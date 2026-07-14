Squads Durham vs Middlesex List a One-Day Cup 07.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ackermann Colin
all rounder
Aldridge Kasey
all rounder
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Bailey Archie
no information yet
Caires Joshua Michael De
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Cracknell Joe
wicket keeper
Boland Scott
bowler
Cullen Blake
bowler
Borthwick Scott
all rounder
Davies Jack
wicket keeper
Bowman Robbie
no information yet
Du Plooy Leus
batsman
Burnham Jack
batsman
Feldman JJ
no information yet
Bushnell Jonathan James
batsman
Fernandes Nathan
all rounder
Carse Brydon
bowler
Gohar Zafar
bowler
Clark Graham
batsman
Harris Max Benjamin
bowler
Conners Sam
bowler
Helm Tom
bowler
Coughlin Paul
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Holden Max
batsman
Foulkes Zak
batsman
Hollman Luke
all rounder
Gay Emilio
batsman
Kaushal Ishaan
bowler
Gibson Oliver James
bowler
Little Joshua
bowler
Glover Brandon
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Hogg Daniel Maxwell
bowler
Malan Pieter
batsman
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Leede Bas de
all rounder
Robson Sam
batsman
Lees Alex
batsman
Roland-Jones Toby
bowler
Lewis Jon
bowler
Sawant Aaryan
no information yet
Mackintosh Tom
batsman
Walallawita Thilan N
bowler
White Robbie
wicket keeper
McKinney Ben Stewart
batsman
Williamson Kane
batsman
Minto James
no information yet
Yadav Jayant
bowler
Mustard Haydon Samuel
no information yet
Parkinson Callum
bowler
Parnell Wayne
bowler
Patel Ajaz
bowler
Potts Matty
bowler
Pretorius Migael
bowler
Raine Ben
all rounder
Rhodes Will
all rounder
Robinson Luke
no information yet
Robinson Luke Stephen
bowler
Robinson Oliver
wicket keeper
Siddle Peter
bowler
Sowter Nathan
bowler
Stokes Ben
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Toole Raymond
bowler
Wagner Neil
bowler
Wood Mark
bowler
Match has not started yet