Squads Middlesex vs Sussex List a One-Day Cup 11.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Alsop Tom
wicket keeper
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Archer Jofra
bowler
Caires Joshua Michael De
batsman
Cracknell Joe
wicket keeper
Campbell Jack
bowler
Cullen Blake
bowler
Carson Jack
bowler
Davies Jack
wicket keeper
Carter Oliver
wicket keeper
Du Plooy Leus
batsman
Clark Tom
batsman
Feldman JJ
no information yet
Coles James Matthew
all rounder
Fernandes Nathan
all rounder
Crocombe Henry T
bowler
Gohar Zafar
bowler
Currie Bradley
bowler
Harris Max Benjamin
bowler
Finn Steven
bowler
Helm Tom
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Haines Tom
batsman
Holden Max
batsman
Henry Troy
no information yet
Hollman Luke
all rounder
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Kaushal Ishaan
bowler
Hughes Daniel
batsman
Little Joshua
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Ibrahim Danial
batsman
Malan Pieter
batsman
Jamie Atkins
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Karvelas Aristides
bowler
Robson Sam
batsman
Khan Shadab
all rounder
Roland-Jones Toby
bowler
Lamb Danny
all rounder
Sawant Aaryan
no information yet
Lenham Archie
bowler
Walallawita Thilan N
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
White Robbie
wicket keeper
Mills Tymal
bowler
Williamson Kane
batsman
Pujara Cheteshwar
batsman
Yadav Jayant
bowler
Rawlins Delray
all rounder
Match has not started yet