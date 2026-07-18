Squads Middlesex vs Sussex List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

MID
MID
SUS
SUS

Playing

MID
MID
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Cracknell Joe

wicket keeper

Davies Jack

wicket keeper

Carter Oliver

wicket keeper

Clark Tom

batsman

Feldman JJ

no information yet

Fernandes Nathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Foreman Bertie

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Haines Tom

batsman

Holden Max

batsman

Henry Troy

no information yet

Hollman Luke

all rounder

Robson Sam

batsman

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Sawant Aaryan

no information yet

White Robbie

wicket keeper

Rawlins Delray

all rounder

Bench

MID
MID
SUS
SUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet