H2h Glamorgan vs Essex List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

GLA
GLA
ESS
ESS
Glamorgan vs Essex

List a, One-Day Cup

ESSEssex

371

GLAGlamorgan

181

T20, T20 Blast

ESSEssex

180

GLAGlamorgan

220

T20, T20 Blast

GLAGlamorgan

185

ESSEssex

183