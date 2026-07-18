Squads Gloucestershire vs Northamptonshire List a One-Day Cup 11.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Daz
no information yet
Agar Ashton
all rounder
Akhter Zaman
all rounder
Bartlett George
batsman
Ali Anwar
bowler
Bopara Ravi
all rounder
Bancroft Cameron
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Boorman Thomas
batsman
Broad Justin
all rounder
Bracey James
wicket keeper
Buckingham Jordan
bowler
Charlesworth Ben
all rounder
Chahal Yuzvendra
bowler
Charlesworth Luke
all rounder
Finan Michael
bowler
De Lange Marchant
bowler
Freddie Heldreich
bowler
Dent Chris
batsman
Gowler George
bowler
Goodman Dominic Charles
bowler
Guthrie Liam
bowler
Hammond Miles
batsman
Kaul Siddarth
bowler
Middleton Edward William
all rounder
Keogh Rob
all rounder
Miles Craig
bowler
Kerrigan Simon
bowler
Payne David
bowler
Leech Dominic
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Lynn Chris
batsman
Phillips Joseph Peter
batsman
McManus Lewis
wicket keeper
Price Oliver Joseph
all rounder
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Price Tom
batsman
Miller Angus H
all rounder
Roelofsen Grant
wicket keeper
Morris Lance
bowler
Shaw Josh
bowler
Nair Karun
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Smith Tom
bowler
Procter Luke
all rounder
Syed Ahmed
all rounder
Ramesh Nirvan
no information yet
Taylor Jack
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Taylor Matt
bowler
Robinson Tim
batsman
Tector Harry
batsman
Russell Alexander
bowler
van Buuren Graeme
batsman
Sales James
batsman
Wells Ben
wicket keeper
Sanderson Ben
bowler
Match has not started yet