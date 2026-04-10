Northamptonshire

Northamptonshire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Aadi Sharma

England

Alexander Kian Russell

England

Andrew James Tye

Australia

Angus H Miller

England

Arush Buchake

England

Aryaman Varma

Ashton Charles Agar

Australia

Ben Whitehouse

Ben William Sanderson

England

Calvin Grant Harrison

England

Christopher Austin Lynn

Australia

Christopher Peter Tremain

Australia

David Jonathan Willey

England

Dominic Leech

England

Frederick James Heldreich

England

George Anthony Bartlett

England

George Gowler

England

George Louis Sheridan Scrimshaw

England

George Peter le Huray Weldon

England

Graeme Geoffrey White

England

Harry Nicholas Alexander Conway

Australia

James John Grimwood Sales

England

Jordan Buckingham

Australia

Justin Broad

Germany

Karun Kaladharan Nair

India

Krish Patel

England

Lance R Morris

Australia

Lewis David McManus

England

Liam Guthrie

Australia

Lloyd Pope

Australia

Louis Philip James Kimber

England

Luke Anthony Procter

England

Matthew Breetzke

South Africa

Michael Finan

England

Nathan McSweeney

Australia

Nirvan Ramesh

Prithvi Pankaj Shaw

India

Raphael Alexander Weatherall

England

Ravinder Singh Bopara

England

Ricardo Vasconcelos

South Africa

Robert Ian Keogh

England

Saif Zaib

Zimbabwe

Sam McFarlan Whiteman

Australia

Sean Paul Terry

England

Siddarth Kaul

India

Sikandar Raza Butt

Zimbabwe

Simon Christopher Kerrigan

England

Stuart Padraig van der Merwe

England

Tiaan Cornelius Louw

England

Timothy Blake Robinson

New Zealand

Yuzvendra Singh Chahal

India

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Northamptonshire Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

118

SOM

SOM

223

One-Day Cup

Another teams

Durham

Durham

Middlesex

Middlesex

Nottinghamshire

Nottinghamshire

South Coast Sapphires

South Coast Sapphires

Kent

Kent

Somerset

Somerset

Essex

Essex

Yorkshire

Yorkshire

Spirit

Spirit

Derbyshire

Derbyshire