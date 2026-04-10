Sussex

Sussex

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Albert Foreman

England

Archie David Lenham

England

Aristides Karvelas

England

Borromeo Alexander

Philippines

Bradley Currie

Scotland

Charlie Tear

Scotland

Cheteshwar Arvind Pujara

India

Danial Ibrahim

England

Daniel John Lamb

England

Daniel Peter Hughes

Australia

Danny Richard Briggs

England

Delray Millard Wendell Rawlins

Bermuda

Dominic Charles Goodman

England

Fynn Jake Hudson-Prentice

England

George Thomas

England

Gurinder Singh Sandhu

Australia

Harrison David Ward

England

Henry Burton Shipley

New Zealand

Henry P Rogers

England

Henry T Crocombe

England

Jack Andrew Leaning

England

Jack Campbell

England

Jack Joshua Carson

England

James Matthew Coles

England

Jamie Ardley Atkins

England

Jayden Seales

Trinidad and Tobago

Jaydev Dipakbhai Unadkat

India

Jofra Chioke Archer

England

John Andrew Simpson

England

Louie Alan Paul Lawrence

Nantes Oosthuizen

Nathan John McAndrew

Australia

Oliver Carter

England

Oliver Edward Robinson

England

Ollie Moore

Ramsay Trainer

Sean Frank Hunt

England

Shadab Khan

Pakistan

Steven Barry Smith

Australia

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Steven Thomas Finn

England

Thomas Geoffrey Reeves Clark

England

Thomas Jacob Haines

England

Thomas James Price

England

Thomas Philip Alsop

England

Troy Henry

Tymal Solomon Mills

England

Zach Benjamin Lion-Cachet

England

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Sussex Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

One-Day Cup

Sussex News

View all

Meet the Sussex cricket team, learn first hand about the players of this cricket team, how they train, what tactics they follow on the field, how they go out on the field every time and are not afraid to beat their opponents.

Hughes and Seales return to Sussex as Pujara's stint comes to a close

Hughes and Seales return to Sussex as Pujara's stint comes to a close

Cheteshwar Pujara will not be back with Sussex for next year's County Championship, as the English club has chosen to release him in favour of retaining Australian player Daniel Hughes. In contrast, Caribbean fast bowler Jayden Seales is set to rejoin the club at the beginning of the 2025 season.

Sussex07:51 AM, 24 June, 2024

WATCH | Embarrassed Michael Neser goes through all seven stages of grief after celebrating free-hit catch

Sussex03:26 PM, 19 September, 2023

Sussex skipper Cheteshwar Pujara handed one-match ban in County Championship

Sussex05:47 PM, 14 August, 2023

Steven Finn calls it a day after 'admitting defeat' to injuries

Sussex09:49 AM, 04 June, 2023

WATCH | Ben McDermott pulls off cricket’s most hilarious stumping without even pouching the ball

Another teams

Kent

Kent

Hampshire

Hampshire

Essex

Essex

West Indies Academy

West Indies Academy

Nottinghamshire

Nottinghamshire

Warwickshire

Warwickshire

Northern Diamonds

Northern Diamonds

Pakistan

Pakistan

Durham

Durham

Somerset

Somerset