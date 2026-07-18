Match details Middlesex vs Sussex List a One-Day Cup 11.08.2026

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MID
MID
SUS
SUS

Match Info

Match:One-Day Cup 2026
Date:Tuesday, July 21, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, August 11, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Middlesex Squad

PlayersAlbert Geddes Benedict Brodie, Bo Cornwell Noah Bo, Caires Joshua Michael De, Cracknell Joe, Cullen Blake, Davies Jack, Du Plooy Leus, Feldman JJ, Fernandes Nathan, Gohar Zafar, Harris Max Benjamin, Helm Tom, Higgins Ryan, Holden Max, Hollman Luke, Kaushal Ishaan, Little Joshua, Maharaj Keshav, Malan Pieter, Morgan Sebastian Herbert Bache, Robson Sam, Roland-Jones Toby, Sawant Aaryan, Walallawita Thilan N, White Robbie, Williamson Kane, Yadav Jayant
Benchno information yet

Sussex Squad

PlayersAlsop Tom, Archer Jofra, Borromeo Alexander, Campbell Jack, Carson Jack, Carter Oliver, Clark Tom, Coles James Matthew, Crocombe Henry T, Currie Bradley, Finn Steven, Foreman Bertie, Haines Tom, Henry Troy, Hudson-Prentice Fynn, Hughes Daniel, Hunt Sean Frank, Ibrahim Danial, Jamie Atkins, Karvelas Aristides, Khan Shadab, Lamb Danny, Lenham Archie, Lion-Cachet Zach Benjamin, Mills Tymal, Pujara Cheteshwar, Rawlins Delray, Robinson Oliver, Rogers Henry P, Seales Jayden, Shipley Henry, Simpson John, Smith Steve, Tear Charlie, Thomas George, Unadkat Jaydev, Ward Harrison
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet