to Rhodes, 1 run
Cornwell to Rhodes, 1 run
Cornwell to Rhodes, 4 runs
Cornwell to Rhodes, 0 runs
Cornwell to Rhodes, 4 runs
And another! Rhodes plays a defensive stroke for six runs.
Cornwell to Rhodes, 2 runs
Brookes to Ackermann, 0 runs
Brookes to Ackermann, 0 runs
Brookes to Rhodes, 1 run
Brookes to Ackermann, 1 run
0 runs
Brookes to Rhodes, 1 run
Brookes to Rhodes, wide
Roland-Jones to Ackermann, 0 runs
Roland-Jones to Rhodes, 1 run
Roland-Jones to Rhodes, 4 runs
Roland-Jones to Ackermann, 1 run
Roland-Jones to Ackermann, 0 runs
Roland-Jones to Rhodes, 1 run
appeal, wicket (caught - Lees)
Brookes to Rhodes, 1 run
Brookes to Lees, 1 run
Brookes to Rhodes, 1 run
Brookes to Lees, 1 run
Brookes to Rhodes, 1 run
Roland-Jones to Rhodes, 1 run
Roland-Jones to Rhodes, 4 runs
Roland-Jones to Lees, 1 run
Rhodes defends for one run.
Roland-Jones to Rhodes, 4 runs
Roland-Jones to Lees, 1 run
de Caires to Rhodes, 0 runs
de Caires to Rhodes, 2 runs
de Caires to Lees, 1 run
de Caires to Lees, 6 runs
de Caires to Rhodes, 1 run
de Caires to Lees, 1 run
Roland-Jones to Rhodes, 0 runs
Roland-Jones to Rhodes, 4 runs
Roland-Jones to Lees, 1 run
Roland-Jones to Rhodes, 1 run
Roland-Jones to Lees, 1 run
Roland-Jones to Lees, 0 runs
de Caires to Rhodes, 0 runs
de Caires to Lees, 1 run
de Caires to Lees, 4 runs
de Caires to Lees, 0 runs
de Caires to Lees, 0 runs
de Caires to Lees, 4 runs
Roland-Jones to Rhodes, 0 runs
Roland-Jones to Rhodes, 0 runs
Roland-Jones to Rhodes, 0 runs
Roland-Jones to Rhodes, 0 runs
Roland-Jones to Lees, 1 run
Roland-Jones to Lees, 0 runs
Hollman to Lees, 1 run
Hollman to Lees, 4 runs
Hollman to Lees, 4 runs
Hollman to Rhodes, 1 run
Hollman to Lees, 1 run
Hollman to Lees, 6 runs
Sharma to Lees, 1 run
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Lees plays a defensive stroke for 2 runs.
Hollman to Lees, 1 run
Hollman to Rhodes, 1 run
Hollman to Lees, 1 run
Hollman to Lees, 0 runs
Hollman to Rhodes, 1 run
Hollman to Lees, 1 run
Sharma to Rhodes, 0 runs
Sharma to Lees, 1 run
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Rhodes, 1 run
Sharma to Rhodes, 0 runs
Sharma to Lees, 1 run
Hollman to Lees, 1 run
Hollman to Lees, 0 runs
Hollman to Rhodes, 1 run
Hollman to Stokes, appeal, wicket (caught - Stokes)
Hollman to Stokes, 4 runs
Hollman to Stokes, 0 runs
Cornwell to Stokes, 1 run
Cornwell to Lees, 1 run
Cornwell to Lees, 0 runs
Cornwell to Lees, 0 runs
Cornwell to Stokes, 1 run
Cornwell to Stokes, 4 runs
Hollman to Lees, 0 runs
Hollman to Stokes, 1 run
Hollman to Stokes, 4 runs
Hollman to Stokes, 0 runs
Hollman to Lees, 1 run
Hollman to Stokes, 1 run
Cornwell to Lees, 0 runs
Cornwell to Lees, 0 runs
Cornwell to Stokes, 1 run
Cornwell to Stokes, 0 runs
Cornwell to Lees, 1 run
Cornwell to Lees, 2 runs
Zafar Gohar to Lees, 1 run
Zafar Gohar to Lees, 0 runs
Zafar Gohar to Stokes, 1 run
Zafar Gohar to Lees, 1 run
Zafar Gohar to Lees, 0 runs
Zafar Gohar to Stokes, 1 run
Cornwell to Lees, 0 runs
Cornwell to Lees, 0 runs
Cornwell to Stokes, 1 run
Cornwell to Lees, bye
Cornwell to Lees, 0 runs
Cornwell to Lees, 0 runs
Zafar Gohar to Lees, 1 run
Zafar Gohar to Stokes, 1 run
Zafar Gohar to Stokes, 0 runs
Zafar Gohar to Lees, 1 run
Zafar Gohar to Lees, 0 runs
Zafar Gohar to Stokes, 1 run
Brookes to Lees, 0 runs
Brookes to Stokes, 1 run
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Lees, 1 run
Brookes to Stokes, 1 run
Brookes to Lees, 1 run
Zafar Gohar to Lees, 1 run
Zafar Gohar to Stokes, 1 run
Zafar Gohar to Lees, 1 run
Zafar Gohar to Stokes, 1 run
Zafar Gohar to Stokes, 0 runs
Zafar Gohar to Lees, 1 run
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Lees, 1 run
Brookes to Lees, 0 runs
Brookes to Stokes, 1 run
Zafar Gohar to Lees, 4 runs
Zafar Gohar to Lees, 4 runs
Zafar Gohar to Stokes, 1 run
Zafar Gohar to Stokes, 0 runs
Zafar Gohar to Lees, 1 run
Zafar Gohar to Lees, 0 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Cornwell to Stokes, 1 run
Cornwell to Stokes, 0 runs
Cornwell to Stokes, 0 runs
Cornwell to Stokes, 0 runs
Cornwell to Lees, 1 run
Cornwell to Lees, 4 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Stokes, 4 runs
Brookes to Lees, 1 run
Brookes to Lees, 0 runs
no ball
Brookes to Lees, 0 runs
Cornwell to Stokes, 0 runs
Cornwell to Stokes, 0 runs
Cornwell to Stokes, wide
Cornwell to Lees, 1 run
Cornwell to Stokes, 1 run
Cornwell to Stokes, wide
Cornwell to Stokes, 0 runs
Cornwell to Lees, 1 run
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to Stokes, 0 runs
Brookes to OG Robinson, wicket (lbw - OG Robinson)
Brookes to OG Robinson, 6 runs
Cornwell to Lees, 1 run
Cornwell to OG Robinson, 1 run
Cornwell to OG Robinson, 0 runs
Cornwell to OG Robinson, 0 runs
Cornwell to OG Robinson, 4 runs
Cornwell to Lees, 1 run
Brookes to OG Robinson, 0 runs
Brookes to OG Robinson, 4 runs
Brookes to OG Robinson, 4 runs
Brookes to Lees, 1 run
Brookes to OG Robinson, 1 run
Sharma to OG Robinson, 0 runs
Roland-Jones to OG Robinson, 1 run
Roland-Jones to OG Robinson, 4 runs
Roland-Jones to Lees, 1 run
Roland-Jones to OG Robinson, 1 run
Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs
Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs
Sharma to OG Robinson, 1 run
Sharma to OG Robinson, 0 runs
Sharma to OG Robinson, 4 runs
Sharma to OG Robinson, 0 runs
Sharma to Lees, 1 run
Sharma to Lees, 0 runs
Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs
Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs
Roland-Jones to Lees, 1 run
Roland-Jones to Lees, 0 runs
Roland-Jones to Lees, 0 runs
Roland-Jones to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 1 run
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 4 runs
Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs
Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs
Roland-Jones to OG Robinson, 2 runs
Roland-Jones to OG Robinson, 0 runs
Roland-Jones to OG Robinson, 4 runs
Roland-Jones to Gay, 4 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Gay, 1 run
Sharma to Gay, 0 runs
Sharma to Gay, 0 runs
Sharma to Gay, 0 runs
Lees defends for three runs.
Roland-Jones to Gay, 0 runs
Roland-Jones to Lees, 1 run
Roland-Jones to Gay, 1 run
Roland-Jones to Gay, 0 runs
Roland-Jones to Gay, 0 runs
Roland-Jones to Gay, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 4 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Roland-Jones to Gay, 0 runs
Roland-Jones to Gay, 0 runs
Roland-Jones to Gay, 0 runs
Roland-Jones to Gay, 2 runs
Roland-Jones to Gay, 0 runs
Roland-Jones to Gay, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Roland-Jones to Lees, 1 run
Roland-Jones to Lees, 0 runs
Roland-Jones to Lees, wide
Roland-Jones to Lees, 0 runs
Roland-Jones to Gay, 1 run
Roland-Jones to Lees, 1 run
Roland-Jones to Lees, 0 runs