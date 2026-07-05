H2h Glamorgan vs Worcestershire List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

GLA
GLA
WOR
WOR
Glamorgan vs Worcestershire

T20, T20 Blast

GLAGlamorgan

146

WORWorcestershire

161

T20, T20 Blast

WORWorcestershire

168

GLAGlamorgan

141

List a, One-Day Cup

WORWorcestershire

298

GLAGlamorgan

297