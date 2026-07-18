Squads Essex vs Yorkshire List a One-Day Cup 11.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adair Mark
bowler
Bairstow Jonny
wicket keeper
Allison Charles
batsman
Bean Finlay
wicket keeper
Benkenstein Luc
batsman
Bennison Will
no information yet
Bennett Charlie Edward
no information yet
Bess Dom
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Brook Harry
batsman
Bracewell Doug
all rounder
Chohan Jafer
all rounder
Browne Nick
batsman
Cliff Benjamin Michael
bowler
Cook Sam
bowler
Coad Ben
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Edwards Mickey
bowler
Critchley Matt
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Das Robin
batsman
Firbank Matthew
no information yet
Elgar Dean
batsman
Fraine William
batsman
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Gaikwad Ruturaj
batsman
Foster Matthew
bowler
Hill George
all rounder
Gladwell Daniel John
no information yet
Kelly Noah
no information yet
Harmer Simon
bowler
Leech Dominic
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Luxton William
batsman
McKenna Ronnie
no information yet
Lyth Adam
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Malan Dawid
batsman
Porter Jamie
bowler
Milnes Matt
bowler
Richards Jamal
all rounder
Moriarty Daniel
bowler
Snater Shane
bowler
O'Rourke William
bowler
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Rashid Adil
bowler
Walter Paul Ian
all rounder
Revis Matthew L
batsman
Westley Tom
all rounder
Root Joe
batsman
Yadav Umesh
bowler
Shafique Abdullah
batsman
Match has not started yet