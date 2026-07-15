H2h Gloucestershire vs Northamptonshire List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

GLO
GLO
NOR
NOR
Gloucestershire vs Northamptonshire

T20, T20 Blast

NORNorthamptonshire

153

GLOGloucestershire

152

T20, T20 Blast

GLOGloucestershire

184

NORNorthamptonshire

187

First class, County Championship

NORNorthamptonshire

(96 ov.) 380/7

GLOGloucestershire

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