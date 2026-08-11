Highlights Hampshire vs Derbyshire List a One-Day Cup 11.08.2026
Prest to Andersson, 1 run
Prest to Andersson, 0 runs
Prest to Andersson, 0 runs
Neal to Guest, 0 runs
Neal to Guest, 0 runs
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Guest, 1 run
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Andersson, 4 runs
Prest to Guest, 0 runs
Prest to Guest, 0 runs
Prest to Guest, 0 runs
Prest to Guest, 4 runs
Prest to Wagstaff, wicket (lbw - Wagstaff)
Prest to Andersson, 1 run
Organ to Andersson, 1 run
Organ to Wagstaff, 1 run
Organ to Wagstaff, 0 runs
Organ to Andersson, 1 run
Organ to Wagstaff, 1 run
Organ to Wagstaff, 0 runs
Prest to Andersson, 0 runs
Prest to Wagstaff, 1 run
Prest to Andersson, 1 run
Prest to Andersson, 0 runs
Prest to Wagstaff, 1 run
Prest to Wagstaff, 0 runs
Prest to Wagstaff, wide
Organ to Wagstaff, 1 run
Organ to Wagstaff, 0 runs
Organ to Andersson, 1 run
Organ to Andersson, 0 runs
Organ to Andersson, 0 runs
Organ to Andersson, 0 runs
Prest to Came, appeal, wicket (caught - Came)
Prest to Andersson, 1 run
Prest to Came, 1 run
Prest to Came, 0 runs
Prest to Came, 0 runs
Prest to Came, 4 runs
Neal to Andersson, 0 runs
Neal to Came, 1 run
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Came, 1 run
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Came, 2 wides
Neal to Came, 0 runs
Prest to Came, 1 run
Prest to Came, wide
Prest to Came, 0 runs
Prest to Came, 0 runs
Prest to Came, 0 runs
Prest to Came, 0 runs
Prest to Andersson, 1 run
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Came, 1 run
Neal to Came, 0 runs
Neal to Came, 0 runs
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Came, 1 run
Organ to Came, 1 run
Organ to Andersson, 1 run
Organ to Andersson, 4 runs
Organ to Came, 1 run
Organ to Andersson, 1 run
Organ to Andersson, 0 runs
Williams to Came, 6 runs
Williams to Came, 0 runs
Williams to Andersson, 1 run
Williams to Andersson, 0 runs
Williams to Came, 1 run
Williams to Andersson, 1 run
Organ to Came, 4 runs
Organ to Andersson, 1 run
Organ to Came, 1 run
Organ to Came, 0 runs
Organ to Andersson, 1 run
Organ to Andersson, 0 runs
Williams to Andersson, 1 run
Williams to Andersson, 0 runs
Williams to Came, 1 run
Williams to Came, 0 runs
Williams to Andersson, 1 run
Williams to Andersson, 0 runs
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Came, 1 run
Neal to Came, 4 runs
Neal to Came, 0 runs
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Came, 1 run
Williams to Came, 1 run
Williams to Came, 0 runs
Williams to Came, wide
Williams to Andersson, 1 run
Williams to Came, 1 run
Williams to Andersson, 1 run
Williams to Andersson, 2 runs
Neal to Came, 0 runs
Neal to Came, 0 runs
Neal to Came, 0 runs
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Andersson, 0 runs
Neal to Came, 1 run
Williams to Andersson, 0 runs
Williams to Andersson, 0 runs
Williams to Andersson, 0 runs
Williams to Andersson, 0 runs
Williams to Came, 1 run
Williams to Andersson, 1 run
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Andersson, 0 runs
Neal to Andersson, 0 runs
Neal to Came, 1 run
Williams to Andersson, 0 runs
Williams to Andersson, 0 runs
Williams to Came, 1 run
Williams to Andersson, 1 run
Williams to Andersson, 0 runs
Williams to Andersson, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 6 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Neal to Came, 1 run
Neal to Came, 4 runs
Neal to Andersson, 1 run
Neal to Andersson, 0 runs
Neal to Came, 1 run
Neal to Andersson, 1 run
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Andersson, 1 run
Neal to Came, 0 runs
Neal to Came, 0 runs
Neal to Came, 0 runs
Neal to Came, 0 runs
Neal to Came, 2 runs
Neal to Came, 0 runs
Abbott to Came, 1 run
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Andersson, leg bye, appeal
Abbott to Andersson, 0 runs
Abbott to Andersson, 0 runs
Abbott to Andersson, 0 runs
Organ to Andersson, 1 run
Organ to Andersson, 4 runs
Organ to Came, 1 run
Organ to Andersson, 1 run
Organ to Came, 1 run
Organ to Andersson, 1 run
Abbott to Andersson, 1 run
Abbott to Andersson, 0 runs
Abbott to Came, leg bye
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 2 runs
Abbott to Came, 4 runs
Organ to Came, 1 run
Organ to Andersson, 1 run
Organ to Andersson, 0 runs
Organ to Andersson, 4 runs
Organ to Andersson, 0 runs
Organ to Andersson, 2 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, 0 runs
Abbott to Came, appeal