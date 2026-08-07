Highlights Glamorgan vs Essex List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

Sophia Gardens

GLA
GLA

309

ESS
ESS

312

49.6
1

Jones to van der Gugten, 1 run

49.5
.

Jones to van der Gugten, 0 runs

49.4
1

Jones to Gorvin, 1 run

49.3
.

Jones to Gorvin, 0 runs

49.2
.

Jones to Gorvin, 0 runs

49.1
.

Jones to Gorvin, 0 runs

48.6
6

Snater to van der Gugten, 6 runs

48.5
1

Snater to Gorvin, 1 run

48.4
1

Snater to van der Gugten, 1 run

48.3
4

Snater to van der Gugten, 4 runs

48.2
1

Snater to Gorvin, 1 run

48.1
1

Snater to van der Gugten, 1 run

47.6
1

Bennett to van der Gugten, 1 run

47.5
4

Bennett to van der Gugten, 4 runs

47.4
1

Bennett to Gorvin, 1 run

47.3
1

Bennett to van der Gugten, 1 run

47.2
4

Bennett to van der Gugten, 4 runs

47.1
1

Bennett to Gorvin, 1 run

46.6
1

Snater to Gorvin, 1 run

46.3
1

Snater to van der Gugten, 1 run

46.2
1

Snater to Gorvin, 1 run

46.1
2

Snater to Gorvin, 2 runs

45.6
1

Bennett to Gorvin, 1 run

45.5
1

Bennett to van der Gugten, 1 run

45.5
1

Bennett to van der Gugten, wide

45.4
1

Bennett to Gorvin, 1 run

45.3
1

Bennett to van der Gugten, 1 run

45.2
.

0 runs

45.1
1

Bennett to Gorvin, 1 run

44.6
1

Jones to Gorvin, 1 run

44.5
1

Jones to van der Gugten, 1 run

44.4
4

Jones to van der Gugten, 4 runs

44.3
1

Jones to Gorvin, 1 run

44.2
.

Jones to Gorvin, 0 runs

44.1
4

Jones to Gorvin, 4 runs

43.6
1

Critchley to Gorvin, 1 run

43.5
1

Critchley to van der Gugten, 1 run

43.4
4

Critchley to van der Gugten, 4 runs

43.3
1

Critchley to Gorvin, 1 run

43.2
1

Critchley to van der Gugten, 1 run

43.1
4

Critchley to van der Gugten, 4 runs

42.6
.

Jones to Gorvin, 0 runs

42.5
.

Jones to Gorvin, 0 runs

42.4
.

Jones to Gorvin, 0 runs

42.3
W

Jones to Douthwaite, appeal, wicket (caught - Douthwaite)

42.2
1

Jones to van der Gugten, 1 run

42.1
1

Jones to Douthwaite, 1 run

41.6
.

Critchley to van der Gugten, 0 runs

41.5
1

Critchley to Douthwaite, 1 run

41.4
1

Critchley to van der Gugten, 1 run

41.3
.

Critchley to van der Gugten, 0 runs

41.2
2

Critchley to van der Gugten, 2 runs

41.1
4

Critchley to van der Gugten, 4 runs

40.6
4

Jones to Douthwaite, 4 runs

40.5
.

Jones to Douthwaite, 0 runs

40.4
.

Jones to Douthwaite, 0 runs

40.3
1

Jones to van der Gugten, 1 run

40.2
.

Jones to van der Gugten, 0 runs

40.1
1

Jones to Douthwaite, 1 run

39.6
6

Harmer to van der Gugten, 6 runs

39.5
4

Harmer to van der Gugten, 4 runs

39.4
1

Harmer to Douthwaite, 1 run

39.3
.

Harmer to Douthwaite, 0 runs

39.2
1

Harmer to van der Gugten, 1 run

39.1
1

Harmer to Douthwaite, 1 run

38.6
.

Snater to van der Gugten, 0 runs

38.5
1

Snater to Douthwaite, 1 run

38.4
.

Snater to Douthwaite, 0 runs

38.4
1

Snater to Douthwaite, wide

38.3
1

Snater to van der Gugten, 1 run

38.2
1

Snater to Douthwaite, 1 run

38.1
1

Snater to van der Gugten, 1 run

37.5
.

Z Akhter to van der Gugten, 0 runs

37.4
.

0 runs

37.3
1

Z Akhter to Douthwaite, 1 run

37.2
.

Z Akhter to Douthwaite, 0 runs

37.1
1

Z Akhter to van der Gugten, 1 run

36.6
.

Snater to Douthwaite, 0 runs

36.5
1

Snater to van der Gugten, 1 run

36.4
.

Snater to van der Gugten, 0 runs

36.3
1

Snater to Douthwaite, 1 run

36.2
W

Snater to Horton, appeal, wicket (caught - Horton)

36.1
1

Snater to van der Gugten, 1 run

35.6
.

Z Akhter to Horton, 0 runs

35.5
.

Z Akhter to Horton, 0 runs

35.4
4

Z Akhter to Horton, 4 runs

35.3
1

Z Akhter to van der Gugten, 1 run

35.2
.

Z Akhter to van der Gugten, 0 runs

35.1
4

Z Akhter to van der Gugten, 4 runs

34.6
1

Bennett to van der Gugten, 1 run

34.5
1

Bennett to Horton, 1 run

34.5
1

Bennett to Horton, wide

34.4
2

Bennett to Horton, 2 runs

34.3
2

Bennett to Horton, 2 runs

34.2
1

Bennett to van der Gugten, 1 run

34.1
.

Bennett to van der Gugten, 0 runs

33.6
1

Z Akhter to van der Gugten, 1 run

33.5
.

Z Akhter to van der Gugten, 0 runs

33.4
4

Z Akhter to van der Gugten, 4 runs

33.3
1

Z Akhter to Horton, 1 run

33.2
1lb

Van der Gugten defends for one leg bye.

33.1
.

Z Akhter to van der Gugten, 0 runs

32.6
1

Bennett to van der Gugten, 1 run

32.5
.

Bennett to van der Gugten, 0 runs

32.4
4

Bennett to van der Gugten, 4 runs

32.3
2

Bennett to van der Gugten, 2 runs

32.2
1

Bennett to Horton, 1 run

32.1
.

Bennett to Horton, 0 runs

31.6
1

Harmer to Horton, 1 run

31.5
.

Harmer to Horton, 0 runs

31.4
4

Harmer to Horton, 4 runs

31.3
1

Harmer to van der Gugten, 1 run

31.2
4

Harmer to van der Gugten, 4 runs

30.6
.

Bennett to Horton, 0 runs

30.5
1

Bennett to van der Gugten, 1 run

30.5
nb

Bennett to Horton, no ball + 1 run

30.4
.

Bennett to Horton, 0 runs

30.3
1

Van der Gugten plays a defensive stroke for a single run.

30.2
.

Bennett to van der Gugten, 0 runs

30.1
.

Bennett to van der Gugten, 0 runs

29.6
1

Harmer to van der Gugten, 1 run

29.5
.

Harmer to van der Gugten, 0 runs

29.4
1

Harmer to Horton, 1 run

29.3
.

Harmer to Horton, 0 runs

29.2
1

Harmer to van der Gugten, 1 run

29.1
.

Harmer to van der Gugten, 0 runs

28.6
1

Critchley to van der Gugten, 1 run

28.5
.

Critchley to van der Gugten, 0 runs

28.4
.

Critchley to van der Gugten, 0 runs

28.3
4

Critchley to van der Gugten, 4 runs

28.2
1

Critchley to Horton, 1 run

28.1
1

Critchley to van der Gugten, 1 run

27.6
1

Harmer to van der Gugten, 1 run

27.5
.

Harmer to van der Gugten, 0 runs

27.4
.

Harmer to van der Gugten, 0 runs

27.3
1

Harmer to Horton, 1 run

27.2
1

Harmer to van der Gugten, 1 run

27.1
2

Harmer to van der Gugten, 2 runs

26.6
.

Critchley to Horton, 0 runs

26.5
1

Critchley to van der Gugten, 1 run

26.4
1

Critchley to Horton, 1 run

26.3
6

Critchley to Horton, 6 runs

26.2
1

Critchley to van der Gugten, 1 run

26.1
1

Critchley to Horton, 1 run

25.6
.

Harmer to van der Gugten, 0 runs

25.5
.

Harmer to van der Gugten, 0 runs

25.4
1

Harmer to Horton, 1 run

25.3
.

Harmer to Horton, 0 runs

25.2
.

Harmer to Horton, 0 runs

25.1
.

Harmer to Horton, 0 runs

24.6
2

Critchley to van der Gugten, 2 runs

24.5
.

Critchley to van der Gugten, 0 runs

24.4
.

Critchley to van der Gugten, 0 runs

24.3
1

Critchley to Horton, 1 run

24.2
4

Critchley to Horton, 4 runs

24.1
1

Critchley to van der Gugten, 1 run

23.6
.

Harmer to Horton, 0 runs

23.5
.

Harmer to Horton, 0 runs

23.4
.

Harmer to Horton, 0 runs

23.3
1

Harmer to van der Gugten, 1 run

23.2
.

Harmer to van der Gugten, 0 runs

23.1
1

Harmer to Horton, 1 run

22.6
1

Thain to Horton, 1 run

22.5
1

Thain to van der Gugten, 1 run

22.4
.

Thain to van der Gugten, 0 runs

22.3
1

Thain to Horton, 1 run

22.2
6

Thain to Horton, 6 runs

22.1
1

Thain to van der Gugten, 1 run

21.6
.

Harmer to Horton, 0 runs

21.5
.

Harmer to Horton, 0 runs

21.4
1

Harmer to van der Gugten, 1 run

21.3
.

Harmer to van der Gugten, 0 runs

21.2
1

Harmer to Horton, 1 run

21.1
1

Harmer to van der Gugten, 1 run

20.6
4

Thain to Horton, 4 runs

20.5
.

Thain to Horton, 0 runs

20.4
.

Thain to Horton, 0 runs

20.3
6

Thain to Horton, 6 runs

20.2
1

Thain to van der Gugten, 1 run

20.1
.

Thain to van der Gugten, 0 runs

19.6
4

Jones to Horton, 4 runs

19.5
6

Jones to Horton, 6 runs

19.4
.

Jones to Horton, 0 runs

19.3
.

Jones to Horton, 0 runs

19.2
.

Jones to Horton, 0 runs

19.1
.

Jones to Horton, 0 runs

18.6
.

Z Akhter to van der Gugten, 0 runs

18.5
1

Z Akhter to Horton, 1 run

18.4
4

Z Akhter to Horton, 4 runs

18.3
.

Z Akhter to Horton, 0 runs

18.2
.

Z Akhter to Horton, 0 runs

18.1
4

Z Akhter to Horton, 4 runs

17.6
.

Jones to van der Gugten, 0 runs

17.5
.

Jones to van der Gugten, 0 runs

17.4
1

Jones to Horton, 1 run

17.3
1

Jones to van der Gugten, 1 run

17.2
.

Jones to van der Gugten, 0 runs

17.1
W

Jones to Wallace, appeal, wicket (caught - Wallace)

16.6
1

Z Akhter to Wallace, 1 run

16.5
.

Z Akhter to Wallace, 0 runs

16.4
.

Z Akhter to Wallace, 0 runs

16.4
1

Z Akhter to Wallace, wide

16.4
1

wide

16.3
1

Z Akhter to Horton, 1 run

16.2
1

Z Akhter to Wallace, 1 run

16.1
.

Z Akhter to Wallace, 0 runs

15.6
.

Jones to Horton, 0 runs

15.5
2

Jones to Horton, 2 runs

15.4
4

Jones to Horton, 4 runs

15.3
.

Jones to Horton, 0 runs

15.2
.

Jones to Horton, 0 runs

15.1
.

Jones to Horton, 0 runs

14.6
1

Z Akhter to Horton, 1 run

14.5
.

Z Akhter to Horton, 0 runs

14.4
1

Z Akhter to Wallace, 1 run

14.3
.

Z Akhter to Wallace, 0 runs

14.2
1

Z Akhter to Horton, 1 run

14.1
.

