H2h Essex vs Yorkshire List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

ESS
ESS
YOR
YOR
Essex vs Yorkshire

First class, County Championship

YORYorkshire

ESSEssex

(96 ov.) 248/3

First class, County Championship

ESSEssex

(16 ov.) 27/3

YORYorkshire

216

T20, T20 Abu Dhabi Counties Super Cup

ESSEssex

YORYorkshire