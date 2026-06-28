H2h Durham vs Middlesex List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

DUR
DUR
MID
MID
Durham vs Middlesex

T20, T20 Blast

MIDMiddlesex

118

DURDurham

218

First class, County Championship

MIDMiddlesex

(0 ov.) 272/6

DURDurham

List a, One-Day Cup

DURDurham

387

MIDMiddlesex

390