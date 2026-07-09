Squads Northamptonshire vs Lancashire List a One-Day Cup 02.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Bartlett George
batsman
Anderson James
bowler
Bopara Ravi
all rounder
Aspinwall Tom
all rounder
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bailey Tom
bowler
Broad Justin
all rounder
Balderson George Philip
all rounder
Buckingham Jordan
bowler
Barnard Charlie
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Bell George
wicket keeper
Finan Michael
bowler
Birkman Harry
no information yet
Freddie Heldreich
bowler
Blatherwick Jack
bowler
Gowler George
bowler
Bohannon Josh
batsman
Guthrie Liam
bowler
Boyden Josh
bowler
Kaul Siddarth
bowler
Bruce Tom
batsman
Keogh Rob
all rounder
Buttler Jos
wicket keeper
Kerrigan Simon
bowler
Croft Steven
all rounder
Leech Dominic
bowler
De Grandhomme Colin
all rounder
Lynn Chris
batsman
Flintoff Rocky
no information yet
McManus Lewis
wicket keeper
Fonseka D Keshana
batsman
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Footitt Mark
bowler
Miller Angus H
all rounder
Green Chris
bowler
Morris Lance
bowler
Hands Luke
no information yet
Nair Karun
batsman
Hartley Tom
bowler
Pope Lloyd
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Procter Luke
all rounder
Iyer Venkatesh
all rounder
Ramesh Nirvan
no information yet
Jennings Keaton
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Jones Michael
batsman
Robinson Tim
batsman
Lavelle George
wicket keeper
Russell Alexander
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Sales James
batsman
Lyon Nathan
bowler
Sanderson Ben
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Scrimshaw George
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Sharma Aadi
all rounder
Morley Jack
bowler
Shaw Prithvi
batsman
Salt Phil
wicket keeper
Terry Sean
batsman
Shetty Arav Ritesh
no information yet
Tremain Chris
bowler
Singh Harry
all rounder
Tye Andrew
bowler
Stanley Mitchell Terry
batsman
Varma Aryaman
no information yet
Sutton Oliver William
no information yet
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Wells Luke
batsman
Weatherall Raphael A
bowler
Wood Luke
bowler
Weldon George
bowler
White Graeme
bowler
Whitehouse Ben
no information yet
Whiteman Sam
wicket keeper
Willey David
all rounder
Zaib Saif
all rounder
Match has not started yet