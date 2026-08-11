Highlights Hampshire vs Derbyshire List a One-Day Cup 11.08.2026

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The Rose Bowl

HAM
HAM
DER
DER

(28 ov.) 137/2

28.3
1

Prest to Andersson, 1 run

28.2
.

Prest to Andersson, 0 runs

28.1
.

Prest to Andersson, 0 runs

27.6
.

Neal to Guest, 0 runs

27.5
.

Neal to Guest, 0 runs

27.4
1

Neal to Andersson, 1 run

27.3
1

Neal to Guest, 1 run

27.2
1

Neal to Andersson, 1 run

27.1
4

Neal to Andersson, 4 runs

26.6
.

Prest to Guest, 0 runs

26.5
.

Prest to Guest, 0 runs

26.4
.

Prest to Guest, 0 runs

26.3
4

Prest to Guest, 4 runs

26.2
W

Prest to Wagstaff, wicket (lbw - Wagstaff)

26.1
1

Prest to Andersson, 1 run

25.6
1

Organ to Andersson, 1 run

25.5
1

Organ to Wagstaff, 1 run

25.4
.

Organ to Wagstaff, 0 runs

25.3
1

Organ to Andersson, 1 run

25.2
1

Organ to Wagstaff, 1 run

25.1
.

Organ to Wagstaff, 0 runs

24.6
.

Prest to Andersson, 0 runs

24.5
1

Prest to Wagstaff, 1 run

24.4
1

Prest to Andersson, 1 run

24.3
.

Prest to Andersson, 0 runs

24.2
1

Prest to Wagstaff, 1 run

24.1
.

Prest to Wagstaff, 0 runs

24.1
1

Prest to Wagstaff, wide

23.6
1

Organ to Wagstaff, 1 run

23.5
.

Organ to Wagstaff, 0 runs

23.4
1

Organ to Andersson, 1 run

23.3
.

Organ to Andersson, 0 runs

23.2
.

Organ to Andersson, 0 runs

23.1
.

Organ to Andersson, 0 runs

22.6
W

Prest to Came, appeal, wicket (caught - Came)

22.5
1

Prest to Andersson, 1 run

22.4
1

Prest to Came, 1 run

22.3
.

Prest to Came, 0 runs

22.2
.

Prest to Came, 0 runs

22.1
4

Prest to Came, 4 runs

21.6
.

Neal to Andersson, 0 runs

21.5
1

Neal to Came, 1 run

21.4
1

Neal to Andersson, 1 run

21.3
1

Neal to Came, 1 run

21.2
1

Neal to Andersson, 1 run

21.2
2

Neal to Came, 2 wides

21.1
.

Neal to Came, 0 runs

20.6
1

Prest to Came, 1 run

20.6
1

Prest to Came, wide

20.5
.

Prest to Came, 0 runs

20.4
.

Prest to Came, 0 runs

20.3
.

Prest to Came, 0 runs

20.2
.

Prest to Came, 0 runs

20.1
1

Prest to Andersson, 1 run

19.6
1

Neal to Andersson, 1 run

19.5
1

Neal to Came, 1 run

19.4
.

Neal to Came, 0 runs

19.3
.

Neal to Came, 0 runs

19.2
1

Neal to Andersson, 1 run

19.1
1

Neal to Came, 1 run

18.6
1

Organ to Came, 1 run

18.5
1

Organ to Andersson, 1 run

18.4
4

Organ to Andersson, 4 runs

18.3
1

Organ to Came, 1 run

18.2
1

Organ to Andersson, 1 run

18.1
.

Organ to Andersson, 0 runs

17.6
6

Williams to Came, 6 runs

17.5
.

Williams to Came, 0 runs

17.4
1

Williams to Andersson, 1 run

17.3
.

Williams to Andersson, 0 runs

17.2
1

Williams to Came, 1 run

17.1
1

Williams to Andersson, 1 run

16.6
4

Organ to Came, 4 runs

16.5
1

Organ to Andersson, 1 run

16.4
1

Organ to Came, 1 run

16.3
.

Organ to Came, 0 runs

16.2
1

Organ to Andersson, 1 run

16.1
.

Organ to Andersson, 0 runs

15.6
1

Williams to Andersson, 1 run

15.5
.

Williams to Andersson, 0 runs

15.4
1

Williams to Came, 1 run

15.3
.

Williams to Came, 0 runs

15.2
1

Williams to Andersson, 1 run

15.1
.

Williams to Andersson, 0 runs

14.6
1

Neal to Andersson, 1 run

14.5
1

Neal to Came, 1 run

14.4
4

Neal to Came, 4 runs

14.3
.

Neal to Came, 0 runs

14.2
1

Neal to Andersson, 1 run

14.1
1

Neal to Came, 1 run

13.6
1

Williams to Came, 1 run

13.5
.

Williams to Came, 0 runs

13.5
1

Williams to Came, wide

13.4
1

Williams to Andersson, 1 run

13.3
1

Williams to Came, 1 run

13.2
1

Williams to Andersson, 1 run

13.1
2

Williams to Andersson, 2 runs

12.6
.

Neal to Came, 0 runs

12.5
.

Neal to Came, 0 runs

12.4
.

Neal to Came, 0 runs

12.3
1

Neal to Andersson, 1 run

12.2
.

Neal to Andersson, 0 runs

12.1
1

Neal to Came, 1 run

11.6
.

Williams to Andersson, 0 runs

11.5
.

Williams to Andersson, 0 runs

11.4
.

Williams to Andersson, 0 runs

11.3
.

Williams to Andersson, 0 runs

11.2
1

Williams to Came, 1 run

11.1
1

Williams to Andersson, 1 run

10.6
1

Neal to Andersson, 1 run

10.5
.

Neal to Andersson, 0 runs

10.2
.

Neal to Andersson, 0 runs

10.1
1

Neal to Came, 1 run

9.6
.

Williams to Andersson, 0 runs

9.5
.

Williams to Andersson, 0 runs

9.4
1

Williams to Came, 1 run

9.3
1

Williams to Andersson, 1 run

9.2
.

Williams to Andersson, 0 runs

9.1
.

Williams to Andersson, 0 runs

8.6
.

Abbott to Came, 0 runs

8.5
.

Abbott to Came, 0 runs

8.4
.

Abbott to Came, 0 runs

8.3
6

Abbott to Came, 6 runs

8.2
.

Abbott to Came, 0 runs

8.1
.

Abbott to Came, 0 runs

7.6
1

Neal to Came, 1 run

7.5
4

Neal to Came, 4 runs

7.4
1

Neal to Andersson, 1 run

7.3
.

Neal to Andersson, 0 runs

7.2
1

Neal to Came, 1 run

7.1
1

Neal to Andersson, 1 run

6.6
.

Abbott to Came, 0 runs

6.5
.

Abbott to Came, 0 runs

6.4
.

Abbott to Came, 0 runs

6.3
.

Abbott to Came, 0 runs

6.2
.

Abbott to Came, 0 runs

6.1
1

Abbott to Andersson, 1 run

5.6
.

Neal to Came, 0 runs

5.5
.

Neal to Came, 0 runs

5.4
.

Neal to Came, 0 runs

5.3
.

Neal to Came, 0 runs

5.2
2

Neal to Came, 2 runs

5.1
.

Neal to Came, 0 runs

4.6
1

Abbott to Came, 1 run

4.5
.

Abbott to Came, 0 runs

4.4
1lb

Abbott to Andersson, leg bye, appeal

4.3
.

Abbott to Andersson, 0 runs

4.2
.

Abbott to Andersson, 0 runs

4.1
.

Abbott to Andersson, 0 runs

3.6
1

Organ to Andersson, 1 run

3.5
4

Organ to Andersson, 4 runs

3.4
1

Organ to Came, 1 run

3.3
1

Organ to Andersson, 1 run

3.2
1

Organ to Came, 1 run

3.1
1

Organ to Andersson, 1 run

2.6
1

Abbott to Andersson, 1 run

2.5
.

Abbott to Andersson, 0 runs

2.4
1

Abbott to Came, leg bye

2.3
.

Abbott to Came, 0 runs

2.2
2

Abbott to Came, 2 runs

2.1
4

Abbott to Came, 4 runs

1.6
1

Organ to Came, 1 run

1.5
1

Organ to Andersson, 1 run

1.4
.

Organ to Andersson, 0 runs

1.3
4

Organ to Andersson, 4 runs

1.2
.

Organ to Andersson, 0 runs

1.1
2

Organ to Andersson, 2 runs

0.6
.

Abbott to Came, 0 runs

0.5
.

Abbott to Came, 0 runs

0.4
.

Abbott to Came, 0 runs

0.3
.

Abbott to Came, 0 runs

0.2
.

Abbott to Came, 0 runs

0.1
.

Abbott to Came, appeal