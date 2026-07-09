Squads Northamptonshire vs Lancashire List a One-Day Cup 02.08.2026

List a

NOR
NOR
LAN
LAN

Playing

NOR
NOR
LAN
LAN
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Bopara Ravi

all rounder

Aspinwall Tom

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Broad Justin

all rounder

Bell George

wicket keeper

Birkman Harry

no information yet

Bruce Tom

batsman

Keogh Rob

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Croft Steven

all rounder

Lynn Chris

batsman

Flintoff Rocky

no information yet

McManus Lewis

wicket keeper

Miller Angus H

all rounder

Hands Luke

no information yet

Nair Karun

batsman

Hurst Matthew

wicket keeper

Procter Luke

all rounder

Iyer Venkatesh

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Lavelle George

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Sharma Aadi

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Terry Sean

batsman

Shetty Arav Ritesh

no information yet

Singh Harry

all rounder

Varma Aryaman

no information yet

Sutton Oliver William

no information yet

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Wells Luke

batsman

Wood Luke

bowler

Whitehouse Ben

no information yet

Whiteman Sam

wicket keeper

Willey David

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Bench

NOR
NOR
LAN
LAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet