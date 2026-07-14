Squads Glamorgan vs Essex List a One-Day Cup 07.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bevan Thomas
batsman
Adair Mark
bowler
Bevan Tom
no information yet
Allison Charles
batsman
Byrom Eddie
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Carlson Kiran
batsman
Bennett Charlie Edward
no information yet
Cooke Chris
wicket keeper
Bosch Eathan
all rounder
Crane Mason
bowler
Bracewell Doug
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Browne Nick
batsman
Franco Romano
no information yet
Cook Sam
bowler
Friend Harry Lucas Aubrey
no information yet
Cox Jordan
wicket keeper
Gorvin Andrew William
all rounder
Critchley Matt
all rounder
Hameed Azeem
no information yet
Das Robin
batsman
Hamza Mir
bowler
Elgar Dean
batsman
Harris James
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Horton Alex
wicket keeper
Foster Matthew
bowler
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Gladwell Daniel John
no information yet
Ingram Colin
batsman
Harmer Simon
bowler
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Jones Mackenzie
all rounder
Kerr Hayden
all rounder
McKenna Ronnie
no information yet
Labuschagne Marnus
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Leonard Ned
all rounder
Porter Jamie
bowler
Lewis Rhodri J
all rounder
Richards Jamal
all rounder
McIlroy Jamie
bowler
Snater Shane
bowler
Morgan Owen
all rounder
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Morris Ben
bowler
Walter Paul Ian
all rounder
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Westley Tom
all rounder
Northeast Sam
batsman
Yadav Umesh
bowler
Norton Tom
no information yet
Pearce Sam
all rounder
Phillips Tegid Daniel
bowler
Podmore Harry
bowler
Rayner Ollie
all rounder
Reingold Steven Jack
bowler
Root Billy
batsman
Sisodiya Prem
bowler
Smale William
wicket keeper
Smith Ruaidhri
bowler
Sole Chris
bowler
Swepson Mitch
bowler
Tribe Asa Mark
batsman
van der Gugten Tim
bowler
Vermaak Tom
no information yet
Wasim Imad
all rounder
Weighell James
all rounder
Wright Jude
no information yet
Zain ul Hasan
bowler
Match has not started yet