H2h Middlesex vs Sussex List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

MID
MID
SUS
SUS
Middlesex vs Sussex

T20, T20 Blast

MIDMiddlesex

195

SUSSussex

213

T20, T20 Blast

SUSSussex

182

MIDMiddlesex

213

List a, One-Day Cup

MIDMiddlesex

256

SUSSussex

255
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