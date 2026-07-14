Squads Glamorgan vs Essex List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

GLA
GLA
ESS
ESS

Playing

GLA
GLA
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Bevan Tom

no information yet

Bennett Charlie Edward

no information yet

Cooke Chris

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Bracewell Doug

all rounder

Franco Romano

no information yet

Cook Sam

bowler

Friend Harry Lucas Aubrey

no information yet

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Hameed Azeem

no information yet

Das Robin

batsman

Hamza Mir

bowler

Elgar Dean

batsman

Harris James

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Horton Alex

wicket keeper

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Gladwell Daniel John

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Kerr Hayden

all rounder

McKenna Ronnie

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

Leonard Ned

all rounder

Lewis Rhodri J

all rounder

Richards Jamal

all rounder

Morgan Owen

all rounder

Walter Paul Ian

all rounder

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Westley Tom

all rounder

Norton Tom

no information yet

Pearce Sam

all rounder

Rayner Ollie

all rounder

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper

Vermaak Tom

no information yet

Wasim Imad

all rounder

Weighell James

all rounder

Wright Jude

no information yet

Bench

GLA
GLA
ESS
ESS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet