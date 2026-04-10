Essex

Essex

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Adam Matthew Rossington

England

Chandrasekara Arachchilage Kasun Rajitha

Sri Lanka

Charles William James Allison

England

Charlie Edward Bennett

England

Daniel John Gladwell

England

Dean Elgar

South Africa

Douglas Andrew John Bracewell

New Zealand

Eathan Bosch

South Africa

Jamal Richards

England

James Alexander Porter

England

Jordan Matthew Cox

England

Khaleel Khursheed Ahmed

India

Luc Dale Benkenstein

England

Mackenzie Jones

Scotland

Mark Richard Adair

Ireland

Matthew Foster

Australia

Matthew James Critchley

England

Michael-Kyle Steven Pepper

England

Mitchell Jack Killeen

England

Mohammad Amir

Pakistan

Nicholas Laurence Joseph Browne

England

Noah Robin Mostyn Thain

England

Paul Ian Walter

England

Pieter Willem Adriaan Mulder

South Africa

Robin James Das

England

Ronnie John McKenna

England

Samuel James Cook

Chad

Shane Snater

Netherlands

Simon Maurice L Fernandes

England

Simon Ross Harmer

South Africa

Thomas Westley

England

Umeshkumar Tilak Yadav

India

Zaman Akhter

England

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Essex Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

ResultEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

142

MID

MID

143

One-Day Cup

Another teams

Sussex

Sussex

Team Headley

Team Headley

Kent

Kent

Durham

Durham

Hampshire

Hampshire

Nottinghamshire

Nottinghamshire

Leicestershire

Leicestershire

Somerset

Somerset

Pakistan

Pakistan

Yorkshire

Yorkshire