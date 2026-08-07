Stokes to Zafar Gohar, appeal, wicket (caught - Zafar Gohar)

Robinson to Nelson, appeal, wicket (bowled - Nelson)

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Stokes to Hollman, appeal, wicket (bowled - Hollman)

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appeal, wicket (caught - Cracknell)

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Hollman defends for a couple of runs.

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Shafiqullah Ghafari to Geddes, appeal, wicket (bowled - Geddes)

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appeal, wicket (caught - de Caires)

Aldridge to de Caires, 0 runs

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Aldridge to de Caires, 0 runs

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Stokes to de Caires, 1 run

Stokes to de Caires, wide, appeal

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Aldridge to de Caires, 1 run

Aldridge to de Caires, 0 runs

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Aldridge to de Caires, 0 runs

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SIX MORE! Geddes defends for a half dozen runs.

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Stokes to de Caires, 1 run

Stokes to de Caires, 0 runs

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Aldridge to de Caires, 1 run

Stokes to de Caires, 1 run

Stokes to de Caires, 0 runs

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Stokes to de Caires, 1 run

Stokes to de Caires, 0 runs

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Aldridge to de Caires, 1 run

Aldridge to de Caires, 0 runs

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Aldridge to de Caires, 0 runs

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9.1 1

De Caires plays a defensive stroke for a run.