Z Akhter to Horton, 0 runs

13.6
.

Jones to Wallace, 0 runs

13.5
1

Jones to Horton, 1 run

13.4
1

Jones to Wallace, 1 run

13.3
.

Jones to Wallace, 0 runs

13.2
.

Jones to Wallace, 0 runs

13.1
.

Jones to Wallace, 0 runs

12.6
1

Z Akhter to Wallace, 1 run

12.5
.

Z Akhter to Wallace, 0 runs

12.4
1

Z Akhter to Horton, 1 run

12.3
.

Z Akhter to Horton, 0 runs

12.2
1

Z Akhter to Wallace, 1 run

12.1
4

Z Akhter to Wallace, 4 runs

11.6
.

Jones to Horton, 0 runs

11.5
1

Jones to Wallace, 1 run

11.4
.

Jones to Wallace, 0 runs

11.3
4

Jones to Wallace, 4 runs

11.3
1

Jones to Wallace, no ball

11.2
.

Jones to Wallace, 0 runs

11.1
.

Jones to Wallace, 0 runs

10.6
.

Snater to Horton, 0 runs

10.5
W

Snater to Hope-Bell, appeal, wicket (caught - Hope-Bell)

10.4
.

Snater to Hope-Bell, 0 runs

10.3
.

Snater to Hope-Bell, 0 runs

10.2
.

Snater to Hope-Bell, 0 runs

10.1
.

Snater to Hope-Bell, 0 runs

9.6
.

Bennett to Wallace, 0 runs

9.5
4

Bennett to Wallace, 4 runs

9.4
4

Bennett to Wallace, 4 runs

9.3
.

Bennett to Wallace, 0 runs

9.2
1

Bennett to Hope-Bell, 1 run

9.1
1

Bennett to Wallace, 1 run

8.6
.

Snater to Hope-Bell, 0 runs

8.5
.

Snater to Hope-Bell, 0 runs

8.4
.

Snater to Hope-Bell, 0 runs

8.3
.

Snater to Hope-Bell, 0 runs

8.2
1

Snater to Wallace, 1 run

8.1
.

Snater to Wallace, 0 runs

7.6
4

Bennett to Hope-Bell, 4 runs

7.5
W

Bennett to Ingram, appeal, wicket (caught - Ingram)

7.4
.

Bennett to Ingram, 0 runs

7.3
.

Bennett to Ingram, 0 runs

7.2
1

Bennett to Wallace, 1 run

7.1
.

Bennett to Wallace, 0 runs

6.6
.

Snater to Ingram, 0 runs

6.5
1

Snater to Wallace, 1 run

6.5
1

Snater to Wallace, wide

6.4
6

Snater to Wallace, 6 runs

6.3
.

Snater to Wallace, 0 runs

6.2
1

Snater to Ingram, 1 run

6.1
.

Snater to Ingram, 0 runs

6.1
1

Snater to Ingram, wide

5.6
.

Bennett to Wallace, 0 runs

5.5
1

Bennett to Ingram, 1 run

5.4
W

Bennett to Zain-ul-Hassan, appeal, wicket (caught - Zain-ul-Hassan)

5.3
.

Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs

5.2
.

Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs

5.1
4

Bennett to Zain-ul-Hassan, 4 runs

4.6
1

Snater to Zain-ul-Hassan, 1 run

4.5
.

Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.4
4

Snater to Zain-ul-Hassan, 4 runs

4.3
.

Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.2
.

Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.1
.

Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.6
.

Bennett to Wallace, 0 runs

3.5
.

Bennett to Wallace, 0 runs

3.4
.

Bennett to Wallace, 0 runs

3.3
.

Bennett to Wallace, 0 runs

3.2
.

Bennett to Wallace, 0 runs

3.1
6

Bennett to Wallace, 6 runs

2.6
1

Snater to Wallace, leg bye

2.5
.

Snater to Wallace, 0 runs

2.4
.

Snater to Wallace, 0 runs

2.3
W

Snater to Byrom, appeal, wicket (caught - Byrom)

2.2
1

Snater to Zain-ul-Hassan, 1 run

2.1
.

Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.6
1

Bennett to Zain-ul-Hassan, 1 run

1.5
.

Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.4
.

Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.3
.

Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.2
.

Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.1
.

Bennett to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.1
1

Bennett to Zain-ul-Hassan, wide

0.6
1

Snater to Zain-ul-Hassan, 1 run

0.5
1

Snater to Byrom, 1 run

0.4
1

Snater to Zain-ul-Hassan, 1 run

0.3
.

Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.2
.

Snater to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.1
.

0 runs

47.1
W

van der Gugten to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)

46.6
.

Gorvin to Bennett, 0 runs

46.5
.

Gorvin to Bennett, 0 runs

46.4
.

Gorvin to Bennett, 0 runs

46.3
2

Gorvin to Bennett, 2 runs

46.2
.

Gorvin to Bennett, 0 runs

46.1
.

Gorvin to Bennett, 0 runs

45.6
1

Douthwaite to Bennett, 1 run

45.5
.

Douthwaite to Bennett, 0 runs

45.4
W

Douthwaite to Snater, appeal, wicket (caught - Snater)

45.3
1

Douthwaite to Jones, 1 run

45.2
.

Douthwaite to Jones, 0 runs

45.1
1

Douthwaite to Snater, 1 run

44.6
.

O'Riordan to Jones, 0 runs

44.5
.

O'Riordan to Jones, 0 runs

44.4
.

O'Riordan to Jones, 0 runs

44.3
2

O'Riordan to Jones, 2 runs

44.2
4

O'Riordan to Jones, 4 runs

44.1
.

O'Riordan to Jones, 0 runs

43.6
4

van der Gugten to Snater, 4 runs

43.5
.

van der Gugten to Snater, 0 runs

43.4
1

van der Gugten to Jones, 1 run

43.3
.

van der Gugten to Jones, 0 runs

43.2
W

van der Gugten to Z Akhter, appeal, wicket (bowled - Z Akhter)

43.1
1

van der Gugten to Snater, 1 run

42.6
.

O'Riordan to Z Akhter, 0 runs

42.5
.

O'Riordan to Z Akhter, 0 runs

42.4
W

O'Riordan to Harmer, appeal, wicket (caught - Harmer)

42.3
1

O'Riordan to Snater, 1 run

42.3
1

O'Riordan to Snater, wide

42.2
4

O'Riordan to Snater, 4 runs

42.1
1

O'Riordan to Harmer, 1 run

41.6
1

Douthwaite to Harmer, 1 run

41.5
.

Douthwaite to Harmer, 0 runs

41.4
6

Douthwaite to Harmer, 6 runs

41.3
4

Douthwaite to Harmer, 4 runs

41.2
.

Douthwaite to Harmer, 0 runs

41.1
.

Douthwaite to Harmer, 0 runs

40.6
.

Gorvin to Snater, 0 runs

40.5
1

Gorvin to Harmer, 1 run

40.4
1

Gorvin to Snater, 1 run

40.3
2

Gorvin to Snater, 2 runs

40.2
1

Gorvin to Harmer, 1 run

40.1
.

Gorvin to Harmer, 0 runs

39.6
W

Franco to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)

39.5
1

Franco to Harmer, 1 run

39.4
1

Franco to Fernandes, 1 run

39.3
1

Franco to Harmer, 1 run

39.2
1

Franco to Fernandes, 1 run

39.1
1

Franco to Harmer, 1 run

38.6
W

O'Riordan to Roelofsen, appeal, wicket (caught - Roelofsen)

38.5
1

O'Riordan to Harmer, 1 run

38.4
.

O'Riordan to Harmer, 0 runs

38.3
1

O'Riordan to Roelofsen, 1 run

38.2
1

O'Riordan to Harmer, 1 run

38.1
.

O'Riordan to Harmer, 0 runs

37.6
1

Douthwaite to Harmer, 1 run

37.5
.

Douthwaite to Harmer, 0 runs

37.4
.

Douthwaite to Harmer, 0 runs

37.3
.

Douthwaite to Harmer, 0 runs

37.2
W

Douthwaite to Benkenstein, appeal, wicket (caught - Benkenstein)

37.1
1

Douthwaite to Roelofsen, 1 run

36.6
4

O'Riordan to Benkenstein, 4 runs

36.5
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

36.4
1

O'Riordan to Roelofsen, 1 run

36.3
W

O'Riordan to Critchley, appeal, wicket (run out - Critchley)

36.2
.

O'Riordan to Critchley, 0 runs

36.1
6

O'Riordan to Critchley, 6 runs

35.6
4

Franco to Benkenstein, 4 runs

35.5
1

Franco to Critchley, 1 run

35.4
1

Franco to Benkenstein, 1 run

35.3
1

Franco to Critchley, 1 run

35.2
1

Franco to Benkenstein, 1 run

35.1
6

Franco to Benkenstein, 6 runs

34.6
4

van der Gugten to Critchley, 4 runs

34.5
.

van der Gugten to Critchley, 0 runs

34.4
1

van der Gugten to Benkenstein, 1 run

34.3
4

van der Gugten to Benkenstein, 4 runs

34.2
6

van der Gugten to Benkenstein, 6 runs

34.1
4

van der Gugten to Benkenstein, 4 runs

33.6
.

Franco to Critchley, 0 runs

33.5
.

Franco to Critchley, 0 runs

33.4
1

Franco to Benkenstein, 1 run

33.3
1

Franco to Critchley, 1 run

33.2
1

Franco to Benkenstein, 1 run

33.1
6

Franco to Benkenstein, 6 runs

32.6
4

van der Gugten to Critchley, 4 runs

32.5
2

van der Gugten to Critchley, 2 runs

32.4
.

van der Gugten to Critchley, 0 runs

32.3
4

van der Gugten to Critchley, 4 runs

32.2
2

van der Gugten to Critchley, 2 runs

32.1
1

van der Gugten to Benkenstein, 1 run

31.6
.

Franco to Critchley, 0 runs

31.5
1

Franco to Benkenstein, 1 run

31.4
.

Franco to Benkenstein, 0 runs

31.3
.

Franco to Benkenstein, 0 runs

31.2
.

Franco to Benkenstein, 0 runs

31.1
1

Franco to Critchley, 1 run

30.6
.

Gorvin to Benkenstein, 0 runs

30.5
1

Gorvin to Critchley, 1 run

30.4
.

Gorvin to Critchley, 0 runs

30.3
.

Gorvin to Critchley, 0 runs

30.2
.

Gorvin to Critchley, 0 runs

30.1
1

Gorvin to Benkenstein, 1 run

29.6
.

Franco to Critchley, 0 runs

29.5
1

Benkenstein defends for a single run.

29.4
.

Franco to Benkenstein, 0 runs

29.3
1

Franco to Critchley, 1 run

29.2
W

Franco to Westley, appeal, wicket (caught - Westley)

29.1
1

Franco to Benkenstein, 1 run

28.6
1

Gorvin to Benkenstein, 1 run

28.5
.

Gorvin to Benkenstein, 0 runs

28.4
1

Gorvin to Westley, 1 run

28.3
.

Gorvin to Westley, 0 runs

28.2
.

Gorvin to Westley, 0 runs

28.1
1

Gorvin to Benkenstein, 1 run

27.6
1

Douthwaite to Benkenstein, 1 run

27.5
.

Douthwaite to Benkenstein, 0 runs

27.4
.

Douthwaite to Benkenstein, 0 runs

27.4
1

Douthwaite to Benkenstein, wide

27.3
.

Douthwaite to Benkenstein, 0 runs

27.3
nb

Douthwaite to Westley, no ball + 1 run

27.2
1

Douthwaite to Benkenstein, 1 run

27.1
3

Douthwaite to Westley, 3 runs

26.6
4

Hope-Bell to Benkenstein, 4 runs

26.5
.

Hope-Bell to Benkenstein, 0 runs

26.4
1

Hope-Bell to Westley, 1 run

26.3
1

Hope-Bell to Benkenstein, 1 run

26.2
.

Hope-Bell to Benkenstein, 0 runs

26.1
4

Hope-Bell to Benkenstein, 4 runs

25.6
1

Douthwaite to Benkenstein, 1 run

25.5
1

Douthwaite to Westley, 1 run

25.4
.

Douthwaite to Westley, 0 runs

25.3
.

Douthwaite to Westley, 0 runs

25.2
W

Douthwaite to Thain, appeal, wicket (caught - Thain)

25.1
.

Douthwaite to Thain, 0 runs

24.6
6

Hope-Bell to Benkenstein, 6 runs

24.5
.

Hope-Bell to Benkenstein, 0 runs

24.4
.

Hope-Bell to Benkenstein, 0 runs

24.3
1

Hope-Bell to Thain, 1 run

24.2
4

Hope-Bell to Thain, 4 runs

24.1
.

Hope-Bell to Thain, 0 runs

23.6
1

Franco to Thain, 1 run

23.5
.

Franco to Thain, 0 runs

23.4
.

Franco to Thain, 0 runs

23.3
2

Franco to Thain, 2 runs

23.2
1

Franco to Benkenstein, 1 run

23.1
1

Franco to Thain, 1 run

22.6
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

22.5
1

O'Riordan to Thain, 1 run

22.4
.

O'Riordan to Thain, 0 runs

22.3
4

O'Riordan to Thain, 4 runs

22.2
.

O'Riordan to Thain, 0 runs

22.1
2

Thain plays a defensive stroke for 2 runs.

21.6
.

Franco to Benkenstein, 0 runs

21.5
6

Franco to Benkenstein, 6 runs

21.4
.

Franco to Benkenstein, 0 runs

21.3
1

Franco to Thain, 1 run

21.2
2

Franco to Thain, 2 runs

21.1
.

Franco to Thain, 0 runs

20.6
1

O'Riordan to Thain, 1 run

20.5
4

O'Riordan to Thain, 4 runs

20.4
1

O'Riordan to Benkenstein, 1 run

20.3
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

20.2
1

O'Riordan to Thain, 1 run

20.1
1

Benkenstein plays a defensive stroke for 1 run.

19.6
.

Franco to Thain, 0 runs

19.5
.

Franco to Thain, 0 runs

19.4
1

Franco to Benkenstein, 1 run

19.3
.

0 runs

19.2
1

Franco to Thain, 1 run

19.1
1

Franco to Benkenstein, 1 run

18.6
4

O'Riordan to Thain, 4 runs

18.5
.

O'Riordan to Thain, 0 runs

18.4
1

O'Riordan to Benkenstein, 1 run

18.3
1

O'Riordan to Thain, 1 run

18.2
1

O'Riordan to Benkenstein, 1 run

18.1
3

O'Riordan to Thain, 3 runs

17.6
6

Franco to Benkenstein, 6 runs

17.6
1

Franco to Benkenstein, wide

17.5
1

Franco to Thain, 1 run

17.4
1

Franco to Benkenstein, 1 run

17.3
.

Franco to Benkenstein, 0 runs

17.2
1

Franco to Thain, 1 run

17.1
.

Franco to Thain, 0 runs

16.6
1

O'Riordan to Thain, 1 run

16.5
.

O'Riordan to Thain, 0 runs

16.4
1

O'Riordan to Benkenstein, 1 run

16.3
1

O'Riordan to Thain, 1 run

16.2
1

O'Riordan to Benkenstein, 1 run

16.1
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

15.6
.

Franco to Thain, 0 runs

15.5
1

Franco to Benkenstein, 1 run

15.4
4

Franco to Benkenstein, 4 runs

15.3
.

Franco to Benkenstein, 0 runs

15.2
1

Franco to Thain, 1 run

15.1
.

Franco to Thain, 0 runs

14.6
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

14.5
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

14.4
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

14.3
1

O'Riordan to Thain, 1 run

14.2
1

O'Riordan to Benkenstein, 1 run

14.1
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

13.6
6

Gorvin to Thain, 6 runs

13.5
1

Gorvin to Benkenstein, 1 run

13.4
.

Gorvin to Benkenstein, 0 runs

13.3
1

Gorvin to Thain, leg bye

13.2
.

Gorvin to Thain, 0 runs

13.1
.

Gorvin to Thain, 0 runs

12.6
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

12.5
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

12.4
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

12.3
4

O'Riordan to Benkenstein, 4 runs

12.2
4

O'Riordan to Benkenstein, 4 runs

12.1
.

O'Riordan to Benkenstein, 0 runs

12.1
1

O'Riordan to Benkenstein, wide

11.6
2

Gorvin to Thain, 2 runs

11.5
.

Gorvin to Thain, 0 runs

11.4
1

Gorvin to Benkenstein, 1 run

11.3
.

Gorvin to Benkenstein, 0 runs

11.2
6

Gorvin to Benkenstein, 6 runs

11.1
.

Gorvin to Benkenstein, 0 runs

10.6
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

10.5
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

10.4
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

10.3
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

10.2
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

10.1
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

9.6
4

Gorvin to Benkenstein, 4 runs

9.5
.

Gorvin to Benkenstein, 0 runs

9.4
1

Gorvin to Thain, 1 run

9.3
1

Gorvin to Benkenstein, 1 run

9.2
.

Gorvin to Benkenstein, 0 runs

9.2
1

Gorvin to Benkenstein, wide

9.1
4

Gorvin to Benkenstein, 4 runs

8.6
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

8.5
1

van der Gugten to Benkenstein, 1 run

8.4
.

van der Gugten to Benkenstein, 0 runs

8.3
.

van der Gugten to Benkenstein, 0 runs

8.2
.

van der Gugten to Benkenstein, 0 runs

8.1
4

van der Gugten to Benkenstein, 4 runs

7.6
4

Douthwaite to Thain, 4 runs

7.5
4

Douthwaite to Thain, 4 runs

7.4
1

Douthwaite to Benkenstein, 1 run

7.3
.

Douthwaite to Benkenstein, 0 runs

7.2
.

Douthwaite to Benkenstein, 0 runs

7.1
.

Douthwaite to Benkenstein, 0 runs

6.6
1

van der Gugten to Benkenstein, 1 run

6.5
.

van der Gugten to Benkenstein, 0 runs

6.4
1

van der Gugten to Thain, 1 run

6.3
1

van der Gugten to Benkenstein, 1 run

6.2
1

van der Gugten to Thain, 1 run

6.1
1

van der Gugten to Benkenstein, 1 run

5.6
.

Douthwaite to Thain, 0 runs

5.5
.

Douthwaite to Thain, 0 runs

5.4
.

Douthwaite to Thain, 0 runs

5.3
4

Douthwaite to Thain, 4 runs

5.2
.

Douthwaite to Thain, 0 runs

5.1
4

Douthwaite to Thain, 4 runs

4.6
1

van der Gugten to Thain, 1 run

4.5
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

4.4
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

4.3
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

4.2
1

van der Gugten to Benkenstein, 1 run

4.1
4

van der Gugten to Benkenstein, 4 runs

3.6
1

Douthwaite to Benkenstein, 1 run

3.5
4

Douthwaite to Benkenstein, 4 runs

3.4
.

Douthwaite to Benkenstein, 0 runs

3.3
4

Douthwaite to Benkenstein, 4 runs

3.2
.

Douthwaite to Benkenstein, 0 runs

3.1
.

Douthwaite to Benkenstein, 0 runs

2.6
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

2.5
2

van der Gugten to Thain, 2 runs

2.4
4

van der Gugten to Thain, 4 byes

2.3
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

2.2
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

2.1
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

1.6
1

Douthwaite to Thain, 1 run

1.5
.

Douthwaite to Thain, 0 runs

1.4
.

Douthwaite to Thain, 0 runs

1.3
4

Douthwaite to Thain, 4 runs

1.2
.

Douthwaite to Thain, 0 runs

1.1
.

Douthwaite to Thain, 0 runs

0.6
.

van der Gugten to Benkenstein, 0 runs

0.5
.

van der Gugten to Benkenstein, 0 runs

0.4
.

van der Gugten to Benkenstein, 0 runs

0.3
1

van der Gugten to Thain, 1 run

0.2
.

van der Gugten to Thain, 0 runs

0.1
.

van der Gugten to Thain, 0 runs