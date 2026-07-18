Squads Essex vs Yorkshire List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

ESS
ESS
YOR
YOR

Playing

ESS
ESS
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Bairstow Jonny

wicket keeper

Bean Finlay

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bess Dom

bowler

Bosch Eathan

all rounder

Bracewell Doug

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

Cook Sam

bowler

Coad Ben

bowler

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Das Robin

batsman

Firbank Matthew

no information yet

Elgar Dean

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Hill George

all rounder

Gladwell Daniel John

no information yet

Kelly Noah

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

McKenna Ronnie

no information yet

Lyth Adam

batsman

Pepper Michael

wicket keeper

Richards Jamal

all rounder

Walter Paul Ian

all rounder

Westley Tom

all rounder

Root Joe

batsman

Bench

ESS
ESS
YOR
YOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet