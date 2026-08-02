Highlights Northamptonshire vs Lancashire List a One-Day Cup 02.08.2026

Live
List a

County Ground

NOR
NOR

(3 ov.) 14/0

LAN
LAN
3.4
4

Balderson to Miller, 4 runs

3.3
.

Balderson to Miller, 0 runs

3.2
.

Balderson to Miller, 0 runs

3.1
.

Balderson to Miller, 0 runs

2.6
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

2.5
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

2.4
4

Bailey to Vasconcelos, 4 runs

2.3
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

2.2
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

2.1
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

1.6
.

Balderson to Miller, 0 runs

1.5
.

Balderson to Miller, 0 runs

1.4
.

Balderson to Miller, 0 runs

1.3
.

Balderson to Miller, 0 runs

1.2
1

Balderson to Vasconcelos, 1 run

1.1
.

Balderson to Vasconcelos, 0 runs

0.6
4

Bailey to Miller, 4 runs

0.5
.

Bailey to Miller, 0 runs

0.4
1

Bailey to Vasconcelos, 1 run

0.3
.

Bailey to Vasconcelos, 0 runs

0.2
4

Bailey to Miller, 4 runs

0.1
.

0 runs