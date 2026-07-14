Squads Durham vs Middlesex List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

DUR
DUR
MID
MID

Playing

DUR
DUR
MID
MID
First TeamSecond Team
Ackermann Colin

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bailey Archie

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Cracknell Joe

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Davies Jack

wicket keeper

Bowman Robbie

no information yet

Feldman JJ

no information yet

Fernandes Nathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Coughlin Paul

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Holden Max

batsman

Hollman Luke

all rounder

Gay Emilio

batsman

Leede Bas de

all rounder

Robson Sam

batsman

Lees Alex

batsman

Lewis Jon

bowler

Sawant Aaryan

no information yet

White Robbie

wicket keeper

Minto James

no information yet

Mustard Haydon Samuel

no information yet

Raine Ben

all rounder

Rhodes Will

all rounder

Robinson Luke

no information yet

Robinson Oliver

wicket keeper

Stokes Ben

all rounder

Wood Mark

bowler

Bench

DUR
DUR
MID
MID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet