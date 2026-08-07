Highlights Glamorgan vs Essex List a One-Day Cup 07.08.2026
Jones to van der Gugten, 1 run
Jones to van der Gugten, 0 runs
Jones to Gorvin, 1 run
Jones to Gorvin, 0 runs
Jones to Gorvin, 0 runs
Jones to Gorvin, 0 runs
Snater to van der Gugten, 6 runs
Snater to Gorvin, 1 run
Snater to van der Gugten, 1 run
Snater to van der Gugten, 4 runs
Snater to Gorvin, 1 run
Snater to van der Gugten, 1 run
Bennett to van der Gugten, 1 run
Bennett to van der Gugten, 4 runs
Bennett to Gorvin, 1 run
Bennett to van der Gugten, 1 run
Bennett to van der Gugten, 4 runs
Bennett to Gorvin, 1 run
Snater to Gorvin, 1 run
Snater to van der Gugten, 1 run
Snater to Gorvin, 1 run
Snater to Gorvin, 2 runs
Bennett to Gorvin, 1 run
Bennett to van der Gugten, 1 run
Bennett to van der Gugten, wide
Bennett to Gorvin, 1 run
Bennett to van der Gugten, 1 run
0 runs
Bennett to Gorvin, 1 run
Jones to Gorvin, 1 run
Jones to van der Gugten, 1 run
Jones to van der Gugten, 4 runs
Jones to Gorvin, 1 run
Jones to Gorvin, 0 runs
Jones to Gorvin, 4 runs
Critchley to Gorvin, 1 run
Critchley to van der Gugten, 1 run
Critchley to van der Gugten, 4 runs
Critchley to Gorvin, 1 run
Critchley to van der Gugten, 1 run
Critchley to van der Gugten, 4 runs
Jones to Gorvin, 0 runs
Jones to Gorvin, 0 runs
Jones to Gorvin, 0 runs
Jones to Douthwaite, appeal, wicket (caught - Douthwaite)
Jones to van der Gugten, 1 run
Jones to Douthwaite, 1 run
Critchley to van der Gugten, 0 runs
Critchley to Douthwaite, 1 run
Critchley to van der Gugten, 1 run
Critchley to van der Gugten, 0 runs
Critchley to van der Gugten, 2 runs
Critchley to van der Gugten, 4 runs
Jones to Douthwaite, 4 runs
Jones to Douthwaite, 0 runs
Jones to Douthwaite, 0 runs
Jones to van der Gugten, 1 run
Jones to van der Gugten, 0 runs
Jones to Douthwaite, 1 run
Harmer to van der Gugten, 6 runs
Harmer to van der Gugten, 4 runs
Harmer to Douthwaite, 1 run
Harmer to Douthwaite, 0 runs
Harmer to van der Gugten, 1 run
Harmer to Douthwaite, 1 run
Snater to van der Gugten, 0 runs
Snater to Douthwaite, 1 run
Snater to Douthwaite, 0 runs
Snater to Douthwaite, wide
Snater to van der Gugten, 1 run
Snater to Douthwaite, 1 run
Snater to van der Gugten, 1 run
Z Akhter to van der Gugten, 0 runs
0 runs
Z Akhter to Douthwaite, 1 run
Z Akhter to Douthwaite, 0 runs
Z Akhter to van der Gugten, 1 run
Snater to Douthwaite, 0 runs
Snater to van der Gugten, 1 run
Snater to van der Gugten, 0 runs
Snater to Douthwaite, 1 run
Snater to Horton, appeal, wicket (caught - Horton)
Snater to van der Gugten, 1 run
Z Akhter to Horton, 0 runs
Z Akhter to Horton, 0 runs
Z Akhter to Horton, 4 runs
Z Akhter to van der Gugten, 1 run
Z Akhter to van der Gugten, 0 runs
Z Akhter to van der Gugten, 4 runs
Bennett to van der Gugten, 1 run
Bennett to Horton, 1 run
Bennett to Horton, wide
Bennett to Horton, 2 runs
Bennett to Horton, 2 runs
Bennett to van der Gugten, 1 run
Bennett to van der Gugten, 0 runs
Z Akhter to van der Gugten, 1 run
Z Akhter to van der Gugten, 0 runs
Z Akhter to van der Gugten, 4 runs
Z Akhter to Horton, 1 run
Van der Gugten defends for one leg bye.
Z Akhter to van der Gugten, 0 runs
Bennett to van der Gugten, 1 run
Bennett to van der Gugten, 0 runs
Bennett to van der Gugten, 4 runs
Bennett to van der Gugten, 2 runs
Bennett to Horton, 1 run
Bennett to Horton, 0 runs
Harmer to Horton, 1 run
Harmer to Horton, 0 runs
Harmer to Horton, 4 runs
Harmer to van der Gugten, 1 run
Harmer to van der Gugten, 4 runs
Bennett to Horton, 0 runs
Bennett to van der Gugten, 1 run
Bennett to Horton, no ball + 1 run
Bennett to Horton, 0 runs
Van der Gugten plays a defensive stroke for a single run.
Bennett to van der Gugten, 0 runs
Bennett to van der Gugten, 0 runs
Harmer to van der Gugten, 1 run
Harmer to van der Gugten, 0 runs
Harmer to Horton, 1 run
Harmer to Horton, 0 runs
Harmer to van der Gugten, 1 run
Harmer to van der Gugten, 0 runs
Critchley to van der Gugten, 1 run
Critchley to van der Gugten, 0 runs
Critchley to van der Gugten, 0 runs
Critchley to van der Gugten, 4 runs
Critchley to Horton, 1 run
Critchley to van der Gugten, 1 run
Harmer to van der Gugten, 1 run
Harmer to van der Gugten, 0 runs
Harmer to van der Gugten, 0 runs
Harmer to Horton, 1 run
Harmer to van der Gugten, 1 run
Harmer to van der Gugten, 2 runs
Critchley to Horton, 0 runs
Critchley to van der Gugten, 1 run
Critchley to Horton, 1 run
Critchley to Horton, 6 runs
Critchley to van der Gugten, 1 run
Critchley to Horton, 1 run
Harmer to van der Gugten, 0 runs
Harmer to van der Gugten, 0 runs
Harmer to Horton, 1 run
Harmer to Horton, 0 runs
Harmer to Horton, 0 runs
Harmer to Horton, 0 runs
Critchley to van der Gugten, 2 runs
Critchley to van der Gugten, 0 runs
Critchley to van der Gugten, 0 runs
Critchley to Horton, 1 run
Critchley to Horton, 4 runs
Critchley to van der Gugten, 1 run
Harmer to Horton, 0 runs
Harmer to Horton, 0 runs
Harmer to Horton, 0 runs
Harmer to van der Gugten, 1 run
Harmer to van der Gugten, 0 runs
Harmer to Horton, 1 run
Thain to Horton, 1 run
Thain to van der Gugten, 1 run
Thain to van der Gugten, 0 runs
Thain to Horton, 1 run
Thain to Horton, 6 runs
Thain to van der Gugten, 1 run
Harmer to Horton, 0 runs
Harmer to Horton, 0 runs
Harmer to van der Gugten, 1 run
Harmer to van der Gugten, 0 runs
Harmer to Horton, 1 run
Harmer to van der Gugten, 1 run
Thain to Horton, 4 runs
Thain to Horton, 0 runs
Thain to Horton, 0 runs
Thain to Horton, 6 runs
Thain to van der Gugten, 1 run
Thain to van der Gugten, 0 runs
Jones to Horton, 4 runs
Jones to Horton, 6 runs
Jones to Horton, 0 runs
Jones to Horton, 0 runs
Jones to Horton, 0 runs
Jones to Horton, 0 runs
Z Akhter to van der Gugten, 0 runs
Z Akhter to Horton, 1 run
Z Akhter to Horton, 4 runs
Z Akhter to Horton, 0 runs
Z Akhter to Horton, 0 runs
Z Akhter to Horton, 4 runs
Jones to van der Gugten, 0 runs
Jones to van der Gugten, 0 runs
Jones to Horton, 1 run
Jones to van der Gugten, 1 run
Jones to van der Gugten, 0 runs
Jones to Wallace, appeal, wicket (caught - Wallace)
Z Akhter to Wallace, 1 run
Z Akhter to Wallace, 0 runs
Z Akhter to Wallace, 0 runs
Z Akhter to Wallace, wide
wide
Z Akhter to Horton, 1 run
Z Akhter to Wallace, 1 run
Z Akhter to Wallace, 0 runs
Jones to Horton, 0 runs
Jones to Horton, 2 runs
Jones to Horton, 4 runs
Jones to Horton, 0 runs
Jones to Horton, 0 runs
Jones to Horton, 0 runs
Z Akhter to Horton, 1 run
Z Akhter to Horton, 0 runs
Z Akhter to Wallace, 1 run
Z Akhter to Wallace, 0 runs
Z Akhter to Horton, 1 run
Z Akhter to Horton, 0 runs
Jones to Wallace, 0 runs
Jones to Horton, 1 run
Jones to Wallace, 1 run
Jones to Wallace, 0 runs
Jones to Wallace, 0 runs
Jones to Wallace, 0 runs
Z Akhter to Wallace, 1 run
Z Akhter to Wallace, 0 runs
Z Akhter to Horton, 1 run
Z Akhter to Horton, 0 runs
Z Akhter to Wallace, 1 run
Z Akhter to Wallace, 4 runs
Jones to Horton, 0 runs
Jones to Wallace, 1 run
Jones to Wallace, 0 runs
Jones to Wallace, 4 runs
Jones to Wallace, no ball
Jones to Wallace, 0 runs
Jones to Wallace, 0 runs
Snater to Horton, 0 runs
Snater to Hope-Bell, appeal, wicket (caught - Hope-Bell)
Snater to Hope-Bell, 0 runs
Snater to Hope-Bell, 0 runs
Snater to Hope-Bell, 0 runs
Snater to Hope-Bell, 0 runs
Bennett to Wallace, 0 runs
Bennett to Wallace, 4 runs
Bennett to Wallace, 4 runs
Bennett to Wallace, 0 runs
Bennett to Hope-Bell, 1 run
Bennett to Wallace, 1 run
Snater to Hope-Bell, 0 runs
Snater to Hope-Bell, 0 runs
Snater to Hope-Bell, 0 runs
Snater to Hope-Bell, 0 runs
Snater to Wallace, 1 run
Snater to Wallace, 0 runs
Bennett to Hope-Bell, 4 runs
Bennett to Ingram, appeal, wicket (caught - Ingram)
Bennett to Ingram, 0 runs
Bennett to Ingram, 0 runs
Bennett to Wallace, 1 run
Bennett to Wallace, 0 runs
Snater to Ingram, 0 runs
Snater to Wallace, 1 run
Snater to Wallace, wide
Snater to Wallace, 6 runs
Snater to Wallace, 0 runs
Snater to Ingram, 1 run
Snater to Ingram, 0 runs
Snater to Ingram, wide
Bennett to Wallace, 0 runs
Bennett to Ingram, 1 run
Bennett to Zain-ul-Hassan, appeal, wicket (caught - Zain-ul-Hassan)
Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bennett to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Snater to Zain-ul-Hassan, 1 run
Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Snater to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bennett to Wallace, 0 runs
Bennett to Wallace, 0 runs
Bennett to Wallace, 0 runs
Bennett to Wallace, 0 runs
Bennett to Wallace, 0 runs
Bennett to Wallace, 6 runs
Snater to Wallace, leg bye
Snater to Wallace, 0 runs
Snater to Wallace, 0 runs
Snater to Byrom, appeal, wicket (caught - Byrom)
Snater to Zain-ul-Hassan, 1 run
Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bennett to Zain-ul-Hassan, 1 run
Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Bennett to Zain-ul-Hassan, wide
Snater to Zain-ul-Hassan, 1 run
Snater to Byrom, 1 run
Snater to Zain-ul-Hassan, 1 run
Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs
0 runs
van der Gugten to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)
Gorvin to Bennett, 0 runs
Gorvin to Bennett, 0 runs
Gorvin to Bennett, 0 runs
Gorvin to Bennett, 2 runs
Gorvin to Bennett, 0 runs
Gorvin to Bennett, 0 runs
Douthwaite to Bennett, 1 run
Douthwaite to Bennett, 0 runs
Douthwaite to Snater, appeal, wicket (caught - Snater)
Douthwaite to Jones, 1 run
Douthwaite to Jones, 0 runs
Douthwaite to Snater, 1 run
O'Riordan to Jones, 0 runs
O'Riordan to Jones, 0 runs
O'Riordan to Jones, 0 runs
O'Riordan to Jones, 2 runs
O'Riordan to Jones, 4 runs
O'Riordan to Jones, 0 runs
van der Gugten to Snater, 4 runs
van der Gugten to Snater, 0 runs
van der Gugten to Jones, 1 run
van der Gugten to Jones, 0 runs
van der Gugten to Z Akhter, appeal, wicket (bowled - Z Akhter)
van der Gugten to Snater, 1 run
O'Riordan to Z Akhter, 0 runs
O'Riordan to Z Akhter, 0 runs
O'Riordan to Harmer, appeal, wicket (caught - Harmer)
O'Riordan to Snater, 1 run
O'Riordan to Snater, wide
O'Riordan to Snater, 4 runs
O'Riordan to Harmer, 1 run
Douthwaite to Harmer, 1 run
Douthwaite to Harmer, 0 runs
Douthwaite to Harmer, 6 runs
Douthwaite to Harmer, 4 runs
Douthwaite to Harmer, 0 runs
Douthwaite to Harmer, 0 runs
Gorvin to Snater, 0 runs
Gorvin to Harmer, 1 run
Gorvin to Snater, 1 run
Gorvin to Snater, 2 runs
Gorvin to Harmer, 1 run
Gorvin to Harmer, 0 runs
Franco to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)
Franco to Harmer, 1 run
Franco to Fernandes, 1 run
Franco to Harmer, 1 run
Franco to Fernandes, 1 run
Franco to Harmer, 1 run
O'Riordan to Roelofsen, appeal, wicket (caught - Roelofsen)
O'Riordan to Harmer, 1 run
O'Riordan to Harmer, 0 runs
O'Riordan to Roelofsen, 1 run
O'Riordan to Harmer, 1 run
O'Riordan to Harmer, 0 runs
Douthwaite to Harmer, 1 run
Douthwaite to Harmer, 0 runs
Douthwaite to Harmer, 0 runs
Douthwaite to Harmer, 0 runs
Douthwaite to Benkenstein, appeal, wicket (caught - Benkenstein)
Douthwaite to Roelofsen, 1 run
O'Riordan to Benkenstein, 4 runs
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
O'Riordan to Roelofsen, 1 run
O'Riordan to Critchley, appeal, wicket (run out - Critchley)
O'Riordan to Critchley, 0 runs
O'Riordan to Critchley, 6 runs
Franco to Benkenstein, 4 runs
Franco to Critchley, 1 run
Franco to Benkenstein, 1 run
Franco to Critchley, 1 run
Franco to Benkenstein, 1 run
Franco to Benkenstein, 6 runs
van der Gugten to Critchley, 4 runs
van der Gugten to Critchley, 0 runs
van der Gugten to Benkenstein, 1 run
van der Gugten to Benkenstein, 4 runs
van der Gugten to Benkenstein, 6 runs
van der Gugten to Benkenstein, 4 runs
Franco to Critchley, 0 runs
Franco to Critchley, 0 runs
Franco to Benkenstein, 1 run
Franco to Critchley, 1 run
Franco to Benkenstein, 1 run
Franco to Benkenstein, 6 runs
van der Gugten to Critchley, 4 runs
van der Gugten to Critchley, 2 runs
van der Gugten to Critchley, 0 runs
van der Gugten to Critchley, 4 runs
van der Gugten to Critchley, 2 runs
van der Gugten to Benkenstein, 1 run
Franco to Critchley, 0 runs
Franco to Benkenstein, 1 run
Franco to Benkenstein, 0 runs
Franco to Benkenstein, 0 runs
Franco to Benkenstein, 0 runs
Franco to Critchley, 1 run
Gorvin to Benkenstein, 0 runs
Gorvin to Critchley, 1 run
Gorvin to Critchley, 0 runs
Gorvin to Critchley, 0 runs
Gorvin to Critchley, 0 runs
Gorvin to Benkenstein, 1 run
Franco to Critchley, 0 runs
Benkenstein defends for a single run.
Franco to Benkenstein, 0 runs
Franco to Critchley, 1 run
Franco to Westley, appeal, wicket (caught - Westley)
Franco to Benkenstein, 1 run
Gorvin to Benkenstein, 1 run
Gorvin to Benkenstein, 0 runs
Gorvin to Westley, 1 run
Gorvin to Westley, 0 runs
Gorvin to Westley, 0 runs
Gorvin to Benkenstein, 1 run
Douthwaite to Benkenstein, 1 run
Douthwaite to Benkenstein, 0 runs
Douthwaite to Benkenstein, 0 runs
Douthwaite to Benkenstein, wide
Douthwaite to Benkenstein, 0 runs
Douthwaite to Westley, no ball + 1 run
Douthwaite to Benkenstein, 1 run
Douthwaite to Westley, 3 runs
Hope-Bell to Benkenstein, 4 runs
Hope-Bell to Benkenstein, 0 runs
Hope-Bell to Westley, 1 run
Hope-Bell to Benkenstein, 1 run
Hope-Bell to Benkenstein, 0 runs
Hope-Bell to Benkenstein, 4 runs
Douthwaite to Benkenstein, 1 run
Douthwaite to Westley, 1 run
Douthwaite to Westley, 0 runs
Douthwaite to Westley, 0 runs
Douthwaite to Thain, appeal, wicket (caught - Thain)
Douthwaite to Thain, 0 runs
Hope-Bell to Benkenstein, 6 runs
Hope-Bell to Benkenstein, 0 runs
Hope-Bell to Benkenstein, 0 runs
Hope-Bell to Thain, 1 run
Hope-Bell to Thain, 4 runs
Hope-Bell to Thain, 0 runs
Franco to Thain, 1 run
Franco to Thain, 0 runs
Franco to Thain, 0 runs
Franco to Thain, 2 runs
Franco to Benkenstein, 1 run
Franco to Thain, 1 run
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
O'Riordan to Thain, 1 run
O'Riordan to Thain, 0 runs
O'Riordan to Thain, 4 runs
O'Riordan to Thain, 0 runs
Thain plays a defensive stroke for 2 runs.
Franco to Benkenstein, 0 runs
Franco to Benkenstein, 6 runs
Franco to Benkenstein, 0 runs
Franco to Thain, 1 run
Franco to Thain, 2 runs
Franco to Thain, 0 runs
O'Riordan to Thain, 1 run
O'Riordan to Thain, 4 runs
O'Riordan to Benkenstein, 1 run
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
O'Riordan to Thain, 1 run
Benkenstein plays a defensive stroke for 1 run.
Franco to Thain, 0 runs
Franco to Thain, 0 runs
Franco to Benkenstein, 1 run
0 runs
Franco to Thain, 1 run
Franco to Benkenstein, 1 run
O'Riordan to Thain, 4 runs
O'Riordan to Thain, 0 runs
O'Riordan to Benkenstein, 1 run
O'Riordan to Thain, 1 run
O'Riordan to Benkenstein, 1 run
O'Riordan to Thain, 3 runs
Franco to Benkenstein, 6 runs
Franco to Benkenstein, wide
Franco to Thain, 1 run
Franco to Benkenstein, 1 run
Franco to Benkenstein, 0 runs
Franco to Thain, 1 run
Franco to Thain, 0 runs
O'Riordan to Thain, 1 run
O'Riordan to Thain, 0 runs
O'Riordan to Benkenstein, 1 run
O'Riordan to Thain, 1 run
O'Riordan to Benkenstein, 1 run
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
Franco to Thain, 0 runs
Franco to Benkenstein, 1 run
Franco to Benkenstein, 4 runs
Franco to Benkenstein, 0 runs
Franco to Thain, 1 run
Franco to Thain, 0 runs
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
O'Riordan to Thain, 1 run
O'Riordan to Benkenstein, 1 run
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
Gorvin to Thain, 6 runs
Gorvin to Benkenstein, 1 run
Gorvin to Benkenstein, 0 runs
Gorvin to Thain, leg bye
Gorvin to Thain, 0 runs
Gorvin to Thain, 0 runs
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
O'Riordan to Benkenstein, 4 runs
O'Riordan to Benkenstein, 4 runs
O'Riordan to Benkenstein, 0 runs
O'Riordan to Benkenstein, wide
Gorvin to Thain, 2 runs
Gorvin to Thain, 0 runs
Gorvin to Benkenstein, 1 run
Gorvin to Benkenstein, 0 runs
Gorvin to Benkenstein, 6 runs
Gorvin to Benkenstein, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
Gorvin to Benkenstein, 4 runs
Gorvin to Benkenstein, 0 runs
Gorvin to Thain, 1 run
Gorvin to Benkenstein, 1 run
Gorvin to Benkenstein, 0 runs
Gorvin to Benkenstein, wide
Gorvin to Benkenstein, 4 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Benkenstein, 1 run
van der Gugten to Benkenstein, 0 runs
van der Gugten to Benkenstein, 0 runs
van der Gugten to Benkenstein, 0 runs
van der Gugten to Benkenstein, 4 runs
Douthwaite to Thain, 4 runs
Douthwaite to Thain, 4 runs
Douthwaite to Benkenstein, 1 run
Douthwaite to Benkenstein, 0 runs
Douthwaite to Benkenstein, 0 runs
Douthwaite to Benkenstein, 0 runs
van der Gugten to Benkenstein, 1 run
van der Gugten to Benkenstein, 0 runs
van der Gugten to Thain, 1 run
van der Gugten to Benkenstein, 1 run
van der Gugten to Thain, 1 run
van der Gugten to Benkenstein, 1 run
Douthwaite to Thain, 0 runs
Douthwaite to Thain, 0 runs
Douthwaite to Thain, 0 runs
Douthwaite to Thain, 4 runs
Douthwaite to Thain, 0 runs
Douthwaite to Thain, 4 runs
van der Gugten to Thain, 1 run
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Benkenstein, 1 run
van der Gugten to Benkenstein, 4 runs
Douthwaite to Benkenstein, 1 run
Douthwaite to Benkenstein, 4 runs
Douthwaite to Benkenstein, 0 runs
Douthwaite to Benkenstein, 4 runs
Douthwaite to Benkenstein, 0 runs
Douthwaite to Benkenstein, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 2 runs
van der Gugten to Thain, 4 byes
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs
Douthwaite to Thain, 1 run
Douthwaite to Thain, 0 runs
Douthwaite to Thain, 0 runs
Douthwaite to Thain, 4 runs
Douthwaite to Thain, 0 runs
Douthwaite to Thain, 0 runs
van der Gugten to Benkenstein, 0 runs
van der Gugten to Benkenstein, 0 runs
van der Gugten to Benkenstein, 0 runs
van der Gugten to Thain, 1 run
van der Gugten to Thain, 0 runs
van der Gugten to Thain, 0 runs