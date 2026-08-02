Highlights Northamptonshire vs Lancashire List a One-Day Cup 02.08.2026
3.4
4
Balderson to Miller, 4 runs
3.3
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3.2
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Balderson to Miller, 0 runs
3.1
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Balderson to Miller, 0 runs
2.6
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Bailey to Vasconcelos, 0 runs
2.5
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Bailey to Vasconcelos, 0 runs
2.4
4
Bailey to Vasconcelos, 4 runs
2.3
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Bailey to Vasconcelos, 0 runs
2.2
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Bailey to Vasconcelos, 0 runs
2.1
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Bailey to Vasconcelos, 0 runs
1.6
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Balderson to Miller, 0 runs
1.5
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1.4
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1.3
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1.2
1
Balderson to Vasconcelos, 1 run
1.1
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Balderson to Vasconcelos, 0 runs
0.6
4
Bailey to Miller, 4 runs
0.5
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Bailey to Miller, 0 runs
0.4
1
Bailey to Vasconcelos, 1 run
0.3
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Bailey to Vasconcelos, 0 runs
0.2
4
Bailey to Miller, 4 runs
0.1
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