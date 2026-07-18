Match details Essex vs Yorkshire List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

ESS
ESS
YOR
YOR

Match Info

Match:One-Day Cup 2026
Date:Tuesday, July 21, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, August 11, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Essex Squad

PlayersAdair Mark, Allison Charles, Benkenstein Luc, Bennett Charlie Edward, Bosch Eathan, Bracewell Doug, Browne Nick, Cook Sam, Cox Jordan, Critchley Matt, Das Robin, Elgar Dean, Fernandes Simon Maurice L, Foster Matthew, Gladwell Daniel John, Harmer Simon, Jones Mackenzie, McKenna Ronnie, Pepper Michael, Porter Jamie, Richards Jamal, Snater Shane, Thain Noah Robin Mostyn, Walter Paul Ian, Westley Tom, Yadav Umesh
Benchno information yet

Yorkshire Squad

PlayersBairstow Jonny, Bean Finlay, Bennison Will, Bess Dom, Brook Harry, Chohan Jafer, Cliff Benjamin Michael, Coad Ben, Edwards Mickey, Ferreira Donovan, Firbank Matthew, Fraine William, Gaikwad Ruturaj, Hill George, Kelly Noah, Leech Dominic, Luxton William, Lyth Adam, Malan Dawid, Milnes Matt, Moriarty Daniel, O'Rourke William, Rashid Adil, Revis Matthew L, Root Joe, Shafique Abdullah, Steketee Mark, Sutherland Will, Tattersall Jonathan, Thompson Jordan, ul-Haq Imam, Vagadia Yash, Wharton James Henry, White Curtley-Jack, Wiese David
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet