Squads Gloucestershire vs Northamptonshire List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

GLO
GLO
NOR
NOR

Playing

GLO
GLO
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet

Agar Ashton

all rounder

Akhter Zaman

all rounder

Ali Anwar

bowler

Bopara Ravi

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Broad Justin

all rounder

Bracey James

wicket keeper

Charlesworth Ben

all rounder

Dent Chris

batsman

Keogh Rob

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Lynn Chris

batsman

McManus Lewis

wicket keeper

Price Tom

batsman

Miller Angus H

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Shaw Josh

bowler

Nair Karun

batsman

Short D'Arcy

all rounder

Smith Tom

bowler

Procter Luke

all rounder

Syed Ahmed

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Wells Ben

wicket keeper

Bench

GLO
GLO
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet