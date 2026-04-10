Gloucestershire

Gloucestershire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Ahmed Mujtaba Syed

England

Ajeet Singh Dale

England

Alfie Johnson

Aman Akram Rao

England

Anwar Ali

Pakistan

Ben Geoffrey Charlesworth

England

Ben Joseph James Wells

England

Cameron Green

Australia

Cameron Timothy Bancroft

Australia

Christopher David James Dent

England

Craig Neil Miles

England

D Arcy John Matthew Short

Australia

Daaryoush Jalaal Ahmed

England

David Alan Payne

England

Dawid Johannes Malan

England

Dexter Gerard Trego

Dominic Charles Goodman

England

Duan Jansen

South Africa

Edward William Middleton

England

Gabe Bell

Australia

Glenn Dominic Phillips

New Zealand

Graeme Lourens van Buuren

South Africa

Grant Roelofsen

South Africa

Harry Tom Tector

Ireland

Henry James Hamilton Brookes

England

Jack Martin Robert Taylor

England

James Philip Henry Hayes

England

James Robert Bracey

England

Joseph Peter Phillips

England

Joshua Shaw

England

Kamran Singh Dhariwal

England

Kristian David Charles Clarke

New Zealand

Liam Scott

Australia

Luke Alexander Charlesworth

England

Marchant de Lange

South Africa

Matthew David Taylor

England

Miles Arthur Halhead Hammond

England

Oliver Joseph Price

England

Thomas James Price

England

Thomas Michael John Smith

England

Thomas William Boorman

England

Todd Murphy

Australia

Will Williams

New Zealand

Zaman Akhter

England

Statistics

One-Day Cup 2026

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Gloucestershire Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

ResultWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

173

One-Day Cup

Gloucestershire News

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Meet the Gloucestershire team, learn more about the players who will help you understand the essence of the matches played and find out the predictions for the upcoming ones, as well as find out how many awards the team has and which ones it is competing f

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